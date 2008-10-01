Клуб Фоток

Клуб Фоток

Скринсейвер Яндекс.Фоток

Теперь фотографии, публикуемые на сервисе, можно смотреть, не заходя на сайт. Установите скринсейвер Яндекс.Фоток и смотрите новые, популярные фото или фото интересных вам авторов, когда ваш компьютер неактивен. Скачать скринсейвер (для MS Windows).
28 комментариев
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Эффект Присутствия
28 января 2016, 02:07
"смотрите новые, популярные фото или фото интересных вам авторов, когда ваш компьютер неактивен." -Чуть подробнее можно,не совсем понятно...
Марина
28 января 2016, 02:07
скринсейвер (экранная заставка) - это механизм, который включается, когда вы не пользуетесь компьютером какое-то время. бывают встроенные в windows скринсейверы и те, которые устанавливаются снаружи.
linker
28 января 2016, 02:07
вот так это выглядит:
«scr» на Яндекс.Фотках
bormotov
28 января 2016, 02:07
молодцы! Ждем тулзу, которая будет менять обои на Фотки с Я.Фоток:)
Павел
28 января 2016, 02:07
Опять встает вопрос недостаточности размера фоток 800 по большей стороне. Для скринсейвера хотя б 1024 сделали бы. Заодно и широкомониторные юзеры довольны останутся, такое разрешение и при обычном просмотре пригодится. А если вспомнить еще про полноэкранный режим в PicLens (CoolIris)...
rad3364
28 января 2016, 02:07
и когда.... ваш компьютер не активен, включается этот самый скринсейвер и начинает незаметно от вас жрать трафик. ваш трафик. об этом Иван почему то умолчал. не хорошо однако.
linker
28 января 2016, 02:07
Да, об этом стоило сказать, согласен. Но мне кажется, догадаться о том, что фотки не из воздуха появляются, а скачиваются, вполне нетрудно, особенно тем, у кого трафик лимитированный :)
kliopa-08
28 января 2016, 02:07
Скринсейвер можно и самому создать. Только найти соответствующую программу. Мне это не нудно. Такого добра я и сама насоздавала
myrzik1306
28 января 2016, 02:07
Установила этот скринсейвер на работе - не нарадуюсь! А вот дома беда: занружает и показывает один и тот же блок фоток. Переустановка заставки не помогает - опять те же фотки. Кто знает, в чем проблема?
CHU.VIK.N
28 января 2016, 02:07
Благодарен.С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
marina.ngty
28 января 2016, 02:07
я попыталась настроить эту программу. ввела имя пользователя, а программа мне пишет, что такого пользователя не существует или у него нет публичных фотографий. странно как то получается. у немерено фоток. причем раньше, его фотки мне воспроизводились, а теперь такая фигня.. обидно...
bypsix
28 января 2016, 02:07

перестал работать. Как исправить или Чем заменить?

Денис Денисов
28 января 2016, 02:07

У меня тоже перестал работать,что делать?Пользуюсь им уже много лет.Как исправить?

Алексей
28 января 2016, 02:07

Так плохо что перестал работать, в яндексе говорят что больше не занимаются им... Подскажите альтернатитву.

Виктор Алимбеков
28 января 2016, 02:07

Англоязычная программа Software Informer  http://panoramio-desktop.software.informer.com/..Но не уверен что вам понравится после скинсейвера Фотки Яндекс.Хотя в базе данных до 2000 файлов.

Равиль
28 января 2016, 02:07

добавили бы еще возможность листать стрелочками, а так круто получилось =)

GlukAl
14 мая 2016, 23:37
На скорую руку накидал *.vbs скрипт для исправления списка фоток дня
(меняет HTTPS:// на HTTP://)
для WinXP нужно подправить путь к файлику Yandex\ScreenSaver\images\current.xml






strLocalAppDataPath = WScript.CreateObject("Shell.Application").NameSpace("shell:Local AppData").self.Path
strFile = strLocalAppDataPath & "\Yandex\ScreenSaver\images\current.xml"
'Set strFile = WindowsXP & "\local settings\application data\Yandex\ScreenSaver\images\current.xml"
SET FSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
OldDate = DateAdd("n", -25, Now)


' Запускаем бесконечный цикл ожидания когда заставка скачает новый список
While 1
   WScript.Sleep 5000


   oFile = FSO.GetFILE(strFile).DateLastModified
   IF oFile > OldDate THEN
       Set F = FSO.OpenTextFile(strFile, 1)
       Buffer = CStr(F.ReadAll)
       F.Close
       IF InStr(1, Buffer, "HTTPS://", 1) <> 0 THEN
            Buffer = Replace(Buffer, "HTTPS://", "HTTP://", 1, -1, 1)

            Set F = FSO.OpenTextFile(strFile, 2)
            F.Write Buffer
            F.Close
            OldDate = FSO.GetFILE(strFile).DateLastModified
       END IF
   END IF


Wend
caha2OO4
14 января 2017, 21:09
GlukAl,
 Спасибо за скрипт, только добавлю что надо создать текстовый файл, скопировать туда текст скрипта, изменить у файла расширение с ".txt" на ".vbs" и получившийся файлик положить в папку "Автозагрузка" в меню пуск.
А то я уже устал на одни и тежи фотки смотреть))))
Ростислав Д.
11 февраля 2017, 14:37
caha2OO4,
какое должно быть имя файла? и какой все же точный путь!?
caha2OO4
11 февраля 2017, 14:52
Ростислав Д.,
Имя файла скрипта любое, путь до чего, для Win7 все работает править ничего не надо.
Ростислав Д.
12 февраля 2017, 14:33
caha2OO4,
да у меня ХР какая то дрянная. И все висит уже давно! Путь до места файл куда положить. типа c\\: документс\виндус...... Я не помню где автозагрузка!
stallker.2010
25 мая 2017, 14:33
caha2OO4,
Объясните подробнее что и как копировать и изменять??
tehzentr2015
28 мая 2016, 18:05
Почему показывает одни и те же старые фото? новых нет В чем может быть причина?
zimina-elena-v
28 июля 2017, 06:53
почему перестал работать?
GlukAl
30 ноября 2017, 09:44
zimina-elena-v,
перестало работать потому, что в ответе на запрос об топовых фотках адреса этих фоток стали по протоколу https (защищенному) вместо http(открытому), а заставка не умеет по такому адресу скачивать.


я для себя обернул скрипт с заставкой в один файл, но это только для win7 и старше. хотелось бы универсальное что-то сделать но лень :-), фотки у меня кажет и ладно


https://yadi.sk/d/zdyLbker3QBLWr

после двойного клика она копируется в папку профиля (туда же где картинки сохраняются) и включается в настройках в качестве заставки


а так то до сих пор эта заставка у меня самая любимая
Алексей
4 мая 2018, 21:56
GlukAl,
 Опять перестали новые фото загружаться, сможете поправить? Можем  на руборде подробнее обсудить. 
nicogrishin
24 января 2019, 02:52
А возможно ли в скринсейвере смотреть только свои фотки со своего fotki.yandex аккаунта?
yazowscky
10 декабря, 16:32
У меня тоже перестал работать. Как исправить?Debt Relief 