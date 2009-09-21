Клуб Фоток

Клуб Фоток

Яндекс - фотобанк

Писал предыдущее сообщение и чего в голове замкнуло. А почему бы не сделать Яндекс фотобанк. Многие загружают фотографии в полном размере, а почему бы их не продавать?

При загрузке ставишь галочку - в фотобанк и доступ к оригиналу открывается только после оплаты. Денежка и яндексу и автору на яндекс кошелёк. Запретить только загружать в фотобанк изображения людей, чтобы не парится с модельным релизом и добавить возможность просмотра полноэкранного изображения без возможности скачать, чтобы было видно качество. Цены не ломить, долларов 10 - 20 за изображение. Был такой фотобанк финдфото - там изображения недорого продавались, зато стабильно. И сделать чекбокс плохое фото - если много клиентов отметят фото - чтобы после проверки модератором убирать фотографию из банка - чтобы не замусоривать фотобанк.

64 комментария
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pulsh
28 января 2016, 01:10
Кстати, да
 Татьянка(Bast)
28 января 2016, 01:10
А ведь дело предлагает!
ramz2005
28 января 2016, 01:10
поддерживаю
28 января 2016, 01:10
о давайте а то в настоящем банке влом региться, модерироваться, договора подписывать на эксклюзивные и не очень права...
KoKosov
28 января 2016, 01:10
+1 Только 10-20 баксов - многовато, имхо, для такого уровня, никто не будет покупать. Вот сделать выбор цены автором - это да. По 1-3 бакса хоть кто-то может и купит ;) Только проблемы будут с оформлением сделок - ведь нужен договор с продавцом(автором) и т.д.
KoKosov
28 января 2016, 01:10
Upd: А ещё тема - делать платные большие размеры. Например 300х и 500х бесплатно, 800х600 - 1$, 1024x768 - 3$, полный размер 10$. Не все фотки, а только те, которые автор пометил для продажи. Цифры, конечно, наобум ;)
ifman
28 января 2016, 01:10
+1
minitrashdolls
28 января 2016, 01:10
И все-таки нет, потому что ресурс развлекательный и придуман не для заработка, а для того, чтобы смотреть фотографии, делиться ими и общаться, и не хочется смешивать.
volnyjstrelo
28 января 2016, 01:10
+1 Вы совершенно правы в данном случае. При осуществлении будет смесь бульдога с носорогом - хостинг + фотобанк в одном флаконе.
ifman
28 января 2016, 01:10
слово менеджера - закон
Цветок Городской
28 января 2016, 01:10
а если "отдельно, но вместе"? Яндекс.Деньги ведь тоже не совсем для развлечения существуют.
Zemonengkak
28 января 2016, 01:10
Поддерживаю идею.
bormotov
28 января 2016, 01:10
да-да, продавать за Яндекс.Деньги :)
tatoki
28 января 2016, 01:10
Дело.
gpuras
28 января 2016, 01:10
давно пора!
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
 
добавить возможность просмотра полноэкранного изображения без возможности скачать
если будет возможность просмотреть оригинал это значит будет и возможность сохранить себе оригинал, даже если там и не будет кнопки сохранить/скачать :))
Shag14
28 января 2016, 01:10
+1.:)
28 января 2016, 01:10
ну тогда возможность посмотреть в 100% только фрагмент 300х300 точек - для определения качества хватит ;)
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
смотря какой фрагмент ... а то вдруг тебе покажет фрагмент там где допустим черное пятно :)
28 января 2016, 01:10
автор пусть сам выбирает что показывать! захочит продать - выберет подходящее место, а захочет обмануть, скрыть нежелательные подробности - выберет черное пятно
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
28 января 2016, 01:10
Посмотрите, как это сделано здесь  http://lori.ru/8015
minitrashdolls
28 января 2016, 01:10
Спасибо вам за интересное предложение!
Но фотобанк есть фотобанк - а фотохостинг это немного другое.
Яндекс.Фотки задумывались не для зарабатывания денег.
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
при увеличении написало "в доступе отказано"
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
28 января 2016, 01:10
транно, у меня во всех браузерах работае
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
может ты просто там залогинен? :)
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
28 января 2016, 01:10
А может, кстати - не подумал
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
а гостям не дает просмотреть большой размер....
iar
28 января 2016, 01:10
это как это не дает? Полный формат всем доступен. Попробуйте еще раз. Это ж инструмент для покупателя - посмотрел, понравилось - купил, как же не давать гостям?
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
попробовал, результат тот же - в доступе отказано!
для покупки требуется регистрация на сайте
но похоже что и для просмотра требуется регистрация...
davidmz
28 января 2016, 01:10
А номер картинки скажите пожалуйста?
davidmz
28 января 2016, 01:10
Если речь о http://lori.ru/8015, то возможная причина — запрет приёма cookies у Вас в браузере.
KoKosov
28 января 2016, 01:10
Для интереса попробовал и я. "В доступе отказано". На лори не залогинен, с куками всё в порядке.
davidmz
28 января 2016, 01:10
Разберусь, спасибо!
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
да, эта ... с куками было все впорядке и было в доступе отказано... только что попробовал - открылось... у себя ничего не менял...
davidmz
28 января 2016, 01:10
Это мы уже ошибку нашли (и исправили). Спасибо, что сообщили!
ruslan-sam
28 января 2016, 01:10
так ты разработчик этого сайта?
davidmz
28 января 2016, 01:10
Типа того.
luchiya211
28 января 2016, 01:10
А что скажут модераторы? Молчат что-то...
dekart-2006
28 января 2016, 01:10
Они бабки подсчитывают ;-)
luchiya211
28 января 2016, 01:10
Так пусть с нами поделятся, порадуемся вместе!  ;-)
sidusdirum
28 января 2016, 01:10
А что это без людей? Дискриминация и половинчатость )
strelkovdenis
28 января 2016, 01:10

мне кажется что эта идея бред объясню почему

1) морока с договорами.Пока дойдет договор до Москвы пройдет месяц( даже из Москвы в Москву письмо в фотобанк идет 2 недели)

2)давайте все таки не будем путать сайт бескорыстных любителей фотографии,которые просто хотят чтобы их фотки увидели, и сайт тех кто на фотографии зарабатывает

Хотя если будет такая возможность с удовольствием воспользуюсь)

minitrashdolls
28 января 2016, 01:10
Все-таки Яндекс.Фотки это не сервис для заработка продажей фотографий или еще как-то.
 Яндекс.Фотки придуманы для того, чтобы хранить свои фотографии и смотреть чужие, для развлечения и приятного времяпрепровождения.
Некоторые люди, конечно, могут работать дома, и офис им не нужен, но чаще всего разделяешь пространства для работы, для отдыха, для жизни, так же и сервисы в интернете, давайте не будем смешивать.
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
28 января 2016, 01:10
Нет, так нет - но было бы приятно. Я кстати имел ввиду создание отдельного сервиса Яндекс - фотобанк с упрощённой регистрацией и модерированием загружаемых фоторабот. А работы загружать через интерфейс яндекс фоток. Галочку поставил - и на продажу, не поставил - на странице фотобанка фотка не появилась.
KoKosov
28 января 2016, 01:10
"Галочка Цветочек написала" ... "Галочку поставил - и на продажу" Извините, "музыкой навеяло" ;-)
minitrashdolls
28 января 2016, 01:10
=) Да я тоже иногда вздрагиваю, когда таким образом описывают действия в интернете.
Не ставь галочку всуе!
minitrashdolls
28 января 2016, 01:10
Пока создание такого сервиса не планировалось, в любом случае спасибо Вам за идею =)
Yalena51
28 января 2016, 01:10
(+1)
Бублик
28 января 2016, 01:10
+1
pav5320
28 января 2016, 01:10
ЯФ и то что ты предлагаешь совсем разные вещи
temkkka
28 января 2016, 01:10
хорошее предложение.
Владимир Переклицкий
28 января 2016, 01:10
былобы здорово (+1)
MISHA4X4
28 января 2016, 01:10
Одни барыги и евреи кругом!
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
28 января 2016, 01:10
Извини пожалуйста за вопрос, а ты сторонник культа солнца, подпитываешь себя солнечными лучами? Обыкновенная мирская еда тебе не нужна? К сожалению не знаю Ваш возраст, но наверное детей нет?
justonemysmile
28 января 2016, 01:10
Анекдот вспомнился, мужик сидит на скамейке, причитает на жизнь, жизнь - ужасная, народ - жадины, жена - стерва. За ним стоит Ангел-хранитель и все записывает в блокнотик, мужик дороворил, замолчал, Ангел-хранитель закрывает блокнотик, - ну чтож, ужасная жизнь, жадный народ, стерва-жена, каждый день одно и то же, но заказ есть заказ))

Что касается платности, не думаю что идея хорошая, деньги надо зарабатывать на работе, а на яндексе отдыхать, смотря на красивые фотки. Если ресурс станет платным, простой обыватель сменит его просто на другой (а таких тут поверьте, большинство), где без всяких заморочек можно сохранить то, что нравится, а таких море, не думаю что яндекс заинтересован в потере трафика, для него трафик - это деньги.
А фотки эти никому не нужны, потому что те, кто готов купить фотки (типа газет или журналов), имеют своих фотографов, а простому обывателю ваш кот (просто пример, он там у вас в галерее продается) и задаром не нужен, можно соседского сфотать самому и так, как нравится. 
В ководстве, в параграфе 60, толково обьяснено все по этому поводу.
Солнцево и Ново-Переделкино в ВК, ОК, ФБ
28 января 2016, 01:10
Вы бы вперед всю ветку почитали бы! Никто не предлагал делать яндекс - фотки платными. А по поводу нужности фоток - если Вы не знаете темы, то по моему лучше промолчать, чтобы не стать посмешищем . По поводу работы - для некоторых людей фотография, это и есть работа. Извините за такой комментарий. Не люблю некомпетентных людей!!!
justonemysmile
28 января 2016, 01:10

Всю ветку я читал, речь шла о яндекс фотках, это позже уже вы сказали о том, что имели ввиду отдельный сервис. По поводу работы, те, для кого фото это работа, при необходимости имеют свои сайты, и в яндексе не нуждаются.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Очень правильная мысль!
Arisha K.
28 января 2016, 01:10
унриал. не покатит.
Цветок Городской
28 января 2016, 01:10
прикольно! я ЗА. так можно попробовать - представляют ли мои фоты интерес для иллюстрирования, или только мне и иногда друзьям нужны. в фотобанке обязательно должен быть поиск по параметрам и/или метки.
siluyanevg
28 января 2016, 01:10
Извиняюсь за вторжение , всем доброе время суток. Товарищи, интересует возможность приобретения в Москве фото больших размеров (примерно 2000х2000мм 200-300dpi)
Выслушаю все предложения. Кто заинтересовался отпишитесь в личку(Siluyanevg@yandex.ru). За раннее благодарен.

Alex Dayton
14 марта 2019, 22:06
Хорошая идея
Александр
19 июля 2019, 16:29
Поддерживаю
sogort
8 апреля, 02:53
Только за я думал такой уже есть на яндексе 