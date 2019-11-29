Премия Алисы: лучшие навыки за ноябрь

30 ноября — конец очередного продуктивного месяца, когда мы можем подвести итоги регулярной премии Алисы. Мы радуемся каждый раз, когда разбираем ваши заявки и спорим, почему тот или иной навык крутой, потому что видим, как динамично растет качество и количество навыков. Это мотивирует нашу команду работать усерднее, чтобы реализовать все желания разработчиков и развивать самого умного голосового помощника — Алису!



А вот и наши победители:

Категория «Образование» — 100 000 рублей



«Тренажер ОГЭ»



Русский язык очень многообразен и сложен. Цель этого навыка — помочь школьникам подготовиться к экзаменам в интерактивной форме. Здесь хорошая база вопросов и теоретического материала по разным предметам: от русского языка до географии. А еще здесь грамотная визуальная составляющая!



Ждем от навыка больше предметов и большего количества вопросов!





Категория «Развлечения» — 100 000 рублей





«Казнить нельзя помиловать»



Крутая реализация простой игровой механики выбора. Здесь хорошо все: и сюжет, и картинки, и аудио. Нам нужно балансировать карму между ангелами и демонами, а это порой ой как не просто.



Ждем от навыка сценарных улучшений и новых уровней сложности!



Контакты:

Анна Савинкова

madamsavinkova@yandex.ru



«Для детей» — 100 000 рублей





«Чистим зубки»

Это интерактивный помощник для детей. Частая ситуация, когда ребенок не хочет чистить зубы, а родителям приходится его уговаривать. Новый навык Алисы расскажет, как это делать правильно, поделится интересными фактами и замотивирует ребенка чистить зубы каждый день с помощью своей рейтинговой системы.



Ждем от навыка больше фактов и более гибких команд для вызова навыков!



«Полезное» — 100 000 рублей



«Физрук, посчитай»

Зарядка — это полезная вещь. По утрам и так сложно вставать, а делать разминку еще сложнее. Внести небольшой азарт и юмор в утренний ритуал призван этот навык.

Его механика заключается в том, чтобы интерактивный физрук отсчитывал ритм и секунды в своей мотивирующей манере. Теперь делать зарядку будет куда веселее.



Ждем от навыка еще больше режимов!

«Специальный приз» — 50 000 рублей



«Физика вокруг»



Физика — это сложно, но тем не менее очень интересно. А с помощью данного навыка можно узнать много интересного об этой науке на примере и бытовых, и вымышленных ситуаций. Формат интерактивного квеста еще больше добавляет интереса к этому навыку.



Ждем от навыка больше историй и режимов сложности!



А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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