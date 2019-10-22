Разработчики навыков Алисы в Яндекс.Услугах

Месячная аудитория Алисы на данный момент составляет более 45 миллионов человек. Так же и растет кол-во навыков (более 2000) и потребность в них. Теперь мы с радостью даем возможность искать потенциальных заказчиков через Яндекс.Услуги.

В каталоге Услуг появилась новая категория — разработка навыков для голосового помощника Алисы. Если вы этим занимаетесь, советуем добавить такую категорию себе в профиль: так потенциальным заказчикам будет проще вас найти.

Чтобы добавить услугу, зайдите в свой профиль, откройте раздел «Специальности» и выберите «Программирование» (добавьте, если её у вас нет). Затем выберите в каталоге «Разработка навыков Алисы».

Кроме того, сертификация Диалогов теперь доступна и индивидуальным разработчикам. Этот статус мы также планируем в ближайшем будущем отмечать на Яндекс.Услугах.

Команда Яндекс.Услуг и Яндекс.Диалогов