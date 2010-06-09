Клуб Фоток

Клуб Фоток

Кнопки Фоток в Яндекс.Баре

Многие из вас уже пользуются Яндекс.Баром и знают, что он помогает работать с интернет-сервисами, в том числе и с сервисом Яндекс.Фотки.
Кнопка «Фотки» в Баре всегда умела рассказывать о новых фотографиях любимых авторов, о просмотрах ваших фотографий, о новых комментариях к вашим фотографиям. Но на панели выводилось только одно число — количество новых фотографий.

Сегодня появились новые кнопки, сделанные специально для Яндекс.Фоток:
- показывает число просмотров ваших фотографий за сегодня.
- показывает число новых комментариев к вашим фотографиям.
- показывает число новых фотографий ваших любимых авторов.

Также в наборе есть кнопка «Записать мысль», с помощью которой можно быстро опубликовать пост или фотографию в Я.ру.

Если вы хотите узнавать о просмотрах, но, например, не интересуетесь новыми комментариями или фото любимых авторов, то всегда можете выбрать в настройках, какие кнопки показывать в Баре.

Установите набор кнопок для Фоток в Яндекс.Бар прямо сейчас!

Если у вас еще не установлен Яндекс.Бар, вы можете легко это сделать, перейдя по ссылке http://bar.yandex.ru.

37 комментариев
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KoKosov
28 января 2016, 00:42
"Ой, ваш браузер не подходит :(" (c)
solodu
28 января 2016, 00:42

Спасибо.


glafti
28 января 2016, 00:42
А у меня браузер  OPERA...
mktrus
28 января 2016, 00:42

а Яндекс.Панель для оперы не дорабатывают :(

davpog
28 января 2016, 00:42
Спасибо, удобная вещица!
artY-angelZ
28 января 2016, 00:42

 

Также в наборе есть кнопка «Записать мысль», с помощью которой можно быстро опубликовать  пост или фотографию в Я.ру.

А зачем дублировать? Есть же уже красный человечек, у которого показывается новые комменты, там же есть подпункт "Записать мысль".


Лучше бы кнопку на я.фотках сделали, чтоб можно было по нажатию сделать пост с уже вставленными той картинки, у которой нажал кнопку. А то сейчас либо код копируешь и идёшь мысль записывать, либо с этой полоской "@username вывесил фото".

freeerror
28 января 2016, 00:42
Во-первых, там записать мысль делается в два клика, а во-вторых, там нет возможности быстрого перехода к созданию других типов записей.
artY-angelZ
28 января 2016, 00:42

ах ну да ну да, было 3 клика стало два, и уменьшили место на я.баре.


А почему бы всё под красного человечка не засунуть? Там уже есть и "Записать мысль" и "Вывесить фотку", "Поделиться настроением" и даже очень полезная "Поделиться ссылкой".


По моему это очень логично, всё сконцентрировать в одном выподающем меню, с возможность:


а) убрать неиспользуемые строчки (например лично мне не нужен пункт "Найти новых друзей");


б) высставить эти пункты по мере необходимости и частоты использования юзером;

freeerror
28 января 2016, 00:42
Все будет со временем (=
artY-angelZ
28 января 2016, 00:42

бум ждать

artY-angelZ
28 января 2016, 00:42

... и ещё, а нельзя ли по нажатию на глаз переходить на страницу с теми фотками, которые сегодня смотрели, желательно с сортировкой по убыванию.


Ну это так, интереса ради.

freeerror
28 января 2016, 00:42
Сначала это вопрос к Фоткам - сделают они такую возможность, мы конечно же поддержим.
artY-angelZ
28 января 2016, 00:42

ну мало ли. Вдруг я.фоточники прочитают коммент и сделают, подождём увидим.

a.shirshov2009
28 января 2016, 00:42

канечно подержимммм!!!!!!!!(+1):-)

ALF2064
28 января 2016, 00:42
Полностью согласен и с автором и поддерживающими, было бы очень удобно если бы показывалось какие фотки смотрели!!!

+1
Vitalicus
28 января 2016, 00:42

(+1)

allavz10
28 января 2016, 00:42

Спасибо)

xelaj
28 января 2016, 00:42

я пользуюсь хромом

voroncovata2009
28 января 2016, 00:42

Также в наборе есть кнопка «Записать мысль», с помощью которой можно быстро опубликовать   пост или фотографию в Я.ру.


установила,а такой кнопки у меня нет почему то

dilia-f
28 января 2016, 00:42
абсолютно не нужная штука. А глаз в теле браузера вообще напрягает. Как будто кто-то следит, видит тебя (я не параноик)
korsov
28 января 2016, 00:42

ЧЕСТНО!!!


Все как и было, просто добавили еще раз кнопки.


УДАБНЕЕ СТАРЫЙ ВАРИАНТ. ТОТ ЧТО ИДЕТ И С ВЕРСИЕЙ 5.03


ПОСМОТРЕЛ. ПОПРОБОВАЛ. УДАЛИЛ!!! ((


Ребят ничего личного. Я высказал свое мнение.

elgov
28 января 2016, 00:42

А как быть тем кто пользуется оперой????????

lmaseko
28 января 2016, 00:42

Поставила супер спасибо [:]|||||||||[:]

copybook2011
28 января 2016, 00:42

клево) установил)

Krosh-86.94
28 января 2016, 00:42

Спокойной ночи!

phil1992
28 января 2016, 00:42

а «Записать мысль» показывает рядом с собой кол-во непрочитанных ответов на Я.ру? Т.е. можно ей заменить предыдущую ярушную кнопку или все же нет?

Rassolof
28 января 2016, 00:42
Спасибо большое. Думаю, что будет удобно! :-)
Мария
28 января 2016, 00:42
А если я не пользуюсь Эксплорером? У меня Гоогл Хром. Для него есть версия?
WWW.AVTOMAGAZINE.UKR
28 января 2016, 00:42
«Записать мысль» не работет!!!:-(
Soffi2912
28 января 2016, 00:42
в белгороде возле дома пионеров,он жедом творчества какая-то сволочь вынесла 4-х щенков типа лабрадора.просто выкинули
М А Р И Н А
28 января 2016, 00:42
puzickov.dan
28 января 2016, 00:42
приКольНо:-)
Бонденков Эдуард
28 января 2016, 00:42
:-P
AmalGame
28 января 2016, 00:42
(+1)
yulia.cats
28 января 2016, 00:42
:-D
sergey47907666
28 января 2016, 00:42

не устанавливается :-$

Артем Голубь
22 августа, 00:24
привет из 2019 чо