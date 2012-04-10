Новые Яндекс.Фотки для Android

Мы обновили приложение Яндекс.Фотки для Android.

Что изменилось? Во-первых, и это лучше увидеть своими глазами, изменился дизайн. Во-вторых, появилась возможность просматривать фотографии в своих альбомах на Яндекс.Фотках. В-третьих, новое приложение поддерживает загрузку сразу нескольких снимков.

Кроме того, фотографии теперь содержат EXIF информацию и автоматически привязываются к карте, если на вашем телефоне включен сервис геолокации.

А еще снимком можно сразу же поделиться в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter и на Я.Ру.

Мы благодарим всех, кто присылал нам свои предложения по мобильной версии – многие из них мы учли. Ждем ваших отзывов и о второй версии мобильных Фоток.

Скачать или обновить Яндекс.Фотки можно в Google Play или с помощью QR-кода: