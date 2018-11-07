Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

У Алисы появился свой бейдж

Теперь любой создатель опубликованного навыка может сгенерировать в Яндекс.Диалогах уникальный бейдж «Алиса это умеет» со ссылкой на свой навык в каталоге.



Для этого нужно перейти в новый раздел в настройках — «Продвижение».



Размещайте бейджи на сайтах, рассказывайте с их помощью о ваших навыках. А для того, чтобы делать это было удобнее, дизайнеры Алисы подготовили специальный гид по использованию бейджа, которым можно вдохновиться при дизайне ваших рекламных материалов.

Алиса и команда Диалогов

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12 комментариев
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__Minaha_Kisya__
7 ноября 2018, 18:14
ого наверн я не видила такой яндекс алиса наверно это новое приложение

Елена Першина
7 ноября 2018, 18:33
__Minaha_Kisya__,
Алиса живет в других приложениях Яндекса. Например, в самом приложении Яндекс или Яндекс.Браузере. 
Елена Першина
7 ноября 2018, 18:58
Кстати, это бейдж доступен и для чатов. Для того чтобы рассказать пользователям вашего сайта о том, что поддержка через ваш чат также доступна в Алисе, можно его использовать. 
ВходныеДвери-СПб.РФ
8 ноября 2018, 23:28
Елена Першина,
где я могу посмотреть пример или почитать
Елена Першина
9 ноября 2018, 11:07
ВходныеДвери-СПб.РФ,
а какой информации в посте не хватило?
Николай Симанов
11 ноября 2018, 10:29
ЛюдиЛюди добрые помогите пенсия маленькая Где взять денег не знаю у жены юбилей написал дурак люди
PR-Chasing
22 ноября 2018, 11:23
Я не очень поняла, это продвижение Алисы ?

В чём плюс для владельцев сайта?
podarkoff24
12 февраля, 14:54
Как он работает, примеры использования, настройки. Или он как информер (кнопка)? Он интегрируется в чат? Или на сайт? Чем полезен владельцам сайтов? Мало информации.  
Елена Першина
13 февраля, 15:02
podarkoff24,
он информер, интегрируется на сайт, а не в чат, чтобы пользователи знали, что теперь чат можно вызвать и через Алису.  Польза понятна, как и у других бейджей. 
podarkoff24
13 февраля, 15:11
Елена Першина,
Спасибо
Izdravii
17 июля, 19:35
Честно говоря не понятно... как это выглядит на сайте и что позволяет пользователю сделать?
Анна Кудрова
28 августа, 07:39
Поддержу комментаторов выше, совершенно не понятно, что это и как использовать. Можете сделать видео с примером использования этого бейджа?