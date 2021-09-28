Победители осеннего этапа премии Алисы

28 сентября мы подводим итоги главного конкурса для разработчиков навыков Алисы.

Распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц и уникальные брендированные Станции мини.

Встречайте лучшие навыки этой осени:



Первое место — 150 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Проверка лжи

Второе место — 63 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Голоса знаменитостей

Третье место — 42 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Игра кассир

Четвертое место — 39 500 рублей

Совенок — угадай книгу

Пятое место — 32 000 рублей

Три шкатулки

Шестое место — 27 000 рублей

Гонка умов

Седьмое место — 26 500 рублей

Угадай вес

Восьмое место — 25 500 рублей

Битва умов

Девятое место — 24 000 рублей

Фраза из фильма

Десятое место — 20 000 рублей

Капитан Банальность

Заявки для зимнего этапа премии принимаются до 28 ноября через специальную форму. С 1 по 22 декабря мы будем тестировать навыки участников в каталоге, а 28 декабря объявим победителей. Ждём новых участников!

Расписание всех отборочных этапов 2021 года находится здесь, а подробные правила — здесь.

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