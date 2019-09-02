В этом видео Максим Мочалов и Инна Корчагина, лауреаты Премии Алисы, расскажут о том, как правильно работать с картинками и как добавление визуальных элементов помогают существенно улучшить качество навыка.
Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки:
В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке.
В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с аналитикой по навыкам.
В навыки Алисы уже около полугода можно добавлять звуки из нашей библиотеки. Однако мы видим, что часто их недостаточно: многие разработчики просили добавить возможность заливать собственные звуки. Поэтому сегодня мы открыли эту функциональность для всех.
Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.