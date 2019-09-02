Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.