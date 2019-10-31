Премия Алисы: лучшие навыки за октябрь





Продолжаем ежемесячную премию Алисы. Отметим, что нас не может не радовать, что сохраняется тенденция разработки полезных навыков. В этот раз высокая конкуренция была также именно в этой категории. А значит Алиса становится все полезнее с каждым месяцем!

«Образование» — 100 000 рублей



«Проверка ударения»



Русский язык очень многообразен и сложен. Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда он не знает, как правильно ставить ударение, как в частом случае: тОрты или тортЫ?

Этот навык позволяет в легкой форме тренироваться на корректность произношения, а особенно будет полезен школьникам, которые сдают ЕГЭ или ОГЭ.



«Развлечения» — 100 000 рублей





«Классическое домино»



Известная советская компанейская игра теперь и в Алисе! В этом навыке хорошо реализована механика для устройств, в которых нет экрана. Благодаря навигации «голова» и «хвост», всегда понятно, где поставил фишку соперник, и куда мы можем ее поставить.

Отличный навык, с отличной реализацией!

«Для детей» — 100 000 рублей



«Угадай Динозавра»

Этот навык — интерактивный справочник по динозаврам. Всем детям, которые любят этих животных, он придется по вкусу.

Навык предлагает угадать динозавра по его ареалу обитания, весу, росту и другим характеристикам. А после дает полную справку и небольшую историю про этот вид.

Так же есть режим обучения, в котором просто рассказывается про разных динозавров.

«Полезное» — 100 000 рублей



«Мой секретарь»

Очень полезный навык, который позволяет взаимодействовать с календарем через Алису. Она понимает произвольные фразы и может записать ваше указание на конкретную дату всего лишь одной командой, например «Скажи моему секретарю в следующий четверг в семь вечера иду в кино».

«Специальный приз» — 50 000 рублей



«Время выпить воды»



Простая механика и хорошая реализация еще одной полезной функции для Алисы. Рассказывайте ей, какие напитки вы пили сегодня, она запишет их и будет говорить, сколько воды сегодня уже было выпито.

А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

P. S. Подписывайтесь на наши каналы

Блог Яндекс.Диалогов

YouTube канал Яндекс.Диалогов

Чат разработчиков навыков в Telegram

Канал в Telegram