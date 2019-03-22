Сразу в навык: прямые ссылки для открытия

Теперь у навыков есть прямые ссылки для попадания прямо в диалог. Они доступны для всех опубликованных навыков на странице «Продвижение сайта», где ранее уже был представлен другой способ продвижения навыков — бейдж Алисы для установки на сайт. При переходе по такой ссылке пользователь будет попадать сразу в навык Алисы, если на его устройстве Алиса есть, или на страницу навыка в Каталоге, если вдруг он по какой-то причине ещё не пользуется голосовым ассистентом.

Благодаря этим ссылкам рассказывать о возможностях вашего навыка стало проще. Их можно использовать для отправки пользователей из одного навыка в другой, а также для рекламных кампаний ваших навыков или просто для рассказа о них на сайтах, форумах и социальных сетях.

Хотим обратить особое внимание на то, что с появлением таких ссылок важность качественного приветственного сообщения увеличивается. Ведь теперь многие пользователи смогут попадать на ваш навык напрямую, минуя описание в Каталоге, и им важно сразу дать понять, чем ваш навык может им помочь. О том, как правильно составлять приветственные сообщения, мы рассказали во втором уроке Школы Алисы.

Алиса и команда Диалогов

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