Клуб Фоток

Клуб Фоток

Скачать все фотки из альбома

 Способ с Download Mster'ом у меня не работает, DM почему то не видит ссылки в буфере обмена. По этому я нашел еще более простой способ без Download Mster'а.

Никакие дополнительные программы ставить не нужно!

Не нужно вводить свои логин/пароль!

Осмелюсь скопировать пп. 2-7 автора вышеуказанного поста:

   1. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.
   2. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.
   3. Выбираем фотки, которые желаем скачать.
   4. Выбираем размер фоток.
   5. Нажимаем на список ссылок под «Код для вставки на сайт или в блог».
   6. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

 дальше проще:

7. Открываем блокнот (такая программа, которая у всех установлена) и вставляем в него скопированный код.

8. Сохраняем результат с любым названием, но обязательно расширение .html (напр. 1.html)

9. Открывавем в стандартном браузере (в моем случае Mozilla Firefox) и видим оригиналы фоток, ждем, пока все загрузится.

10. Меню => Файл => Сохранить как... выбираем "вебстраница полностью" (т.е. с картинками). Выбираем куда сохранять, в результате получаем на жестком диске копию своего html а рядом папка с оригиналами фото.

48 комментариев
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KoKosov
28 января 2016, 00:55
А что, DM не умеет брать список из файла? Я сохраняю список в *.txt который потом в fdm открываю - в меню пункт что-то типа "импортировать ссылки из файла".
richek
28 января 2016, 00:55
весь прикол этого способа в том, что не нужно устанавливать никаких сторонних программ
KoKosov
28 января 2016, 00:55
А даунлоад мастер не надо устанавливать, что ли? ;) Так и в моём варианте - тоже не надо ничего устанавливать, т.к. fdm вместо dm уже установлен ;)
Егор Филиппов
28 января 2016, 00:55
Вы пост-то прочитайте.
KoKosov
28 января 2016, 00:55
А, торможу, да. Почему-то показалось, что DM считается установленным, сорри. Но, имхо, проще поставить качалку, чем так. Хотя, кому-то может показаться и удобнее.
richek
28 января 2016, 00:55
Я написал этот пост как раз для тех, кто не хочет (а зачастую не может, напр. на работе) ничего устанавливать.
KoKosov
28 января 2016, 00:55
Тем, кто не может на работе ничего устанавливать, и на ЯФ в рабочее время делать нечего ;) У меня на работе, например, ЯФ, помимо много чего ещё, заблокирован. Дома надо фотки смотреть! ;)
richek
28 января 2016, 00:55
мне, напр. они нужны для работы иногда, хотя у меня и не заблокированны, но качалку ставить лень. а лень это двигатель прогресса, при чем вечный :)
Alexey
28 января 2016, 00:55
Вариант «Ссылка на фото» не дает в результате html код.
Peakman
28 января 2016, 00:55

Но метод работает - сам пробовал)

Пономарев Сергей
28 января 2016, 00:55
Может кому пригодится. Написал недавно скрипт для скачивания всех фоток во всех альбомах. http://ponomarevsa.ya.ru/replies.xml?item_no=1129
richek
28 января 2016, 00:55
ну это как то больно сложно. особенно тем, кто не знаком с питоном. в моем случае все делается стандартными программами
Пономарев Сергей
28 января 2016, 00:55
Согласен. Мой способ больше для синхронизации,  чтобы всегда была копия ЯФ на локальном компе.
e6e6
28 января 2016, 00:55
Странно, что такая функция не предусмотрена на самом сервисе Яндекс.Фотки.
richek
28 января 2016, 00:55
еще более странно это время за которое эта функция так и не появилась учитывая такое количество запросов по ней.
sannikovdi
28 января 2016, 00:55
когда выделяешь весь альбом, в ссылку с тэгами добавляются только те, что на основной странице
richek
28 января 2016, 00:55
Только что проверил. при нажатии "Выделить фотографии: ... во всем альбоме" в код со ссылками добавляются все фотографии из альбома.  Попробуйте еще раз. Все получится
sannikovdi
28 января 2016, 00:55
сколько фотографий у вас в альбоме? у меня полторы тысячи.
richek
28 января 2016, 00:55
я качал 250 фоток, сейчас проверял на 50. но для полутора тысяч конечно не вариант...
sannikovdi
28 января 2016, 00:55
проверил, если на альбоме стоит пароль, то данная фича работает только для текущих (которые на экране) фотографиях. На альбоме без пароля все нормально.
sannikovdi
28 января 2016, 00:55
все таки дело не в пароле, дело вероятно в кол-ве
richek
28 января 2016, 00:55
да, мне тоже так кажется, попробуйте другой браузер, либо через качалку (тут такой способ тоже описывали)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55
Спасибо, интуитивно думал что-то в этом роде, но с утра сам не догадался :) Отлично работает.
kuzelub
28 января 2016, 00:55

Как хорошо, что я это прочитал, огромная благодарность!! спасибо!

Rybkinilya
28 января 2016, 00:55

Александр, у меня тоже DM вредничал. Решилось все таким образом: в пункте 5. берем ссылки из раздела "Ссылка на фото" и копируем их в текстовой документ в разщирением .txt и сохраняем на рабочий стол, к примеру. Затем в DM жмем "Файл - Импорт - URL из файла" и вуаля - осталось только выбрать папку и начнется закачка. 

Надеюсь кому то это поможет от шаманства, потому что у меня 400 фотографий в качестве от 2000 пикселей не хотели загружатся в браузере, а веделять галочками каждый 50 фотографий - значит откатыватся назад в 19-18 век...

liska.dr
28 января 2016, 00:55

Спасибо. К сожалению все картинки сохраняются с совершенно невероятными именами -  типа: nbgf0_bf56e_, которые присваиваются яндексом.  Что можно сделать чтобы вернуть родные имена, присвоенные авторами картинок?

system.nrj
28 января 2016, 00:55

Можете попробовать утилитку, которую я писал для себя: http://goo.gl/aR1oew. Нужно распаковать архив и запустить FotkiYandex.CDownloader.exe.

Она присваивает именам файлов то, что было указано в названии фотографии. Скачивает в максимально доступном разрешении.

Файлы исходного кода, для открытости и прозрачности, лежат, в одном и том же архиве.

Пример: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1323651/YandexFotki/example.png

Zeleny-8
28 января 2016, 00:55

Спасибо огромное! Отличная программа.

Скажите пожалуйста, вот возникла такая ошибка при копировании:

"Произоршла одна или несколько ошибок. Исключение ао время запроса WebClient. Слишком длинный путь или имя файла. Полное имя файла должно содержать меньше 260 знаков, а имя каталога - меньше 248 знаков."

Можно ли это как-то обойти? 

Заранее, спасибо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

system.nrj
28 января 2016, 00:55

Судя по всему вы скачиваете в каталог, имеющий длинный путь от корня, например, c:/users/you/longlongfolder/.

Можете попробовать скачать файлы поближе к корню диска, например в C:/foto.

Zeleny-8
28 января 2016, 00:55

Я Вас благодарю. Всё получилось, Вы были правы! 

Странно, почему он часть всё же скачаливал?

 

spellstone
24 сентября 2016, 20:03
system.nrj,
гениальная программка, вопрос с названиями файлов закрывает полностью. 
одна проблема, когда альбомов ОООЧЕНЬ много, невозможно просмотреть весь список, проматывает только примерно последние 300 (из примерно 1500). 
можно с этим что-то сделать?
system.nrj
24 сентября 2016, 21:13
spellstone,
всё дело в настройках консоли (максимальное количество строк в буфере) -- смотрите видео, как их поменять: http://screencast.com/t/HWpLCefzvt4
elf-psih
30 июня 2017, 10:51
system.nrj,
а можно свежую ссылку рабочую на программку?
system.nrj
30 июня 2017, 17:18
elf-psih,
https://goo.gl/WFa2Fo (первый раз приложил не ту ссылку)
asdik37
8 ноября 2017, 09:41
system.nrj,
Огромное спасибо! Полезная утилитка :)
system.nrj
8 ноября 2017, 10:39
asdik37,
пользуйтесь на здоровье :)
kkostichek3
6 ноября 2018, 20:47
system.nrj,
уже не работает?
https://yadi.sk/i/Bk3Bt4whIYlT3w
system.nrj
6 ноября 2018, 22:13
kkostichek3,
к сожалению да. Метод использовавшийся для получения авторизации на скачивание пользовательских данных больше не поддерживается Яндексом.
system.nrj
6 ноября 2018, 23:46
kkostichek3,
да, и ещё, насколько я вижу проект Яндекс Фотки "переезжает" в Яндекс.Диск. Фотографии автоматически переедут в Я.Диск в процессе этого.
kkostichek3
7 ноября 2018, 09:47
system.nrj,
понятно, спасибо за ответ.
divo-gold
22 апреля 2016, 00:30
Спасибо! Шесть лет посту, а это до сих пор самый верный способ.
gala.prigodina
16 октября 2016, 16:14
где на Яндекс-фото найти функцию  «Получить код»?
Блог Яндекс.Фоток
21 октября 2016, 18:36
gala.prigodina,
открываете фото, нажимаете "Поделиться" и далее "Код для блога"
asyabondarenko.ru
20 апреля 2017, 02:43
Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!
helen639
4 января 2018, 15:24
Спасибо вам большое)
itisabest
9 января 2018, 21:52
берете ссылку на альбом , ставите в браузере и появляется кнопка вверху справа скачать архивом , что сложного 
simakov.family
31 октября, 16:24
itisabest,
спасибо, помогло!
вот почему как владелец аккаунта я хрен что могу скачать альбомом и фото только по 50шт, а вот по ссылке  без аккаунта качай одним архивом в свое удовольствие!
eliriniara
22 февраля 2018, 23:39
Спасибо!)