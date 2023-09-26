Премия Алисы: победители осеннего этапа 2023

Объявляем победителей осенней премии Алисы в 2023 году и начинаем голосование разработчиков за выбор лучшего навыка по мнению сообщества Яндекс Диалогов.

Лучшими навыками этого лета стали:

Первое место в категории «Полезные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Моя вселенная

Первое место в категории «Развлекательные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Охота в Хаги

Поздравляем победителей!

Теперь расскажем про выбор лучшего навыка по мнению сообщества.





Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

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Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.

Голосование пройдет с 27 сентября по 3 октября 2023 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 27 сентября 2023. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов летнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.

Вместе с письмом со ссылкой на голосование вам придет дополнительное письмо с приглашением проголосовать за номинантов весенней Премии.

Желаем удачи номинантам!

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