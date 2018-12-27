Премия Алисы: лучшие навыки декабря

Алиса готова объявить победителей «Премии» за декабрь! В этом месяце вы создали множество крутых и интересных навыков, в связи с чем нам было очень сложно отобрать топ победителей и даже пришлось изменить правила конкурса на следующие месяцы. Но об этом ниже, а сейчас — представляем наших победителей:

1 место, приз — 150 000 рублей

«Игра Крокодил»

Старая добрая игра крокодил на новый лад: вам нужно объяснить друзьям выпавшее слово… без слов. Тематические подборки, подборки для игры с друзьями и даже детский «Крокодил» — автор учёл всё. Навык разработал Александр Карабчук, премию он получает от Алисы впервые, но сразу занимает первое место. Наши поздравления!

2 место, приз — 100 000 рублей

«Одно из двух»

В навыке «Одно из двух» вам будут задавать вопросы и предлагать два варианта ответа. В этой игре вы сможете посмотреть насколько часто ваши ответы соответствуют ответам большинства других игроков. Создатели навыка — Дмитрий Чечёткин и Дарья Сердюк. Кстати, Дмитрий является автором навыка, занявшего первое место в премии за ноябрь, — «Да, милорд».

3 место, приз — 85 000 рублей

«Новогодние открытки»

В тройку призёров снова вошёл навык от победителя прошлой премии — Андрея Загальского. В этот раз он предложил всем желающим, при помощи Алисы, нарядить ёлку и отправить открытку тем, кого вы хотите поздравить. А вот что вешать на ёлку — шарики или ваши фотографии — решать только вам.

4 место, приз — 70 000 рублей

«Рецепты к вашему столу»

Не знаете, что приготовить? Навык от Максима Мочалова и Инны Корчагиной вам подскажет: и с выбором поможет определиться, и рецепт под ингредиенты подберёт, и даже пошаговую инструкцию прочитает. В нём собрали коллекцию из более чем 100 различных, необычных и оригинальных блюд для вашего стола! Кстати, вы тоже можете поделиться своим семейным рецептом в этом навыке, чтобы все пользователи смогли оценить его по достоинству!

5 место, приз — 50 000 рублей

«Время поздравлений»

Хотите услышать много добрых и тёплых поздравлений с разных концов страны? Тогда этот навык для вас, и, конечно, не забывайте поздравлять сами!

Как и обещали в самом начале, у нас для вас ещё одна важная новость: теперь для участия в Премии Алисы нужно отправлять заявку на участие. Хороших навыков становится слишком много, и чтобы ничего не пропустить, мы решили отбирать победителей именно среди тех создателей навыков, кто заполни данную форму.

Ждём ваши навыки для январской Премии!

Всем удачи и с наступающим Новым годом!

Алиса и команда Диалогов

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