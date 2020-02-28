Премия Алисы: лучшие навыки за февраль

А вот и наши победители:

Категория «Образование» — 100 000 рублей

Живой пересказ

Забыли содержание книги А. С. Грибоедова «Горе от ума» или не помните имена главных героев из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»? Теперь это не проблема! Данный навык с радостью расскажет вам содержание школьной литературы голосом профессионального актера. Будет очень полезно для учащихся в школе и институте!

Ждем от навыка больше книг и разнообразной озвучки!

Категория «Развлечения» — 100 000 рублей

Звездный поединок

Всегда мечтали узнать кто круче: Человек-паук или Бэтмен? Тогда этот навык как раз для вас! Здесь можно оценивать бои известных персонажей, выбирать кто лучше и отдавать голос за своего фаворита! Возможно, именно он станет решающим. Если вы заработаете много монет, то получите возможность организовывать поединки самостоятельно, выбирая своих героев! Забавная озвучка и музыка помогут приятно и интересно скоротать время!

Ждем от навыка больше интерактива и еще большей разнообразности в озвучке!

«Для детей» — 100 000 рублей

Игра «Графический диктант»

Не знаете чем занять ребенка на ближайшие полчаса? «Графический диктант» решит эту проблему! Выбирате понравившиюся фигуру или предоставляете выбор навыку для сохранения интриги до самого конца рисования, берет ручку, листочек в клетку и вперед. Помимо развлечения навык поможет развить мелкую моторику и координацию движений руки вашему ребенку!

Ждем от навыка больше интересных рисунков и интерактива!

«Полезное» — 100 000 рублей

Трекер задач

Очень много важных дел? Не успеваете все запомнить и сделать? Не стоит отчаиваться, на помощь придет «Трекер задач»! Навык позволяет записать и контролировать ваши дела с помощью голоса. Вы можете использовать трекер на разных устройствах без потери записанных задач. Все это упрощает пользование навыком.



Ждем от разработчика возможность интеграции данных с другими популярными трекерами!

«Специальный приз» — 50 000 рублей

Не спи за рулем

Много времени проводите за рулем и периодечески клонит в сон? Навык «Не спи за рулем» проконтролирует ваше состояние в дороге! Сочетание вопросов и звуковых сигналов поможет определить состояние водителя и во время дать рекомендации для остановки и отдыха. Теперь длинная дорога станет безопасней!

Ждем от разработчика больше интересных вопросов и разнообразие озвучки!

Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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