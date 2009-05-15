О комментировании на Фотках.

Если у Вас уже есть аккаунт и фотографии на Яндекс.Фотках, то дальше Вы можете не читать.

Но если Вы новичок на Яндекс.Фотках, то, возможно, Вы уже заметили, что при написании нового комментария появлятся окошко, где Вам предлагается ввести контрольные цифры. Чтобы оставить отзыв, требуется не только ввести собственно текст, но и указать цифры, которые Вы видите на рисунке, и нажать "отправить".

Мы понимаем, что это доставляет некоторые неудобства, но это временное усложнение: после написания нескольких комментариев контрольные цифры показываться больше не будут.

Если возникнут вопросы, связанные с комментированием, то вы можете давать новичкам ссылку на этот пост и наш Клуб Сервиса.