Я собираюсь уехать на полгода в очень нецивилизованный район где нет интернета, известно, что если не заходить в почту несколько месяцев то она будет удалена. Вопрос: будут ли удалены Яндекс Фотки?
Если я не буду появляться на ЯФ несколько месяцев, удалят ли мои фотографии как почту?
24 января 2010, 21:14
Я собираюсь уехать на полгода в очень нецивилизованный район где нет интернета, известно, что если не заходить в почту несколько месяцев то она будет удалена. Вопрос: будут ли удалены Яндекс Фотки?