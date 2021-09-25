март 2021
Навыки-номинанты на Премию Алисы
2 марта, 10:00
Всем привет!
Мы переработали записи лекций и семинаров с хатакотна по «городским» навыкам Алисы и выложили в отдельный плейлист на нашем YouTube без технических блоков мероприятия.
Теперь навыки смогут отправлять короткий регулярный контент в утреннее шоу Алисы.
Школа Алисы. Как бесплатно разместить навык в Яндекс.Облаке
25 марта, 14:30
В этом видео Школы Алисы мы разберем, как разместить навык в Яндекс.Облаке. Причем совершенно бесплатно!
Премия Алисы: победители конкурса
26 марта, 19:00
На календаре 26 марта — самое время подвести итоги нашего главного конкурса.