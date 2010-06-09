Кнопки Фоток в Яндекс.Баре

Многие из вас уже пользуются Яндекс.Баром и знают, что он помогает работать с интернет-сервисами, в том числе и с сервисом Яндекс.Фотки.

Кнопка «Фотки» в Баре всегда умела рассказывать о новых фотографиях любимых авторов, о просмотрах ваших фотографий, о новых комментариях к вашим фотографиям. Но на панели выводилось только одно число — количество новых фотографий.



Сегодня появились новые кнопки, сделанные специально для Яндекс.Фоток:

- показывает число просмотров ваших фотографий за сегодня.

- показывает число новых комментариев к вашим фотографиям.

- показывает число новых фотографий ваших любимых авторов.



Также в наборе есть кнопка «Записать мысль», с помощью которой можно быстро опубликовать пост или фотографию в Я.ру.



Если вы хотите узнавать о просмотрах, но, например, не интересуетесь новыми комментариями или фото любимых авторов, то всегда можете выбрать в настройках, какие кнопки показывать в Баре.



Установите набор кнопок для Фоток в Яндекс.Бар прямо сейчас!



Если у вас еще не установлен Яндекс.Бар, вы можете легко это сделать, перейдя по ссылке http://bar.yandex.ru.