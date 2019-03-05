Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

О проверке ответов навыков, или что бывает, если навык не отвечает

Мы обновили методику проверки ответов навыков. После того, как навык опубликован, Яндекс.Диалоги будут периодически убеждаться в том, что навык работает и корректно отвечает на запросы. Если навык не работает в течение нескольких часов, он может быть отключен. Чтобы опубликовать его повторно, придется заново проходить модерацию.

Проверочные запросы не нужно обрабатывать специальным образом — обрабатывайте их так, как и обычные запросы пользователей. Однако мы заметили, что у многих навыков их обработка осуществляется некорректно. Поэтому, пожалуйста, убедитесь в правильности настройки данного ответа

Если мы заметим, что навык не отвечает, мы пришлём уведомление об этом вам на почту. Настроить получение уведомлений можно в интерфейсе Яндекс.Диалогов:


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4 комментария
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Комментарий удалён
САШЕНЬКА Д.
6 марта 2019, 04:36
Квиз 101,
Иди нахуй
Комментарий удалён
САШЕНЬКА Д.
7 марта 2019, 18:46
Квиз 101,
Давайте Я из Вас Дашенька сделаю.
ermackovaradosteva
7 января 2021, 13:39
Почему у меня не работает навык что лучше? Говорит что произошла ошибка.
gasaret41@gmail.com
8 января, 10:20
Я я так и не понял почему Да вот не отвечает