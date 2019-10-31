Премия Алисы: лучшие навыки за октябрь

Продолжаем ежемесячную премию Алисы. Отметим, что нас не может не радовать, что сохраняется тенденция разработки полезных навыков. В этот раз высокая конкуренция была также именно в этой категории. А значит Алиса становится все полезнее с каждым месяцем!
«Образование» — 100 000 рублей
«Проверка ударения»
Русский язык очень многообразен и сложен. Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда он не знает, как правильно ставить ударение, как в частом случае: тОрты или тортЫ?
Этот навык позволяет в легкой форме тренироваться на корректность произношения, а особенно будет полезен школьникам, которые сдают ЕГЭ или ОГЭ.
«Развлечения» — 100 000 рублей
«Классическое домино»
Известная советская компанейская игра теперь и в Алисе! В этом навыке хорошо реализована механика для устройств, в которых нет экрана. Благодаря навигации «голова» и «хвост», всегда понятно, где поставил фишку соперник, и куда мы можем ее поставить.
Отличный навык, с отличной реализацией!
«Для детей» — 100 000 рублей
Этот навык — интерактивный справочник по динозаврам. Всем детям, которые любят этих животных, он придется по вкусу.
Навык предлагает угадать динозавра по его ареалу обитания, весу, росту и другим характеристикам. А после дает полную справку и небольшую историю про этот вид.
Так же есть режим обучения, в котором просто рассказывается про разных динозавров.
«Полезное» — 100 000 рублей
Очень полезный навык, который позволяет взаимодействовать с календарем через Алису. Она понимает произвольные фразы и может записать ваше указание на конкретную дату всего лишь одной командой, например «Скажи моему секретарю в следующий четверг в семь вечера иду в кино».
«Специальный приз» — 50 000 рублей
«Время выпить воды»
Простая механика и хорошая реализация еще одной полезной функции для Алисы. Рассказывайте ей, какие напитки вы пили сегодня, она запишет их и будет говорить, сколько воды сегодня уже было выпито.
А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.
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