Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Обновлённая модерация чатов

Чтобы сделать общение через чаты в Поиске и Алисе ещё более комфортными, мы обновили правила модерации исходя из обратной связи наших пользователей.
Пожалуйста, проверьте, что ваши чаты соответствуют этим правилам.

1. Название компании
Название чата, которое следует отображать в интерфейсе чата и Каталоге навыков Алисы:

  • не более 25 символов;
  • должно содержать название организации или сайта;
  • названию соответствует официальный сайт, который указан в поле «Сайт для верификации прав использования бренда»;
  • может содержать в названии уточнение профиля организации или регион, по которому отвечает чат.

Можно: «Example Новосибирск», «Студия дизайна Example».
Нельзя: «Чат со студией дизайна», «Студия дизайна Example на Яндексе», «Онлайн-поддержка», «Получить кредит под низкую ставку».

2. Категория
Выберите профильную категорию вашей организации: именно в подборке по этой категории и будет отображаться организация.
Например, «Еда и напитки» или «Игры и развлечения».

3. Приветственное сообщение
Это сообщение будет первым, что автоматически получит пользователь, когда нажмёт кнопку «Начать чат». Не более 1000 символов.
В приветственном сообщении не должно быть рекламы продуктов или услуг, а также не должно быть призывов перейти на сайт и совершить какую-либо транзакцию.
Можно: «Здравствуйте. Какой у вас вопрос?», «Чем могу помочь?».
Нельзя: «Зайди на сайт студии!», «Покупайте у нас со скидкой!», «Участвуйте в акции».

4. Саджесты
В подсказках укажите наиболее частые вопросы ваших клиентов. В чате они отображаются как кнопки: когда пользователь нажимает такую кнопку, текст саджеста отправляется как сообщение.

  • каждый саджест должен быть не длиннее 35 символов;
  • всего можно задать не более трех саджестов.

Саджест правильно формулировать как вопрос пользователя или его намерение:
Можно: «Хочу заказать сайт», «Как оформить заказ?», «Сколько стоит билет?».
Нельзя: «Чем мы можем помочь?», «Быстрый ответ на ваш вопрос», — пользователь сам такое не спросил бы.

5. Иконка
Изображение, которое отображается в заголовке чата:

  • PNG и JPG;
  • 192×192 пикселя (картинки большего размера отмасштабируются автоматически, если они представляют собой квадрат);
  • иконка чата должна соответствовать фавиконке сайта или логотипу компании;
  • изображено название/логотип только того бренда, официальный сайт которого указан в поле cайт для верификации прав использования бренда;
  • иконка не должна быть фотографией или общеупотребимой пиктограммой (смайлик, эмодзи, статус «онлайн» и т. п.).

6. Рабочее время
В поле «Рабочее время» укажите график работы чата. Если операторы ваших каналов работают только в определенное время, переключитесь на вариант Выборочно. После этого можно будет указать часовой пояс и промежутки времени, в которые чат должен работать. Внимание! Мы будем отключать чаты, которые не отвечают в указанное рабочее время, поэтому отнеситесь к этому полю с особым вниманием.

Все новые чаты будут проходить через обновлённую модерацию. 
Уже созданные чаты мы тоже постепенно перемодерируем, так что рекомендуем заранее внести изменения, если они необходимы.

Команда Яндекс.Диалогов

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24 комментария
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aleks7217
10 октября 2018, 11:25
Здравствуйте!
Отправлял пару раз чат на модерацию и в связи с этим возник один вопрос.


Вы пишите что после модерации публикация займёт не более 30 минут, вот ваша фраза дословно - Идет публикация диалога. Это займёт не более 30 минут.


Хочется спросить это вы кому написали? Ведь реально публикуется не ранее чем через час, по крайней мере так было у меня.


Напишите всё по "чесноку" - Идет публикация диалога. Это займёт не более 24 часов.
Елена Першина
11 октября 2018, 12:14
aleks7217,
спасибо, мы уточним эту надпись, но и скорость модерации сейчас проверяем. 
trsvgm
15 октября 2018, 10:11
А что за рейтинги со звездочками появились в чатах в выдаче? ранее было только время ответа
Елена Першина
15 октября 2018, 20:17
trsvgm,
можно скриншот? По описанию больше похоже на рейтинг организации из Справочника. 
stelmavr
14 ноября 2018, 15:09
Здравствуйте!
не получается пройти модерацию, не могу нажать на эту кнопку.
возможно ли, это из-за того, что надо протестировать диалог? как это сделать?
Все остальные условия выполнил, скриншот по ссылке: http://joxi.ru/ZrJZWBqH9dg0Xr
Елена Першина
14 ноября 2018, 19:19
stelmavr,
А что с сайтом для верификации? В Вебмастере под тем же логином? 
stelmavr
15 ноября 2018, 15:55
Елена Першина,
да, логин тот же, верификация была через почту для домена. https://dialogs.yandex.ru/developer/skills/dfc5d200-9cb8-4420-825b-a80130b16f1d
Елена Першина
15 ноября 2018, 19:32
stelmavr,
у вас случайно с протоколами все ок? И там, и там один и тот же - https ? 
renov90
27 ноября 2018, 10:40
Добрый день! Чат уже второй раз пропал. Сам по себе.
Мы всегда онлайн в указанное время, не понимаю, что сделали не так.

Елена Першина
27 ноября 2018, 14:25
renov90,
а в Диалогах оповещения нет? Статус какой? 
mirstrelkov.ru
11 декабря 2018, 23:32
Здравствуйте! Уже трижды чат https://mirstrelkov.ru отклоняется по причине несоответствия требованиям, опубликованным по адресу: https://tech.yandex.ru/dialogs/alice/doc/requirements-docpage/, а именно наличия сомнений в отношении соответствия содержания критерию законности. Запрещенных товаров на сайте нет из этого перечня!
Нашел как минимум 10 сайтов с такой же тематикой товаров один в один с подключенными чатами... Что именно исправлять в ответах модерации не поясняется, из техподдержки приходит тот же ответ робота или шаблонный ответ такого же содержания, что делать-то??
Елена Першина
15 декабря 2018, 17:53
mirstrelkov.ru,
спасибо, мы рассмотрим данный вопрос. Можно ещё ссылку на админку чата? 
mirstrelkov.ru
16 декабря 2018, 11:35
Елена Першина,
https://dialogs.yandex.ru/developer/skills/e4af7772-f6e7-46d4-b80f-88f5dcbb985f , ссылка на чат, спасибо!
mesh-seo
21 февраля, 16:25
mirstrelkov.ru,
Решился у вас вопрос?
mesh-seo
21 февраля, 16:23
К сожалению, Ваш навык не может быть размещен в Сервисе Яндекс.Диалоги по причине несоответствия требованиям, опубликованным по адресу: https://tech.yandex.ru/dialogs/alice/doc/requirements-docpage/, а именно наличия сомнений в отношении соответствия содержания заявленного навыка критерию законности.


По какой причине не пускают, диалог, у всех конкурентов с ассортиментом на 100% одинаковым остались чаты, в чем причина такой избирательности?
Авто Академия
3 марта, 18:56
Здравствуйте! Не могу отправить чат на модерацию (кнопка не нажимается). Также не могу выбрать организацию из списка, ни по названию, ни по адресу моя организация не выводится. Это связано с тем, что в Я.Справочник моя организация добавлена по другой учетной записью?
Елена Першина
3 марта, 21:36
Авто Академия,
чат  лучше всего подтверждать и в Вебмастере, и в Справочнике. Да, логин должен быть один и тот же. 
extrol.market
11 марта, 09:56
Здравствуйте! А можно поменять фото у консультанта в поисковой выдаче? http://prntscr.com/mw5y7a
Обновлено 11 марта, 09:56
Елена Першина
12 апреля, 09:35
extrol.market,
скоро будет можно. 
boss@tonirovka-online.ru
14 июля, 17:22
Елена Першина,
А скоро это когда? И как это сделать?
ostroshop
11 апреля, 12:56
Здравствуйте!
К сожалению, Ваш чат не может быть размещен в Сервисе Яндекс.Диалоги по причине несоответствия требованиям, опубликованным по адресу: https://tech.yandex.ru/dialogs/alice/doc/requirements-docpage/, а именно наличия сомнений в отношении соответствия содержания критерию законности.

Сайт - ostroshop.ru 
У нас все по закону. почему отклоняют уже 3 раз?
Елена Першина
12 апреля, 09:36
ostroshop,
сейчас проверю, спасибо.
Номер тикета не подскажете? 
AnriK
2 июля, 14:37
как поменять название Диалога? Получилось слишком длинное , в окно не влазит
"Гусар, официальный дилер KIA", а нужно "КИА-Центр Гусар"



Уже сам нашел
Обновлено 2 июля, 14:40
info@pro-move.ru
28 августа, 18:42
К сожалению, Ваш чат не может быть размещен в Сервисе Яндекс.Диалоги по причине несоответствия требованиям, опубликованным по адресу: https://tech.yandex.ru/dialogs/alice/doc/requirements-docpage/, а именно наличия сомнений в отношении соответствия содержания критерию законности.