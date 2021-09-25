Блог Яндекс Диалогов

март 2021
Навыки-номинанты на Премию Алисы
2 марта, 10:00

Конкурс на лучшую статью об умных устройствах продлевается
5 марта, 17:30

Новость дня: продажи умных колонок с Алисой достигли 1,3 миллиона устройств 
11 марта, 14:55
Курс по проектированию и разработке навыков Алисы теперь доступен на нашем YouTube
19 марта, 15:30

Всем привет!
Мы переработали записи лекций и семинаров с хатакотна по «городским» навыкам Алисы и выложили в отдельный плейлист на нашем YouTube без технических блоков мероприятия.

Новый формат контента в утреннем шоу Алисы: истории от навыков
23 марта, 16:30

Теперь навыки смогут отправлять короткий регулярный контент в утреннее шоу Алисы.

Школа Алисы. Как бесплатно разместить навык в Яндекс.Облаке
25 марта, 14:30

В этом видео Школы Алисы мы разберем, как разместить навык в Яндекс.Облаке. Причем совершенно бесплатно!

Премия Алисы: победители конкурса
26 марта, 19:00

На календаре 26 марта — самое время подвести итоги нашего главного конкурса. 