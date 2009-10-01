Клуб Фоток

Клуб Фоток

Скачать фотки с помощью Download Master (инструктаж)

Итак...


1. Включаем Download Master. (просто чтобы работал, может ничего не качать)

2. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.

3. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.

4. Выбираем фотки, которые желаем скачать.

5. Выбираем размер фоток.

6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».

7. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко со всеми ссылками на фото.

9. В разделе окошка «Дополнительно» выбираем «Отметить все» и жмем «Ок».

10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).

11. После нажатия «Начать закачку» выскочит окно, где спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с теми же настройками. Жмём утвердительно.


«Я качаю, Вы отдыхаете». Ваш Download Master. :)

53 комментария
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ifman
28 января 2016, 01:09
Нямочка. Спасибо.
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Пожалуйста ^^
davpog
28 января 2016, 01:09
Воистину, все гениальное просто.
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Точно :)
gepozdeev
28 января 2016, 01:09
Или же правой кнопкой мыши выбираем команду "сохранить изображение как..." )))
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Не понимаю, каким образом?
gepozdeev
28 января 2016, 01:09
На изображении нажать правой кнопкой мыши, там должна быть соответствующая команда.
ilin-89
28 января 2016, 01:09
...
Этот способ позволяет скачивать много-много фоток за раз. По одной, конечно, можно пользоватся известным способом. Но если хочется скачать какой-нибудь красивый альбом с природой, где 1000 фоток, "сохранить как..." - не лучший вариант...
gepozdeev
28 января 2016, 01:09
Разумеется... но никогда так много не скачиваю.
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Кому-то надо :)
akvarel66
28 января 2016, 01:09
а зачем столь долгий процесс?? правой кнопкой мыши "сохранить как" и все
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Как? Не понимаю...
akvarel66
28 января 2016, 01:09
я ж по русски написала нажимаете на картинку правой кнопкой мыши и"сохранить как" далее выбираете место куда сохраняете и нажимаете "сохранить"
ilin-89
28 января 2016, 01:09
...
Этот способ позволяет скачивать много-много фоток за раз. По одной, конечно, можно пользоватся известным способом. Но если хочется скачать какой-нибудь красивый альбом с природой, где 1000 фоток, "сохранить как..." - не лучший вариант...
akvarel66
28 января 2016, 01:09
интересно кому же это нужно качать чужие альбомы
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Ну все разные, кому-то и нужно, будьте уверены. :)
garta2009
28 января 2016, 01:09
5+
famiily
28 января 2016, 01:09
Да просто не у всех безлимитные тарифы с высокой скоростью. У меня например ночной безлимит. С утречка скачаю красивые фото / большое спасибо авторам/ и днем стараюсь приучить детей к прекрасному. Но, что -то дети перестали интересоваться прекрасными видами городов и стран.
leksey
28 января 2016, 01:09
как кто-то может предположить, что нужно вам в интернете?
вот так и с альбомами. мне, например, надо скачать альбом знакомой после нашей совместное поездки, чтобы не бегать с флешкой
Комментарий удалён
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Или свои. :)
akvarel66
28 января 2016, 01:09
ворованное это когда выставлено на всеобщее обозрение,а то что сохраняется в комп это уже для личного пользования,не судите по себе
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Согласен, к тому же никто не может сказать, что вот егО фотка - она егО. Если у кого-то висит фотка, это не значит, что автор - он(а).
И Леопольда кто-то нарисовал...
drayk2007
28 января 2016, 01:09
странное утвеждение, я могу сказать :-) 
Ильин Артём
28 января 2016, 01:09
Я так не думаю.
Ильин Артём
28 января 2016, 01:09
Я о том, что загруженная фотка с природой Китая может быть сфоткана не тем, кто ее загрузил. И он - не автор фото.
Поэтому нельзя сказать, что мы что-то воруем у "автора" фото.
drayk2007
28 января 2016, 01:09
А  я, о том что каждая "фотка" загруженная мной является моей, Вы пытались сказать обратное.
Ильин Артём
28 января 2016, 01:09
Я не имел конкретно Вас... Говорил вообще.
Stvov
28 января 2016, 01:09
Украденые они и есть украденые, независимо от того у кого именно они украдены.
akvarel66
28 января 2016, 01:09
а вы предлагаете мне молчать????буду кричать конечно!
bad-robot
28 января 2016, 01:09
кочмар есть куча дркугих мастеров закачки которые это делают быстрее и проще =)
andreznar
28 января 2016, 01:09
А какие ?
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Да, какие? Делитесь, интересно узнать!
dkartasheva
28 января 2016, 01:09
Спасибо! Забираю ссылку себе в клуб!
andreznar
28 января 2016, 01:09
Хорошая идея, пригодится, если скачивать много, как сказано выше, спасибо
ilin-89
28 января 2016, 01:09
:)))
gejscha
28 января 2016, 01:09
Спасибо за инструкции. Download Master в этом случае только с ЯФ фотки грузит или с других ресурсов тоже?
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Нет, он может грузить и с других ресурсов.
Тут система такая: когда мы копируем ссылки, ДМ их подхватывает (это можно, я думаю, отключить в настройках программы). Если другие ресурсы дают ссылки столбиком подряд, то, возможно, получится и с ними. Попробуйте :)
gejscha
28 января 2016, 01:09
ок, спасибо Вам, так и попробую на днях :)
pasha-nvkz
28 января 2016, 01:09
Всё так просто? ;-)
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Сам удивлён. :)
PodrivUstoev
28 января 2016, 01:09
спасибо за информацию!
ilin-89
28 января 2016, 01:09
Не за что :)
Stvov
28 января 2016, 01:09

Теперь понятно как у меня упёрли одним махом столько снимков

http://izismile.com/2009/09/22/stunning_slime_mold_74_pics_1_gif.html

leksey
28 января 2016, 01:09
жаль, что Вы в википедию такие фото хорошие сами не грузите
Stvov
28 января 2016, 01:09
Там есть ссылка на мой фотоальбом с миксомицетами :)
leksey
28 января 2016, 01:09
я говорю про загрузку на википедию.
ссылка это совсем не то. загруженное на викисклад под свободной лицензией останется там пока будет жив проект, изображения смогут использовать участники других языковых википедий в статьях на других языках. даже в печатных в статья и прочих материалах  разве это не вдохновляет?

richek
28 января 2016, 01:09
Способ с Download Mster'ом у меня не работает, DM почему то не видит ссылки в буфере обмена. По этому я нашел еще более простой способ без Download Mster'а.

Никакие дополнительные программы ставить не нужно!

Не нужно вводить свои логин/пароль!

Осмелюсь скопировать пп. 2-7 автора вышеуказанного поста:

   1. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.
   2. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.
   3. Выбираем фотки, которые желаем скачать.
   4. Выбираем размер фоток.
   5. Нажимаем на список ссылок под «Код для вставки на сайт или в блог».
   6. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

дальше проще:

7. Открываем блокнот (такая программа, которая у всех установлена) и вставляем в него скопированный код.

8. Сохраняем результат с любым названием, но обязательно расширение .html (напр. 1.html)

9. Открывавем в стандартном браузере (в моем случае Mozilla Firefox) и видим оригиналы фоток, ждем, пока все загрузится.

10. Меню =>  Файл => Сохранить как... выбираем "вебстраница полностью" (т.е. с картинками). Выбираем куда сохранять, в результате получаем на жестком диске копию своего html а рядом папка с оригиналами фото.
M.a.J.a.H.e.D
28 января 2016, 01:09

Добавлю от себя инфу: если хотите скачать в оригинальном разрешении, то на фотке не должно быть ограничение на просмотр "только мне" (на случай, если скачиваете свои фотки ест-но)

Константин Переяслов
28 января 2016, 01:09
свои фотки можно тут скачать http://team23.ru/yaArchive.html
cweta123456chest
28 января 2016, 01:09
это в кампютаре
Олег Степанов
28 января 2016, 01:09

Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Очень понадобилось, накрылся внешний диск на котором было почти всё:(((

Олег Степанов
28 января 2016, 01:09

С фотками было бы информативней))))

Ну типа того)))-   http://kukka-kivella.livejournal.com/4833.html

Алексей Киселёв
вчера, 11:07
чего блять