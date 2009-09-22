Клуб Фоток

Клуб Фоток

Какими еще фотохостингами кроме Яндекс.Фоток вы пользуетесь?

постарался указать наиболее известные фотохостинги.
25 комментариев
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minitrashdolls
28 января 2016, 01:09
А про русские хостинги, вы что же, намеренно забыли?
temkkka
28 января 2016, 01:09
добавил и отечественные. вообще, их много. всех не указать :) но Яндекс.Фотки из отечественных - самое лучшее.
minitrashdolls
28 января 2016, 01:09
спасибо =)))
gejscha
28 января 2016, 01:09
ого, как радикал впереди идет, наверное, из-за форумных вставок
KoKosov
28 января 2016, 01:09
Радикал удобен тем, что регистрироваться не надо, чтобы фотку выложить.
gejscha
28 января 2016, 01:09
точно, не подумала :)
Ntropy
28 января 2016, 01:09
Думаю что стоит и ссылки указать в опросе, что бы те кто еще не пользовался — начал бы пробовать, для сравнения.
temkkka
28 января 2016, 01:09
по названию можно найти :)
sidusdirum
28 января 2016, 01:09
нет варианта - "никакими больше не пользуюсь" )
Полина Григорьева
28 января 2016, 01:09
Я тоже почувствовала эту недоработку....
richlan
28 января 2016, 01:09
Photo Windows Live !
temkkka
28 января 2016, 01:09
те, кто указывает "другое" вы пожалуйста напишите, чем пользуетесь...
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09
Нет варианта "никакими".
Ответил "другое", потому что ни один из тех зостингов, которыми я пользуюсь, не упомянут: активно пользуюсь 10pix.ru и грущу, что МЯФ не дает того же удобства, почти перестал пользоваться imageshack.us, потому что имя у него неудобоваримое, очень давно не пользуюсь ljplus.ru, потому что он нудный и неудобный.
Ничем другим, кажется, не пользуюсь и не пользовался.
НинA
28 января 2016, 01:09
Фотокритик
KoKosov
28 января 2016, 01:09
Надо ещё вариант "собственный сайт". Ну и clip2net - хотя он не хостинг, но для быстрого выкладывания фоток самое оно, лучше ещё не придумали ;)
bergerjohanna
28 января 2016, 01:09
только Яфой.
Ольга
28 января 2016, 01:09
http://pikucha.ru/ - без регистрации и без рекламы. http://picsafe.ru/ - с дополнительными возможностями.
minitrashdolls
28 января 2016, 01:09
Кстати да, очень много вариантов "другое"
temkkka
28 января 2016, 01:09
даже слишком много
foto-re
28 января 2016, 01:09
Я наравне с Яндекс Фотками ещё пользуюсь gallery.ru Тоже очень качественно. Правда нельзя делать вложенные альбомы, зато можно ставить ссылки в описании. Я там размещаю свои рекламно-комерческие фотографии. Правда там берут деньги, но мне бесплатно-базового аккаунта хватает за глаза. И ещё, почему то там у моих фотографий больше просмотров, чем на яндексе.  А вообще из моего опыта яндекс лучше всех - готовый фотосайт галерея для фотографа + бесплатно. Спасибо яндексу.
mix-alex
28 января 2016, 01:09
Да - на счет ссылок в описании - как-то хотелось вставить - а действительно нельзя...
Неплохо б иметь такую возможность в Я.Фото
Цветок Городской
28 января 2016, 01:09
1. fotki.com - но давненько последний раз. 2. иногда пользую keep4u.ru - если не хочу, чтоб фото вывела как-то сюда, на мой основной фотохостинг. 3. ljplus.ru - изредка. он, как верно отметили, нудный, часто виснет, тормозит. пользуюсь, например, когда гадкий жж не хочет "есть" фоту с ЯФ в качестве фона. с остальных ушла с появлением в моей жизни ЯФ. и с тех пор ничего лучше его не знаю :-)
Rolfoster
28 января 2016, 01:09
Указал "Другое", ибо другими хостингами не пользуюсь вообще
nina.katkova2012
28 января 2016, 01:09

А Я ВСЕГДА БЫВАЮ В ЯНДЕКС ФОТО 

Андрей
8 декабря, 18:04
Да фотохостингов в сети придостаточно, но их надежность оставляет желать лучшего, или реклама просто "съест" глаза от постоянного помещения, для меня самым актуальным, надежным и удобным остается фотохостинг VFL.ru, да он платный, зато функционал достаточно большой и весьма удобный, особенно если ведешь бизнес в сети, продаешь товары или просто нужно хранить большой  объев фото. 