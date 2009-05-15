Клуб Фоток

Клуб Фоток

О комментировании на Фотках.

Если у Вас уже есть аккаунт и фотографии на Яндекс.Фотках, то дальше Вы можете не читать.

Но если Вы новичок на Яндекс.Фотках, то, возможно, Вы уже  заметили, что при написании нового комментария появлятся окошко, где Вам предлагается ввести контрольные цифры. Чтобы оставить отзыв, требуется не только ввести собственно текст, но и указать цифры, которые Вы видите на рисунке, и нажать "отправить".

Мы понимаем, что это доставляет некоторые неудобства, но это временное усложнение: после написания нескольких комментариев контрольные цифры показываться больше не будут.

Если возникнут вопросы, связанные с комментированием, то вы можете давать новичкам ссылку на этот пост и наш Клуб Сервиса.

124 комментария
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chigr-oksana
28 января 2016, 01:33
Простите, вы делаете это для того, чтобы вычислить паразитов, которые под коментариями ссылки на порносайты дают? Чесно говоря надоело. Много хороших фотографий испорчено этой гадостью!!
Говорящее Животное
28 января 2016, 01:33
Мдя...
Фокус не удался.
GrSveta77
28 января 2016, 01:33
За сегодняшний день мне пришло около 30 спам порно комментариев...:(...Честное слово,не очень (мягко сказано)это приятно...Очень хотелось бы узнать или принимаются конструктивные меры .
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
А к какой фотографии вам пришли такого рода комментарии?
GrSveta77
28 января 2016, 01:33
Вот к этой-- http://fotki.yandex.ru/users/akvarel66/view/150721/?p=0&page=0#_child-1-35168048 Правда они мин.через 5 удаляются...но в почте оседают и когда я в сети то сразу их вижу...
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
А каков был текст комментария?
GrSveta77
28 января 2016, 01:33
Тексты разные.Посылаю Вам последние-- -хочу туда! -5+ -:) -хороший снимок -интересно... -супер -согласна -очень мило
GrSveta77
28 января 2016, 01:33
Вот минуту назад опять пришло...Текст- -просто класс
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
а вы не могли бы не удалять такие комментарии какое то время - я хочу его скопировать, чтобы нам понять, как с ними бороться дальше?
GrSveta77
28 января 2016, 01:33
Так я их не удаляю...Это не под моё фото присылают,а под фото моей подруги akvarel.Там просто идёт мой комент первым...вот и шлют мне спам как ответ на мой комментарий.
GrSveta77
28 января 2016, 01:33
Вот опять только что пришло.Текст- -интересно...
Raimon71
28 января 2016, 01:33
Хм... не припомню чтобы мне хоть раз что-то подобное приходило.
nashalimova
28 января 2016, 01:33
http://lar86340645.ya.ru/#y5__id22   Заблокируйте пожалуйста
vldman
28 января 2016, 01:33

Я зарегистрировался на Фотках сутки назад. Но до сих пор не могу писать комментарии. К своим фоткам могу, а к чужим нет. Ввожу цифровой антиспамкод но коммент не прилепляется. Что не так?
Спасибо.
ПС. Интересно, здесь прилепится?

SanyokGavrilov
28 января 2016, 01:33
У меня вот вопрос, почему нельзя оставлять комментарии даже тем кто не заргистрирован на яндексе? В настройках стоит "Комментари могут оставлять все"...
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
Потому что так устроены наши сервисы: оставлять комментарии на Я.ру и на Я.Фотках могут только авторизованные на Яндексе пользователи  - это сделано в целях защиты от спама, флуда и тп.
SanyokGavrilov
28 января 2016, 01:33
А можно сделать так, что бы пользователь сам выбила, все могут комментировать или только те кто зарегистрирован? Я бы почитал что пишут те кто не зарегистрирован...если бы был спам, сам бы удалял...в конце концов, можно можно поставить строки "Обязательные для заполнения" и те же "цифры, которые Вы видите на рисунке,"...если можно сделайте пожалуйста)))
Karine-starburst
28 января 2016, 01:33
Простите Галочка, что беспокою Вас, но я никак не могу ответить на комментарии, которые получаю от нормальных пользователей ва сайта! я давний пользователь. много раз бывала в группе популярных и никогда таких проблем у меня не было! даже сейчас пишу и не знаю, уйдет к вам письмо или нет!
senior.amoso2011
28 января 2016, 01:33
письки сиськи
nataligerbera.dn.ua
28 января 2016, 01:33

У меня та же проблема уже 2 дня, что делать?

shalfey75
28 января 2016, 01:33
Скажите пожалуйста,  почему при желании написать комментарий к чей-нибудь фотографии сервис я ру предлагает мне ввести  некоторые цифры,которые появляются под окном,куда я должна вбить коммент.При чем сколько бы раз цифры эти не вводились идет указание о неверном наборе  или они вообще не вбиваются до конца. Проблема возникла вчера вечером Сегодня утром исчезла на некоторое время,и по сей момент сохраняется.  Еще идет странная накрутка просмотра фотографий- к утру она перевалила за 2 тысячи,чего в принципе не может быть при отсутствии хоть какого-нибудь маломальского потока комментариев,как это обычно бывает при попадании фото в популярные. Надеюсь на скорое разрешение вопроса.Спасибо. Если надо-могу прикрепить фото,как выглядит страница в это время.
len45625537
28 января 2016, 01:33
не появляется окошечко, ни цифры, а только текст условия дорговора.
omm0
28 января 2016, 01:33

Захожу в "Мои фотки" и вижу комментарий к моему творению. Хочу на него ответить - жму на "ответить", тут же появляется окошко с требованием ввести контрольные цифры. Почему?!! Но и после их ввода ответ не отсылается!

Та же история и с попытками написать комментарий к чужим фоткам!!!


Помогите горе-пользователю!
pfanawlad
28 января 2016, 01:33
Y menja ta ze istorija!!! Pomogite!!
s01267
28 января 2016, 01:33
Не могу ответить на комментарий и никому другому написать! Что делать? Помогите!
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
Вы видите контрольные цифры?
s01267
28 января 2016, 01:33
Вижу и правильно их пишу, но ничего не происходит, комментарий вроде отправляется, но его там нет, даже при обновление страницы.
Алексей Л.
28 января 2016, 01:33
Я уже вторую неделю пытаюсь оставить хоть один комментарий к записям в своих фотографиях, но каждый раз меня принимают за робота, просят ввести цифры, что я и делаю, псоле чего пустая страница или сообщение об ошибке. Я уже с разных браузеров пробовал, с разных компов пробовал, кэш очищал, все без толку. Написал в службу тех поддержки, любезная девушка сказала подождать и попробовать снова. Воз и ныне там. Помогите, хотя бы советом.
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
Попробуйте убрать из ника .ru
Алексей Л.
28 января 2016, 01:33
Спасибо. Пошел убирать.
Алексей Л.
28 января 2016, 01:33
Получилось. Надеюсь .ру не вызовет таких эмоций.
minitrashdolls
28 января 2016, 01:33
Напишите о результате.
Алексей Л.
28 января 2016, 01:33
Пока полет нормальный:)
shalfey75
28 января 2016, 01:33
Опять та же проблема-с завидным постоянством возникает,может кто объяснит,чем это вызвано на МОЕМ аккаунте?Опять появляется это-
введите
Контрольные цифры*   
Введите число, которое вы видите выше
Если вы не видите картинку с контрольными цифрами, это означает, что в вашем браузере отключена поддержка графики.
Включите ее, перегрузите страницу и введите контрольные цифры.
maxnax (Людмила)
28 января 2016, 01:33

А как включить поддержку графики? Я человек темный в программировании.

mirpanph
28 января 2016, 01:33
Цитирую "после написания нескольких комментариев контрольные цифры показываться больше не будут" - уже несколько суток при попытке оставить комментарии необходим ввод контрольных цифр. Когда же это кончится??? И еще, при чем здесь новички - я больше 2х лет на яндекс фотках, такого безобразия не было...
lvslava
28 января 2016, 01:33
Я уже далеко не новичёк,а меня уже долго мучают ,при написании комментариев, необходимостью ввода контрольных цифр - ЭТО КАК ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ! Пожалуйста ПОМОГИТЕ !!!!!!
latiralat
28 января 2016, 01:33
На самом деле,мне УЖЕ СКУЧНО.Я ,конечно понимаю,что сия игрушка для,простите,дилетантов.Но какое-то уважение и хотя-бы перманентный интерес к авторам быть должны.
Я заполняю альбомы и прошу совета и комментарии - в рез-те получаю ком. "новые..."-и всё.
А У МЕНЯ ВЫСТАВКА !!!  Я ХОЧУ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ!!!
macron1.ru
28 января 2016, 01:33
У меня есть фото в альбомах, я уже не новичок, но цифр всё равно запрашивают.
При это комментарии под фото не появляются. Куда они исчезают?
Karine-starburst
28 января 2016, 01:33
честно говоря сегодня это было для меня полной неожиданностью и я таки не смогла ответить ни на один коммент в мой адрес! люди пишут хорошие комментарии и мне хочется им ответить или проголосовать на конкурсе, но - увы! - мои ответы зависают и не уходят!
MissLediMeri
28 января 2016, 01:33
Никогда не писала глупых.однотипных ответов,а всегда только искренние теплые комментарии и вдруг теперь ничего не получается:пишу и появляется окошко с цифрами---и уже который день!!!Почему?Помогите пожалуйста!!!
Andrey
28 января 2016, 01:33
Вас кто-то пометил как "спам" при удалении вашего комментария  под фотками, где вы однажды оставили тот самый коммент. Теперь этот ярлык "спамера" будет висеть у вас длительное время :(
MissLediMeri
28 января 2016, 01:33
Спасибо огромное за разъяснение..и за участие!!!Сейчас все в порядке!Спасибо!:-)
Andrey
28 января 2016, 01:33
ага... а мне опять вчера кто-то "повесил" очередную бяку :-) Удаляя мой коммент, ставят галочку в окошке "пометить как спам"... Благо спустя сутки сей недостаток исчезает с моего аккаунта.
MissLediMeri
28 января 2016, 01:33
ой,как все запущено.......как все сложно в этом...Яндексе..Ну,надеюсь,хороших людей больше,чем плохих!А я так люблю общаться и всегда искренне и от всего сердца!!!А Вам---спасибо за общение---очень и очень рада!!!
nbsoln
28 января 2016, 01:33
А у меня уже неделю коменты блокированы!!!  А кто этот ярлык снимает?
Нина
28 января 2016, 01:33

Андрей здравствуйте! Прочитала Ваше объяснение по поводу появления в комментариях под фотографиями ОКОШЕЧКА с цифрами. Прошу Вас объясните  мне ещё раз...

Мой вопрос к Вам - При написании комментария под понравившийся фотографией всплывает окошечко Внимание!

Ваш комментарий пока не был отправлен, потому что кажется очень похожим на спам. После правильного ввода цифр комментарий будет поставлен в очередь премодерации.

Ввожу цифры, нажимаю отправить и вновь та же история, - появляется окошечко "новый комментарий" - пишу, нажимаю отправить, появляется Внимание и т. д. В результате не могу отправить ни одного комментария. 

Нина
28 января 2016, 01:33

Всё "наладилось" само собой.

Константин С
28 января 2016, 01:33

Благодарю ! Удачи !

Zosia
28 января 2016, 01:33

У меня та же история сегодня!Но не налаживается!((((((

Елена
28 января 2016, 01:33
Можно ли как то запретить нежелательному пользователю писать комментарии на странице?
упсупс
28 января 2016, 01:33
Я зарегистрировалась на Фотках сутки назад. Но до сих пор не могу писать комментарии на ФД и к фото в дневниках.  Ввожу цифровой антиспамкод но коммент не прилепляется. Что не так?
Спасибо.
shalfey75
28 января 2016, 01:33
Сегодня третий день подряд происходит один и тот же глюк,не только у меня ,но и у моих друзей  При жжелании написать комментарий выпадает текст  -"введите контронтрольные цифры*   
Введите число, которое вы видите выше
Если вы не видите картинку с контрольными цифрами, это означает, что в вашем браузере отключена поддержка графики.
Включите ее, перегрузите страницу и введите контрольные цифры". Это будет как-то устраняться?
nbsoln
28 января 2016, 01:33
Интересно! Вам кто-нибудь помог за это время? У меня появилась таже проблема! Если разобрались - помогите пожалуйста!(love)
shalfey75
28 января 2016, 01:33
сегодня опять был этот глюк. Никто не помогал,не смотря на обращение. Просто махнула на это рукой. Глюк неприятнее случился еще два дня назад-при заходе на почту яндекса выкидывает  из нее. safari аварийно завершает свою работу. и так уж дней пять . Пришлось установить другой браузер. теперь вот еще эти цифры предлагают вводить. бред. может самоустранится проблема
nbsoln
28 января 2016, 01:33
У меня проблема снялась, администрация ответила, что разбираются. :-D
♥Еленочка •♥
28 января 2016, 01:33

сутки уже не могу написать комменты:-(

При вводе контрольных цифр ничего не меняется....

А если кто-то "доброжелательный" меня пометил спамером,что делать теперь????

OLGA SAZHINA
28 января 2016, 01:33
...просто Блокада какая то :-(    Первый раз почти за два года не могу ответить даже на комментарии под своими фото , не говоря уже о фото друзей...запрашивает ввести цифры, а после их ввода комментарий так и не появляется....Помогите пожалуйста.... :-(
nbsoln
28 января 2016, 01:33
Вот и у меня такая же проблема появилась! В чем дело? Кто знает?
OLGA SAZHINA
28 января 2016, 01:33
Всё повторяется... снова требует ввести контрольные цифры :::((((
И только, что пришёл ответ из службы поддержки:
"Скорее всего, произошел технический сбой, но мы постараемся разобраться с проблемой в ближайшее время. Приносим извинения за причиненные неудобства. "
nbsoln
28 января 2016, 01:33
Этот технический сбой у меня продержался несколько дней!
OLGA SAZHINA
28 января 2016, 01:33
Обратитесь в Службу поддержки, мне уже помогли!!
nbsoln
28 января 2016, 01:33
Спасибо! У меня тоже исправили!:-D
OLGA SAZHINA
28 января 2016, 01:33
Вот и славно :-)
nbsoln
28 января 2016, 01:33
Удачи!
nbsoln
28 января 2016, 01:33
Я не новичек, но с 18 марта появилась проблема с комментариями на моей странице и у других фотографов. Появляется окошко с контрольными цифрами. А комментарий не записывается! Что случилось? Помогите разобраться!
mila
28 января 2016, 01:33

 Несколько дней переодически появляется окошко с требованием ввести контрольные цифры, ввожу цифры, но комментарии не отправляются, и перегружалась уже и ничего не меняется...

 Я не новичок...)

napolykova
28 января 2016, 01:33


             Здравствуйте. Я
зарегистрирована на яндекс фотках, к сожалению, я не только оценивала, но и
комментировала чужие фотографии под своим именем - napolykova. Была удивлена,
что мои комментарии попали на порносайты. Особенно много ссылок на мои
комментарии  в  порносайтах   дают    google , mail, bing, yahoo. Мне не
очень хочется удалять свой почтовый ящик с Яндекса, этот адрес используется
мной уже не один год. Объясните мне пожалуйста как мои комментарии  с
яндекс  фоток  попали на  порносайты и помогите мне удалить мое имя с
порносайтов.



Спасибо.



 

anyksenya
28 января 2016, 01:33

 

К сожалению, мы не можем Вам помочь удалить ссылки на Ваши комментарии. Сервисы Яндекса публичные - вся информация, не закрытая пользователем, доступна любому посетителю страницы. Скорее всего, кто-то нашел ваши комментарии и разместил на этих сайтах.

Наличие почтового ящика на Яндексе и попадание комментариев на порносайты - вещи, никак не связанные между собой.

 

tatiana3010
28 января 2016, 01:33

а что делать? У меня с утра даже через код не идут комменты?

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Уточните, пожалуйста, Вы говорите о комментариях на Яндекс. Фотках или в дневниках и клубах?
tatiana3010
28 января 2016, 01:33

на яндекс фотках.На Я,Ру.Все идет нормально

Заранее спасибо.

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Спасибо за репорт! Будем разбираться, в чём может быть проблема.
tatiana3010
28 января 2016, 01:33

Снова зашла в инет и снова не могу писать комменты под фотками,а в клубы и на Я.ру идут.

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Наши специалисты разбираются в проблеме. Надеюсь, скоро всё будет работать нормально. Благодарим за терпение.
tatiana3010
28 января 2016, 01:33

Спасибо,милая! Сейчас радовалась,что пошли комменты.А потом снова сбой произошел.

Благодарю ВАС!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:33

у меня второй день проблема - оставляю комментарий к фотографиям и мне выдает эти контрольные Цифры -- Я их ввожу и все ровно комментарий не добавляется -- что это и что мне с этим делать ????????????

Комментарий удалён
anyksenya
28 января 2016, 01:33
Вы не могли бы сделать скриншот страницы с этим сообщением и ссылкой на другую страницу? О том, как сделать скриншот, можно прочитать здесь.
Вам не предлагают ввести цифры с картинки?
Горбунцов Сергей
28 января 2016, 01:33

Проблема именно в том, что эти цифры навязчиво предлагаются снова, снова и снова.

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Цифры могут показываться, если Вы используете большое количество знаков препинания или цифр при написании комментариев.
maria.kollar
28 января 2016, 01:33

Тоже появились проблемы с добавлением комментариев. Никаких цифр и знаков препинания в комментариях не использую,  тем не менее мне тоже иногда показываюся контрольные цифры, я их ввожу - комментарий добавить не удаётся. Иногда цифры не показываются - комментарий опять добавить не удаётся.

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Спасибо за сообщение! Будем разбираться.
anyksenya
28 января 2016, 01:33
Вы не могли бы прислать примеры комментариев, при отправке которых вам показывались контрольные цифры? Это поможет нам быстрее сориентироваться и устранить возможность появления проблемы в будущем.
maria.kollar
28 января 2016, 01:33

Ой, сейчас уже всё нормализовалось, а я скриншотов не делала, у меня они не получаются. Собственно, так случалось с любыми комментариями, даже состоящими из одного слова "спасибо".

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Если сможете вспомнить, к каким фотографиям Вы оставляли комментарии, пришлите, пожалуйста, на них ссылки. Это может помочь нам быстрее разобраться в проблеме.
maria.kollar
28 января 2016, 01:33

Все не помню, но вот по-моему, к этому фото http://fotki.yandex.ru/users/arxipoff-v/view/408585/?page=0#comments?p=0&comment=child-1-110512407  долго не могла добавить комментарии. А в ответ на добавленный мне  на почту пришло  много одинаковых ответов, возможно у автора были аналогичные проблемы?

maria.kollar
28 января 2016, 01:33

Вот сейчас обнаружила, что не могу добавить комменты и на Яндекс Видео. И в коллекции видео перестали добавляться...

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Пожалуйста, напишите об это проблеме в Службу поддержки Яндекс.Видео.
maria.kollar
28 января 2016, 01:33

Благодарю, написала. Сейчас вроде нормализовалось всё.

ANDREY DYAGILEV
28 января 2016, 01:33

:-$

ANDREY DYAGILEV
28 января 2016, 01:33

А я уже 5 лет на фотках, и вот вчера впервые началась эта хрень, вводить эти цифры постоянно не собираюсь... а под фото дня после ТРЕТЕГО моего комментария мне выдало о том, что лимит в 10 комментариев я уже оказывается исчерпал... сделайте что нибудь, я и так тут никому не нужен, так еще это...

anyksenya
28 января 2016, 01:33
Спасибо за сообщение! Будем разбираться в проблеме. Приносим извинения за временные неудобства.
ANDREY DYAGILEV
28 января 2016, 01:33

спасибо уже давно все в норме

nat.fo
28 января 2016, 01:33

Я нажимаю и цифры и "отправить",а комментарии не появляются? Что делать?!!

Комментарий удалён
Zosia
28 января 2016, 01:33

У меня то же самое!

gali52
28 января 2016, 01:33

А я вообще не могу отправить ни одного комментария - ввожу цифры, возврвщаюсь к форме комментария, нажимаю ОК, снова переход к вводу цифр. Сколько можно вводить??? Издевательство какое-то.

gali52
28 января 2016, 01:33

Мне исправили.

Zosia
28 января 2016, 01:33

Я уже давно на ЯФ,но почему-то сегодня я не могу отправить комментарии из-за окна с контрольными цифрами!Я правильно их набираю,нажимаю отправить,возвращается окно с моим коментом.Нажимаю отправить- и опять возникают контрольные цифры...И так до бесконечности!Что это!?

gali52
28 января 2016, 01:33

Это эпидемия. Смотрите, сколько уже зараженных. Но среди нас есть излечившиеся. Так что надежда есть.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:33

 доброе утро! при написании отзавов в последнее время часто появляетя"не удалось отправить ваш комментарий"

почему?

zolotajka
28 января 2016, 01:33

Здравствуйте!!!   Уже    практически  месяц  ко  мне    не  приходят  комментарии  на  ящик,отлаливаю  все  под  фотографиями  или   на  страницы  все  комментарии  и  сама  не  могу  размещать  отзывы  под  фото  все  время  требуется  контрольное  число!  Что  делать!!??

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:33

Где эти цифры высвечиваются?

АЛЕКСЕЙ РЫБАКОВ
28 января 2016, 01:33

Я  не  могу  оставить  коментарий  к  фотке . Сейчас  на  фотках  два  значения - Отписатся  и  Подписатся , а  как  они  работают  непонятно ! :-@ Раньше  было - Написать  и  Удалить  и  всё  получалось . А  сейчас  неполучается , что  случилось ? Обьяснте , может  я  что  неправильно  делаю ...

 

Юлия
28 января 2016, 01:33

Помогите, пожалуйста! Не могу оставить ответы на комментарии к своим фоткам, ни оставить комментарии к чужим. То есть, я оставляю комментарий, а он не сохраняется.  Никаких цифр в окошках у меня не появляется. Узнала про контрольные цифры здесь, почитав чужие вопросы.

al7278
28 января 2016, 01:33

Хочу написать комментарий к конкурсной фотографии. Пишу в окне. Ухожу со странички. Комент исчезает. Что делать? Зарегестрирована. Цифр никаких не появляется.

anfisapersik
28 января 2016, 01:33
не могу оставлять комментарии, под фотографиями , помогите,посмотрите. Спасибо
Lera
28 января 2016, 01:33

у меня такая же проблема. Не могу ответить на комментарий подскажите что делать?

Tatyana
28 января 2016, 01:33

Этим летом закрываются Я.ру. Скажите пожалуйста, а Яндекс.Фотки остаются? Я два года здесь, не хотелось бы уходить, даже к новому просмотру фотографий уже привыкла. И как закрытие Я.ру отразится на Яндекс.Фотках? Нужно ли что-то предпринимать, чтоб не пропали альбомы с фотографиями на Яндекс.Фотках?

tania
28 января 2016, 01:33

Здравствуйте! Объясните, пожалуйста!!!, и мне:  в окошке "Оставить комментарий" пишу текст и нажимаю на стрелку - курсор или опускается вниз или вообще ничего не происходит??? Меня "забанили"?

шульгина валентина
28 января 2016, 01:33

В альбоме "Осень" вдруг  исчезло  много снимков, остался лишь значок:http://fotki.yandex.ru/next/users/valentina-miss-v/album/257619/view/806527?page=2   Что это?

erilovo
28 января 2016, 01:33

не могу комметить,сначала пишет коммент не удалось загрузить потом предлагает цифры,они не подходят, короче как у всех,меня кто то как спамера обозначил что-ли?авторизован,зареген давно...разблокируйте плиз 

Татьяна Миронова
20 февраля 2016, 12:24
erilovo,
У меня почти так же.. что делать не знаю!
Татьяна Миронова
20 февраля 2016, 12:23
У меня выскакивают цифры когда отправляю комментарий.. что делать?
Людмила
1 июня 2017, 10:44
Можно ли разблокировать автора комментария? Случайно удалила комментарий и заблокировала автора.
Блог Яндекс.Фоток
7 июня 2017, 11:04
Людмила,
в настройках есть пункт "Редактировать список заблокированных пользователей". Там можно разблокировать.
Людмила
7 июня 2017, 19:29
Блог Яндекс.Фоток,
Спасибо!
Александр
18 июня 2017, 12:27
У меня выскакивают цифры когда отправляю комментарий.. что делать? На своей и чужих страницах (это продолжается уже трое суток ) 



Обновлено 18 июня 2017, 12:28
Александр
23 июня 2017, 13:33
Я уже почти неделю жду от Вас ответа  на мой вопрос !!!!              Александр
18 июня, 12:28
У меня выскакивают цифры когда отправляю комментарий.. что делать? На своей и чужих страницах (это продолжается уже трое суток )
 
Блог Яндекс.Фоток
28 июня 2017, 12:33
Александр,
можете прислать ссылку на скриншот с проблемой? 
Обновлено 28 июня 2017, 12:33
GALINA💕
8 октября 2017, 23:14
Я не новичок ,но с контрольными цифрами и их вводом сталкивалась раньше ,да при нескольких вводах все приходило в норму, но вот уже неделю как у меня при каждом вводе комметариев требуется вводить контрольные цифры, это очень напрягает и как решить эту проблему я пока ответа не нашла , помогите решить этот вопрос  
olga.krajnik
22 декабря 2017, 06:53
Не принимаются и не отправляются комментарии на фотки. И вообще, цифры просмотров не меняются со вчерашних суток.
Бойко Алла ♥ 👍♥👍♥
23 декабря 2017, 08:58
невозможно отправить комментарии, когда будет исправлена ошибка?
NataliA
8 февраля 2018, 15:02
https://fotki.yandex.ru/next/users/natalya-markelova2012/album/2081981/view/1628110  хочу это фото отправить на конкурс, а под фото нет специального значка . Как быть ?

Арнольд Дзюба.
7 марта, 17:20
У меня четыре фотоальбома на e1.ru были прекрасные под фотографиями комментарии всё убрали что произошло?