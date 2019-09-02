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июнь 2019
Школа Алисы. Как правильно настроить отображение картинок?
7 июня, 11:30

В этом видео Максим Мочалов и Инна Корчагина, лауреаты Премии Алисы, расскажут о том, как правильно работать с картинками и как добавление визуальных элементов помогают существенно улучшить качество навыка.

Любимые навыки в каталоге Алисы
13 июня, 10:00

Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки:

Школа Алисы. Как сделать навык с естественной речью: теория и практика на реальном примере
14 июня, 12:12

В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке. 

Школа Алисы. Как работать с аналитикой?
21 июня, 11:30

В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с аналитикой по навыкам. 

Алису теперь можно обучать звукам
27 июня, 17:48

В навыки Алисы уже около полугода можно добавлять звуки из нашей библиотеки. Однако мы видим, что часто их недостаточно: многие разработчики просили добавить возможность заливать собственные звуки. Поэтому сегодня мы открыли эту функциональность для всех. 

Премия Алисы: лучшие навыки за июнь
28 июня, 15:22

Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.