Победители осеннего этапа премии Алисы

28 сентября мы подводим итоги главного конкурса для разработчиков навыков Алисы.
Распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц и уникальные брендированные Станции мини.
Встречайте лучшие навыки этой осени:
Первое место — 150 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Второе место — 63 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Третье место — 42 000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Четвертое место — 39 500 рублей
Пятое место — 32 000 рублей
Шестое место — 27 000 рублей
Седьмое место — 26 500 рублей
Восьмое место — 25 500 рублей
Девятое место — 24 000 рублей
Десятое место — 20 000 рублей
Заявки для зимнего этапа премии принимаются до 28 ноября через специальную форму. С 1 по 22 декабря мы будем тестировать навыки участников в каталоге, а 28 декабря объявим победителей. Ждём новых участников!
Расписание всех отборочных этапов 2021 года находится здесь, а подробные правила — здесь.
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