Премия Алисы: лучшие навыки за апрель

На календаре 30 апреля, время подвести итоги премии Алисы. Благодарим всех разработчиков за активное участие.



Сделаем Алису умнее!

Вот наши победители:

Категория «Образование» — 100 000 рублей

Простые числа

Навык проведет пользователя в мир простых чисел, расскажет что это такое и с чем его едят, а также объяснит признак делимости. Думаете, что разбираетесь в этой теме? Тогда вы можете проверить свои знания в « Марафоне » или «Все или ничего». Эти два режима предназначены для теста, причем ошибаться нельзя — иначе вы проиграли. Готовы бросить вызов?



Категория «Развлечения» — 100 000 рублей

Секретный агент

Все смотрели фильмы про суперагентов? Теперь вы можете примерить эту роль на себя в Алисе! 4 захватывающие миссии ждут вас прямо сейчас. Используйте свои навыки и чутье, чтобы полностью выполнить назначенные задания и спасти мир!

«Для детей» — 100 000 рублей

Маленький Аристотель

Данный навык научит ваших детей считать, давая различные задания в игровой форме. Например, нужно следить за результатом и не забывать выкрикивать забавные фразы, которые были назначены правилами. Ребята могут соревноваться друг с другом, либо играть с ведущим. Попробуйте этот микс устного счета с веселыми играми на внимание!

«Полезное» — 100 000 рублей

30 дней фитнеса

Всегда мечтали о личном тренере? Тогда вам сюда. В навыке для вас доступны персонализированная фитнес программа, быстрые 7-ми минутные тренировки, статистика ваших занятий и калькулятор для подсчета калорий. Все упражнения выполняются под веселую и энергичную музыку, которая отлично подходит для тренировок!



«Специальный приз» — 50 000 рублей

Аккорды для песни

Не знаете какие аккорды у песен « Сплин » или « Группа крови»? Теперь это не проблема. Навык поможет найти по названию, исполнителю и даже по началу текста песни требуемую вам композицию и подскажет аккорды к нужной строчке. Учитесь играть вместе с Алисой!

Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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