Как и обещали, Яндекс.Облако стало выдавать гранты разработчикам навыков для Алисы.



Если ваш навык будет размещен в Яндекс.Облаке, вы можете запросить грант для Облака на 3000 ₽ на 12 месяцев. Грант перестанет действовать, когда вы потратите всю сумму гранта, или по истечении 365 дней — в зависимости от того, что наступит раньше. В среднем его хватает примерно на год активной жизни навыка в Облаке.