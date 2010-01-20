Скачать все фотки из альбома

Способ с Download Mster'ом у меня не работает, DM почему то не видит ссылки в буфере обмена. По этому я нашел еще более простой способ без Download Mster'а.

Никакие дополнительные программы ставить не нужно!

Не нужно вводить свои логин/пароль!



Осмелюсь скопировать пп. 2-7 автора вышеуказанного поста:

1. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.

2. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.

3. Выбираем фотки, которые желаем скачать.

4. Выбираем размер фоток.

5. Нажимаем на список ссылок под «Код для вставки на сайт или в блог».

6. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

дальше проще:

7. Открываем блокнот (такая программа, которая у всех установлена) и вставляем в него скопированный код.

8. Сохраняем результат с любым названием, но обязательно расширение .html (напр. 1.html)



9. Открывавем в стандартном браузере (в моем случае Mozilla Firefox) и видим оригиналы фоток, ждем, пока все загрузится.

10. Меню => Файл => Сохранить как... выбираем "вебстраница полностью" (т.е. с картинками). Выбираем куда сохранять, в результате получаем на жестком диске копию своего html а рядом папка с оригиналами фото.

