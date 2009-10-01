Скачать фотки с помощью Download Master (инструктаж)

Итак...





1. Включаем Download Master. (просто чтобы работал, может ничего не качать)



2. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.

3. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.

4. Выбираем фотки, которые желаем скачать.

5. Выбираем размер фоток.

6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».

7. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко со всеми ссылками на фото.

9. В разделе окошка «Дополнительно» выбираем «Отметить все» и жмем «Ок».

10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).

11. После нажатия «Начать закачку» выскочит окно, где спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с теми же настройками. Жмём утвердительно.





«Я качаю, Вы отдыхаете». Ваш Download Master. :)

