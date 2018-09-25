Обновлённая модерация чатов

Чтобы сделать общение через чаты в Поиске и Алисе ещё более комфортными, мы обновили правила модерации исходя из обратной связи наших пользователей.

Пожалуйста, проверьте, что ваши чаты соответствуют этим правилам.

1. Название компании

Название чата, которое следует отображать в интерфейсе чата и Каталоге навыков Алисы:

не более 25 символов;

должно содержать название организации или сайта;

названию соответствует официальный сайт, который указан в поле «Сайт для верификации прав использования бренда»;

может содержать в названии уточнение профиля организации или регион, по которому отвечает чат.

Можно: «Example Новосибирск», «Студия дизайна Example».

Нельзя: «Чат со студией дизайна», «Студия дизайна Example на Яндексе», «Онлайн-поддержка», «Получить кредит под низкую ставку».

2. Категория

Выберите профильную категорию вашей организации: именно в подборке по этой категории и будет отображаться организация.

Например, «Еда и напитки» или «Игры и развлечения».

3. Приветственное сообщение

Это сообщение будет первым, что автоматически получит пользователь, когда нажмёт кнопку «Начать чат». Не более 1000 символов.

В приветственном сообщении не должно быть рекламы продуктов или услуг, а также не должно быть призывов перейти на сайт и совершить какую-либо транзакцию.

Можно: «Здравствуйте. Какой у вас вопрос?», «Чем могу помочь?».

Нельзя: «Зайди на сайт студии!», «Покупайте у нас со скидкой!», «Участвуйте в акции».

4. Саджесты

В подсказках укажите наиболее частые вопросы ваших клиентов. В чате они отображаются как кнопки: когда пользователь нажимает такую кнопку, текст саджеста отправляется как сообщение.

каждый саджест должен быть не длиннее 35 символов;

всего можно задать не более трех саджестов.

Саджест правильно формулировать как вопрос пользователя или его намерение:

Можно: «Хочу заказать сайт», «Как оформить заказ?», «Сколько стоит билет?».

Нельзя: «Чем мы можем помочь?», «Быстрый ответ на ваш вопрос», — пользователь сам такое не спросил бы.

5. Иконка

Изображение, которое отображается в заголовке чата:

PNG и JPG;

192×192 пикселя (картинки большего размера отмасштабируются автоматически, если они представляют собой квадрат);

иконка чата должна соответствовать фавиконке сайта или логотипу компании;

изображено название/логотип только того бренда, официальный сайт которого указан в поле cайт для верификации прав использования бренда;

иконка не должна быть фотографией или общеупотребимой пиктограммой (смайлик, эмодзи, статус «онлайн» и т. п.).

6. Рабочее время

В поле «Рабочее время» укажите график работы чата. Если операторы ваших каналов работают только в определенное время, переключитесь на вариант Выборочно. После этого можно будет указать часовой пояс и промежутки времени, в которые чат должен работать. Внимание! Мы будем отключать чаты, которые не отвечают в указанное рабочее время, поэтому отнеситесь к этому полю с особым вниманием.

Все новые чаты будут проходить через обновлённую модерацию.

Уже созданные чаты мы тоже постепенно перемодерируем, так что рекомендуем заранее внести изменения, если они необходимы.

Команда Яндекс.Диалогов

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