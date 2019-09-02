январь 2019
Школа Алисы. Как задать тон общения в навыке?
4 января, 11:15
Вышел третий видеоурок Школы Алисы. Тема — «Как задать тон общения в навыке».
Школа Алисы. Какую информацию добавить в приветственную фразу?
11 января, 12:26
Школа Алисы. Как сделать аватарку для каталога навыков Алисы?
25 января, 11:05
Яндекс.Облако выдаёт гранты разработчикам Диалогов
30 января, 19:23
Как и обещали, Яндекс.Облако стало выдавать гранты разработчикам навыков для Алисы.
Если ваш навык будет размещен в Яндекс.Облаке, вы можете запросить грант для Облака на 3000 ₽ на 12 месяцев. Грант перестанет действовать, когда вы потратите всю сумму гранта, или по истечении 365 дней — в зависимости от того, что наступит раньше. В среднем его хватает примерно на год активной жизни навыка в Облаке.
Премия Алисы: лучшие навыки января
31 января, 12:06
Алиса готова объявить победителей «Премии» за первый месяц 2019 года!