Премия Алисы в 2024 году: этапы конкурса

Премия Алисы продолжится в 2024 году!
1 место в категории «Игровой навык» — 200000 ₽
В эту категорию войдут детские и игровые навыки, помогающие детям и их родителям весело провести свободное время.
1 место в категории «Полезный навык» — 200000 ₽
В эту категорию войдут образовательные и общественно полезные навыки.
Еще 50000 ₽ получит победитель голосования в сообществе разработчиков навыков Алисы.
Помимо этого, победители в обеих категориях получат промо-размещение в каталоге навыков Алисы и брендированную Яндекс Станцию.
Этапы конкурса в 2024 году:
Весенний этап
Сбор заявок: до 13 марта
Тестирование в каталоге: 16 марта — 6 апреля
Объявление победителей: 6 апреля
Летний этап
Сбор заявок: до 29 мая
Тестирование в каталоге: 5 — 26 июля
Объявление победителей: 29 июля
Осенний этап
Сбор заявок: до 28 августа
Тестирование в каталоге: 4 — 25 октября
Объявление победителей: 28 октября
Зимний этап
Сбор заявок: до 27 ноября
Тестирование в каталоге: 4 — 25 декабря
Объявление победителей: 28 декабря
Все заявки, поданные с 25 ноября 2023 года, автоматически участвуют в весеннем этапе.
Как участвовать в Премии:
- Продумайте сценарий навыка и запрограммируйте его.
- Опубликуйте навык в открытом доступе в каталоге навыков Алисы.
- Подайте заявку на участие в конкурсе.
Мы оцениваем стабильность работы навыка, его востребованность, удобство использования голосового интерфейса, оригинальность и актуальность идеи.
Больше информации — в разделе о премии Алисы.
Подробные правила конкурса — в положении о нем.
Ждем ваши навыки!
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