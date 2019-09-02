В Школе Алисы мы учим делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы. — Рустам Таиров расскажет о том, как работать с большим объёмом картинок.
Сегодня Яндекс представил умный дом, которым управляет Алиса. Причём напрямую, без специальный активационных фраз для навыков. Теперь её можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере, сделать погромче телевизор или даже сварить кофе, если устройство подключено к платформе умного дома Яндекса.
В Школе Алисы мы учим делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы. Максим Мочалов расскажет о том, как правильно работать с данными, которые вводит пользователь. И что делать, если их много и они все разные.
В Школе Алисы мы учим делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы. Максим Мочалов расскажет о том, как правильно работать с API Яндекс.Диалогов для загрузки картинок.
Быстро пролетел месяц май, а это значит, что вновь пора называть победителей Премии Алисы. Как и в прошлом месяце, в этом мы выбирали победителей по категориям.