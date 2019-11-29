Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Премия Алисы: лучшие навыки за ноябрь

30 ноября — конец очередного продуктивного месяца, когда мы можем подвести  итоги регулярной премии Алисы. Мы радуемся каждый раз, когда разбираем ваши заявки и спорим, почему тот или иной навык крутой, потому что видим, как динамично растет качество и количество навыков. Это мотивирует нашу команду работать усерднее, чтобы реализовать все желания разработчиков и развивать самого умного голосового помощника — Алису!

А вот и наши победители: 

Категория «Образование» — 100  000 рублей


«Тренажер ОГЭ»

Русский язык очень многообразен и сложен. Цель этого навыка — помочь школьникам подготовиться к экзаменам в интерактивной форме. Здесь хорошая база вопросов и теоретического материала по разным предметам: от русского языка до географии. А еще здесь грамотная визуальная составляющая!

Ждем от навыка больше предметов и большего количества вопросов!


 Категория «Развлечения» — 100  000 рублей


«Казнить нельзя помиловать»

Крутая реализация простой игровой механики выбора. Здесь хорошо все: и сюжет, и картинки, и аудио. Нам нужно балансировать карму между ангелами и демонами, а это порой ой как не просто. 

Ждем от навыка сценарных улучшений и новых уровней сложности!

Контакты:
Анна Савинкова
madamsavinkova@yandex.ru

«Для детей» — 100  000 рублей


«Чистим зубки» 

Это интерактивный помощник для детей. Частая ситуация, когда ребенок не хочет чистить зубы, а родителям приходится его уговаривать. Новый навык Алисы расскажет, как это делать правильно, поделится интересными фактами и замотивирует ребенка чистить зубы каждый день с помощью своей рейтинговой системы.

Ждем от навыка больше фактов и более гибких команд для вызова навыков! 

 «Полезное» — 100  000 рублей


«Физрук, посчитай»

Зарядка — это полезная вещь. По утрам и так сложно вставать, а делать разминку еще сложнее. Внести небольшой азарт и юмор в утренний ритуал призван этот навык.
Его механика заключается в том, чтобы интерактивный физрук отсчитывал ритм и секунды в своей мотивирующей манере. Теперь делать зарядку будет куда веселее.

Ждем от навыка еще больше режимов!

«Специальный приз» — 50  000 рублей


«Физика вокруг»

Физика — это сложно, но тем не менее очень интересно. А с помощью данного навыка можно узнать много интересного об этой науке на примере и бытовых, и вымышленных ситуаций. Формат интерактивного квеста еще больше добавляет интереса к этому навыку.

Ждем от навыка больше историй и режимов сложности!

А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram