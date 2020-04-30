Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Премия Алисы: лучшие навыки за апрель

На календаре 30 апреля, время подвести итоги премии Алисы. Благодарим всех разработчиков за активное участие.

Сделаем Алису умнее!

Вот наши победители:

Категория «Образование» — 100  000 рублей

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Простые числа

Навык проведет пользователя в мир простых чисел, расскажет что это такое и с чем его едят, а также объяснит признак делимости.  Думаете, что разбираетесь в этой теме? Тогда вы можете проверить свои знания в « Марафоне »  или «Все или ничего». Эти два режима предназначены для теста, причем ошибаться нельзя — иначе вы проиграли. Готовы бросить вызов?

Категория «Развлечения» — 100  000 рублей

Логотип диалога Алисы

Секретный агент

Все смотрели фильмы про суперагентов? Теперь вы можете примерить эту роль на себя в Алисе! 4 захватывающие миссии ждут вас прямо сейчас. Используйте свои навыки и чутье, чтобы полностью выполнить назначенные задания и спасти мир!

«Для детей» — 100  000 рублей

Логотип диалога Алисы

Маленький Аристотель

Данный навык научит ваших детей считать, давая различные задания в игровой форме. Например, нужно следить за результатом и не забывать выкрикивать забавные фразы, которые были назначены правилами. Ребята могут соревноваться друг с другом, либо играть с ведущим.  Попробуйте этот микс устного счета с веселыми играми на внимание!

 «Полезное» — 100  000 рублей

Логотип диалога Алисы

30 дней фитнеса

Всегда мечтали о личном тренере? Тогда вам сюда.  В навыке для вас доступны персонализированная фитнес программа, быстрые 7-ми минутные тренировки, статистика ваших занятий и калькулятор для подсчета калорий. Все упражнения выполняются под веселую и энергичную музыку, которая отлично подходит для тренировок!


«Специальный приз» — 50  000 рублей

Логотип диалога Алисы

Аккорды для песни

Не знаете какие аккорды у песен « Сплин » или « Группа крови»? Теперь это не проблема. Навык поможет найти по названию, исполнителю и даже по началу текста песни требуемую вам композицию и подскажет аккорды к нужной строчке. Учитесь играть вместе с Алисой!

Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что  мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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2 комментария
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maximdyachenko1
30 апреля, 20:09
В первом навыке, похоже, отсутствует привязка данных к идентификатору пользователя, из-за чего при одновременном использовании у нескольких пользователей появляется проблема в том, что невозможно проходить тесты, поскольку данные каждый раз сбрасываются и открывается меню. Иногда диалог перестаёт отвечать.
Елена Першина
Сотрудник Яндексавчера, 13:13
maximdyachenko1,
хм, спасибо, напишем разработчику об этом, попросим проверить. 