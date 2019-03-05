О проверке ответов навыков, или что бывает, если навык не отвечает

Мы обновили методику проверки ответов навыков. После того, как навык опубликован, Яндекс.Диалоги будут периодически убеждаться в том, что навык работает и корректно отвечает на запросы. Если навык не работает в течение нескольких часов, он может быть отключен. Чтобы опубликовать его повторно, придется заново проходить модерацию.
Проверочные запросы не нужно обрабатывать специальным образом — обрабатывайте их так, как и обычные запросы пользователей. Однако мы заметили, что у многих навыков их обработка осуществляется некорректно. Поэтому, пожалуйста, убедитесь в правильности настройки данного ответа.
Если мы заметим, что навык не отвечает, мы пришлём уведомление об этом вам на почту. Настроить получение уведомлений можно в интерфейсе Яндекс.Диалогов:
Алиса и команда Яндекс.Диалогов
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