Клуб Фоток

Клуб Фоток

Если я не буду появляться на ЯФ несколько месяцев, удалят ли мои фотографии как почту?

Я собираюсь уехать на полгода в очень нецивилизованный район где нет интернета, известно, что если не заходить в почту несколько месяцев то она будет удалена. Вопрос: будут ли удалены Яндекс Фотки? 

32 комментария
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pav5320
28 января 2016, 00:54
А кто сказал что почта будет удалена ?
VVtoroi
28 января 2016, 00:54
3 месяца помоему написано если не заходить то почта удаляется
pav5320
28 января 2016, 00:54
Это не правда!
VVtoroi
28 января 2016, 00:54
через 90 дней после того, как к ящику не было обращений, он перестает получать сообщения, а еще спустя столько же времени почтовый ящик и вовсе удаляется. Если через 180 дней после этого не будет зафиксирована попытка входа пользователя, его учетная запись будет аннулирована, и его аккаунт будет доступен другим пользователям для регистрации. При попытке авторизации в "заброшенном" ящике, работу почты можно восстановить, однако письма, удаленные сервисом к этому моменту, будут потеряны навсегда.
Lyudmila Kudryavtseva
28 января 2016, 00:54
а ссылку можно на страницу, где этот текст опубликован? я в хелпе япочты не найду никак
pav5320
28 января 2016, 00:54
где такое есть?
VVtoroi
28 января 2016, 00:54
нашел! http://company.yandex.ru/legal/rules  пункт 9
pav5320
28 января 2016, 00:54
по ходу могут и фотки удалить (ну это на их усмотрение) Яндоскоиды вы жестоки и не справедливы!
nat538
28 января 2016, 00:54

9. Прекращение регистрации

Вы согласны с тем, что Яндекс оставляет за собой право прекратить действие Вашего логина и пароля на любой из служб и удалить любой контент по любой причине, в том числе при неиспользовании доступа или при нарушении ПС. В частности:

  • Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не пользовались им более 4 месяцев,

  • прием почты на Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет заблокирован, если Вы не пользовались им более 1,5 месяцев,

  • Ваш сайт на хостинге Narod.ru, а вместе с ним и все дополнительные сервисы (гостевая книга, персональный форум, чат, сообщества и др.), будут удалены, если в течение 4 месяцев на сайте не было ни одного посещения и ни разу не обновлялся контент,

  • Ваши закладки в каталоге Яндекса будут удалены, если Вы не пользовались ими более 12 месяцев.

  • ДА! Жестоко!!!!!!!!
pav5320
28 января 2016, 00:54
ты что-то хотел(а) сказать?
pav5320
28 января 2016, 00:54
да не то слово жестоко, и как я это упустил...
nat538
28 января 2016, 00:54
Вот CzeSław решил, что я как 100 китайцев! А при чем тут я?! Сама об этом не знала!
pav5320
28 января 2016, 00:54
не обращай внимание, выскочка хочет по тявкать.
nat538
28 января 2016, 00:54
Да пускай...
glafti
28 января 2016, 00:54
По-моему - нет. По крайней мере тому есть примеры - человека здесь нет больше года, а всё на месте.
elena-hannover
28 января 2016, 00:54
А вот и правда интересно.
Слава победителям
28 января 2016, 00:54
Яндекс всего лишь "оставляет за собой право". Рекомендуется в своем паспорте держать и адрес другого ящика. Как сказано здесь :
Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация Яндекса могла связаться с вами в экстренных случаях (например, перед удалением регистрации за неиспользование).

Так что если Яндексу экстренно понадобится прекратить нашу регистрацию, есть надежда, что нас предупредят.
VVtoroi
28 января 2016, 00:54
а если не будет возможность услышать предупреждение??
Слава победителям
28 января 2016, 00:54
Телефон можете оставить. Скорее всего никто не станет ничего удалять. А лучше всего спросить у самих яндексоидов. Напишите в службу поддержки (внизу страницы в правом нижнем углу "обратная связь").
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 00:54
Максимум, ваш аккаунт заблокируют, в любой момент вы сможете разблокировать его, главное, чтобы были доказательства, что именно — вы владелец этого аккаунта. Как вариант, заполните ваш профиль полностью и разумно, чтобы при просьбе сотрудника службы поддержки вы смогли сразу предоставить нужную информацию. Также рекомендуется указать и подтвердить свой мобильник, тем самым можно бдует попоробовать восстановить аккаунт с помощью SMS-сообщения.
MurzNN
28 января 2016, 00:54
Мда, хотелось бы услышать ответ официального представителя по этому вопросу!

А то тоже что-то сразу сел на измену я ;) Мало ли тоже куда свалю или просто не будет надобности зайти - потерять свои фотки желания нет совершенно никакого!
t65535
28 января 2016, 00:54
К слову, встречается и обратная проблема - аккаунт удалён, а фотографии всё равно доступны:

http://habrahabr.ru/blogs/yandex/65543/

Если уж контент удалённого аккаунта оставляют, то вряд ли будут чистить потенциально живые аккаунты.
VVtoroi
28 января 2016, 00:54
но данный случай был признан ошибкой..
kohnvict
28 января 2016, 00:54
По моему проблема решается просто - попросите кого-нибудь из друзей периодически раз в месяц проявлять активность. А пароль после возвращения можно сменить.
V-bojko-77
28 января 2016, 00:54
Это как в посёлке Речников - мы с вами так не договаривались! Почему сносить ? Что места нет? Клуб по дизайну напоминает дачу в конце стойки - баню (фотки) и осталльное слили, а кто будет порядок наводить? Владимир
svet1ac
28 января 2016, 00:54
Просто из опыта: в июне открыла доп. п\я с другого компа для общения с органами власти. С июля там не была. Сейчас проверила - жив, можно работать, хотя прошло больше полугода... Но если что-то уж очень ценное, то лучше поросить кого-нибудь высокопорядочного раз в пару месяцев посылать от вас самому себе привет!
megashurik
28 января 2016, 00:54
Могу предложить хитропопое решение. Натравите какой-нибудь mail.ru, чтобы он забирал почту с вашего ящика на Яндексе (не удаляя оригиналы). По идее, мейл.ру будет докапываться до вашего ящика и, значит, ваш аккаунт будет активен. Правда, пока не убьют мейлрушный, но на него, в свою очередь, тоже можно кого-нибудь натравить или сделать с него пересылку почты куда-нибудь :)
VVtoroi
28 января 2016, 00:54
А если сделать чтобы с майл ру собирал на яндексе а яндекс с майл ру? так называемо замкнутый цикл..
megashurik
28 января 2016, 00:54
тогда, подозреваю, что ящик удалят гораздо быстрее, чем через 4 месяца :) Он же загадится моментально, если у них циклы палятся
oevm1-18n
7 ноября, 12:48
megashurik,
не пизди
Султан Напцок
24 ноября 2017, 21:27
2.9.1. Почтовый ящик на сервисе Яндекс.Почта будет удален, если Пользователь не пользовался им более 24 месяцев.
oevm1-18n
7 ноября, 12:48
нет