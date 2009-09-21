Писал предыдущее сообщение и чего в голове замкнуло. А почему бы не сделать Яндекс фотобанк. Многие загружают фотографии в полном размере, а почему бы их не продавать?

При загрузке ставишь галочку - в фотобанк и доступ к оригиналу открывается только после оплаты. Денежка и яндексу и автору на яндекс кошелёк. Запретить только загружать в фотобанк изображения людей, чтобы не парится с модельным релизом и добавить возможность просмотра полноэкранного изображения без возможности скачать, чтобы было видно качество. Цены не ломить, долларов 10 - 20 за изображение. Был такой фотобанк финдфото - там изображения недорого продавались, зато стабильно. И сделать чекбокс плохое фото - если много клиентов отметят фото - чтобы после проверки модератором убирать фотографию из банка - чтобы не замусоривать фотобанк.