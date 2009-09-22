Какими еще фотохостингами кроме Яндекс.Фоток вы пользуетесь?

Нет варианта "никакими".
Ответил "другое", потому что ни один из тех зостингов, которыми я пользуюсь, не упомянут: активно пользуюсь 10pix.ru и грущу, что МЯФ не дает того же удобства, почти перестал пользоваться imageshack.us, потому что имя у него неудобоваримое, очень давно не пользуюсь ljplus.ru,потому что он нудный и неудобный. Ничем другим, кажется, не пользуюсь и не пользовался.
Я наравне с Яндекс Фотками ещё пользуюсь gallery.ru Тоже очень качественно. Правда нельзя делать вложенные альбомы, зато можно ставить ссылки в описании. Я там размещаю свои рекламно-комерческие фотографии. Правда там берут деньги, но мне бесплатно-базового аккаунта хватает за глаза. И ещё, почему то там у моих фотографий больше просмотров, чем на яндексе. А вообще из моего опыта яндекс лучше всех - готовый фотосайт галерея для фотографа + бесплатно. Спасибо яндексу.
1. fotki.com - но давненько последний раз.
2. иногда пользую keep4u.ru - если не хочу, чтоб фото вывела как-то сюда, на мой основной фотохостинг.
3. ljplus.ru - изредка. он, как верно отметили, нудный, часто виснет, тормозит. пользуюсь, например, когда гадкий жж не хочет "есть" фоту с ЯФ в качестве фона.
с остальных ушла с появлением в моей жизни ЯФ. и с тех пор ничего лучше его не знаю :-)
Да фотохостингов в сети придостаточно, но их надежность оставляет желать лучшего, или реклама просто "съест" глаза от постоянного помещения, для меня самым актуальным, надежным и удобным остается фотохостинг VFL.ru, да он платный, зато функционал достаточно большой и весьма удобный, особенно если ведешь бизнес в сети, продаешь товары или просто нужно хранить большой объев фото.