Теперь фотографии, публикуемые на сервисе, можно смотреть, не заходя на сайт. Установите скринсейвер Яндекс.Фоток и смотрите новые, популярные фото или фото интересных вам авторов, когда ваш компьютер неактивен.
Скачать скринсейвер (для MS Windows).
Опять встает вопрос недостаточности размера фоток 800 по большей стороне. Для скринсейвера хотя б 1024 сделали бы. Заодно и широкомониторные юзеры довольны останутся, такое разрешение и при обычном просмотре пригодится. А если вспомнить еще про полноэкранный режим в PicLens (CoolIris)...
Установила этот скринсейвер на работе - не нарадуюсь! А вот дома беда: занружает и показывает один и тот же блок фоток. Переустановка заставки не помогает - опять те же фотки. Кто знает, в чем проблема?
я попыталась настроить эту программу. ввела имя пользователя, а программа мне пишет, что такого пользователя не существует или у него нет публичных фотографий. странно как то получается. у немерено фоток. причем раньше, его фотки мне воспроизводились, а теперь такая фигня.. обидно...
Спасибо за скрипт, только добавлю что надо создать текстовый файл, скопировать туда текст скрипта, изменить у файла расширение с ".txt" на ".vbs" и получившийся файлик положить в папку "Автозагрузка" в меню пуск. А то я уже устал на одни и тежи фотки смотреть))))