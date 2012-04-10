Клуб Фоток

Клуб Фоток

Новые Яндекс.Фотки для Android

Мы обновили приложение Яндекс.Фотки для Android.

Что изменилось? Во-первых, и это лучше увидеть своими глазами, изменился дизайн. Во-вторых, появилась возможность просматривать фотографии в своих альбомах на Яндекс.Фотках. В-третьих, новое приложение поддерживает загрузку сразу нескольких снимков.


                   

Кроме того, фотографии теперь содержат EXIF информацию и автоматически привязываются к карте, если на вашем телефоне включен сервис геолокации.

А еще снимком можно сразу же поделиться в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter и на Я.Ру.

Мы благодарим всех, кто присылал нам свои предложения по мобильной версии – многие из них мы учли. Ждем ваших отзывов и о второй версии мобильных Фоток.

Скачать или обновить Яндекс.Фотки можно в Google Play или с помощью QR-кода:


45 комментариев
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Андрей Чувелёв
28 января 2016, 00:01

Ужас на больших экранах. Сплошные пиксели.

По сути дела -- приложение для мальчиков-мажоров. 

 

gordey68
28 января 2016, 00:01
вот правильно товарищь рассуждает. приложени е для маличиков-можёров зачем на андроид нужно переносить, если у всех давно айфон и очки рейбаны?
Андрей Чувелёв
28 января 2016, 00:01

Если б было учтена работа на планшетах было бы полезно. 

Sergey Melnikov
28 января 2016, 00:01

Про планшеты тоже думаем, спасибо за отзыв :) 

Андрей Чувелёв
28 января 2016, 00:01

Ещё проблемка нарисовалась -- рвётся соединение по 3G. В то время как другие программы этого не замечают. 

Sergey Melnikov
28 января 2016, 00:01

а при каких условиях рвется? Когда сигнал слабый или поток фотографий на загрузку большой? 

Андрей Чувелёв
28 января 2016, 00:01

Мне кажется из-за размера фоторгафий. С сигналом было всё в порядке. Возможно, что были проблемы у Мегафона.

gordey68
28 января 2016, 00:01
Опять все с инстограмфа содирает яндекс. Не успели все поливаться где на андроиде работает эта система и вы тут как тут.
теперь вас тоже купит вконтакте за миллиард рублей?
anyksenya
28 января 2016, 00:01
Первое приложение Яндекс.Фоток для Android появилось уже достаточно давно :) Сегодня вышло его обновление.
A.A.Lebed
28 января 2016, 00:01

прикольненько ;-)

cool.optimizm3
28 января 2016, 00:01

(+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:01

(+1)

relicpost
28 января 2016, 00:01

Правильно, нужно напоминать буржуям с их инстаграмами и гугл драйвами что есть Яндекс, который сочетает в себе всё это вместе и не только.

PS. Раз уж речь о фотках...может быть исправите как время будет, небольшую весчь ? ) В Яндекс Почте, в подписках, если фото слишком большое, то появляется горизонтальная прокрутка. Нельзя ли сделать автоматическую подгонку размера изображений под экран ? )

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:01

(+1)

cool.optimizm3
28 января 2016, 00:01

(+1)

ЛинаBrain
28 января 2016, 00:01

удивили!!!!ожидала увидеть в яру загруженное фото,но никак не ссыль на него....и чтот переиодически програмка вредничает,пришлось пару раз перегрузить телефон.а в общем, лучше чем было)

pnovicov
28 января 2016, 00:01
А что, в я.ру публикуется только ссылка на фотку?
Sergey Melnikov
28 января 2016, 00:01

Да, пока приложение публикует ссылку на фотографию, но мы внимательно следим за отзывами и будем и дальше работать над приложением! :)

noka2a
28 января 2016, 00:01

Спасибо за обновление. Критику вы увидели. Маленько тут, маленько там.

 Чтобы приложение не перегружать кешом, сделать либо в настройках, либо без настроек при просмотре фоток загружалось фото только то, которое просматриваешь и их размер. И не забудьте, чтобы они как-то проиндексированы с галереей телефонной, чтобы не получилось "двойной загрузки" одного фото.

Ещё раз спасибо. (Samsung GT-I7500)

graff25
28 января 2016, 00:01

Когда ваше приложение научится работать с карты памяти, или хотябы хранить кеш там?

pnovicov
28 января 2016, 00:01
Стало определенно лучше, чем было до этого.

p.s. «Сразу же поделиться» может и работает, не пробовал, а что если захочется поделиться потом? Как поделиться фоткой из галереи «я.фоток»?
pnovicov
28 января 2016, 00:01
По шагам: если нажать «загрузить», выбрать фотку, снова нажать «загрузить», вписать название фотки и прочие детали, а потом снова нажать «загрузить» — выкидывает в начальное окно со шкалой загрузки (хорошо). Если выбрать фотку из «мои фото», то такого не происходит (плохо). Тоесть, после выбора фотки из «моих фоток», ввода названия и нажатия на «загрузить», оказываешься снова на фотографии открытой во весь экран (Кстати, экран не совсем «весь», а с серым фоном по бокам. На весь почему-то не тянет). Никакой тебе шкалы загрузки и прочего.

Пока экспериментировал, нарвался на ошибку: «Ошибка соединения. Убедитесь что у вас есть интернет-соединение и повторите попытку». Это при заходе в «Мои фото» - «Телефон» - Папка с фотками - фотка во весь экран. Даже если опустить тот факт, что это фотки с телефона, соединение все же есть, вайфай.
pnovicov
28 января 2016, 00:01
А теперь сообщение о неожиданной ошибке с последующим вылетом приложения. Видимо над ним вам еще работать и работать. Пока удаляю.
Sergey Melnikov
28 января 2016, 00:01

Если делиться из "мои фото", то приложение потом возвращается к просмотру. Кажется, что >если при просмотре вы решите поделитсья какой-либо фотографией, после этого вы скорее всего захотите дальше продолжить просмотр. Но спасибо за ваш отзыв, мы будем стараться не стоять на месте и развивать приложение :)

pnovicov
28 января 2016, 00:01
Попробовал. Да уж, вместо поделиться фоткой, делимся ссылкой на нее. Я-то наделся, что при дележке вы еще и комментарии прикрутите. А вы... Эх :(
cybrus
28 января 2016, 00:01

раньше было: стандартный просмотр изображений на HTC, жмёшь поделится, выбираешь yandex.fotki, ушло без пробелм.

 

стало теперь: запускать обязательно yandex.fotki. там искать фотографию. нашёл - смотришь, или жмёшь меню, после загрузить, и после обратно back, чтоб выйти на список фотографий...

 

для чего нужно "поделиться в соц.сетях" опция я так и не понял. она и так есть в стандартной галерее. я так понял хотите, чтоб пользователь только и сидел в этом приложении... 

 

самое противное - не могу выложить фотографии. выдаёт сообщение об этом, а почему именно не может yandex.fotki выложить фотографии - не понятно и не говорит.

 

пришлось к ноуту подключать телефон, скачать все фотки. буду через сайт выкладывать.

coth
28 января 2016, 00:01

Не нужно было разделять загрузку и мои фото. Не удобно это - сначала надо посмотреть фотографии в Моих фотках, а потом уже в другой галерее Загрузка выбрать их. А там не поёмешь по превьюшке, что это за фотка. Этот функционал надо объединить.

В программе реализована два типа представления галереи - списком (в мои фотки) и сеткой (в загрузке). Вот просто сделать возможно быстро переключать предпочитаемый вид.

Так же в программе предусмотрено несколько представлений содержимого альбома - маленьким списком, большим списком (целая фотка в ширину) и полная фотка с превьюшками снизу (последний работает только в вертикальном режиме, а неплохо бы ещё и в горизонтальном с превьюшками сбоку по вертикали). Вот так же сделать быстрый выбор предпочитаемого типа представления альбома.

Также переключение действия по нажатию - просмотр или выбор.

Не хватает так же сделать возможность отмечать фотографию к мульти загрузке в полноэкранном просмотре, чтобы не выходить в галерею. 

Так же очень не хватает функции интеграции - генерация bbcode и html ссылкой, превью или полном режиме в выбранных размерах для одной фотки или альбома в целом.

Ну и техфункций - информации о фотографии (exif, размеры, тип, путь с возможностью копировать её), управление фотографиями (копирование/перемещение из одного альбома в другой - как на устройстве, так и на яндекс фотках), возможность переходить на место съёмки на картах итп

 

Ну о раве можно только помечтать, но в этом случае был бы не просто клиент яндекс.фоток, но и просто лучшее приложение галерея на Андройде.

Aleksandr K.
28 января 2016, 00:01

Авто синхронизацию новых фоток сделаете?

anyksenya
28 января 2016, 00:01
Спасибо за предложение! Мы обязательно учтём в работе над новой версией.
noka2a
28 января 2016, 00:01

В версиях под анроид 1.6 не нужно делать автосинхронизацию. Батарейки и так не хватает толком. И приложение жрёт много кеша.

mikhaboldyrev
28 января 2016, 00:01

Гораздо лучше по сравнению с прошлыми версиями. Одна просьба: было бы удобно игнорировать папки, содержащие файл .nomedia 

anyksenya
28 января 2016, 00:01
Спасибо за предложение! Мы постараемся учесть это в новых версиях.
Виталий
28 января 2016, 00:01

планируется ли загрузка фот из я.фоток в телефон? было бы очень неплохо. прямой конкурент дропбоксу выйдет тогда
А сейчас приходится открывать в юраузере из приложения и там скачивать. неудобно 

anyksenya
28 января 2016, 00:01
Спасибо за предложение! Мы обязательно подумаем о добавлении такой возможности.
Эдуард Гильмутдинов
28 января 2016, 00:01

Хотелось бы видеть обновление, а то больше года прошло.

Что не хватает:

1. Автозагрузки фоток (как у Google+)

2. Простейшего редактора (Яркость,контрастность)

3. Чуток подправить внешний вид (более органомичный что ли) (не кретично!!!)

Димитрий Белков
28 января 2016, 00:01
невозможно авторизоваться даже - вы не оставляете выбора, придется уходить на инстаграмм и контакт
NortonRssn
28 января 2016, 00:01

"Файл ненайден" - выпилили из гуглмаркета чтоли?

yalexey.photo
28 января 2016, 00:01

Хуже того. Ещё и загрузка на хостинг перестала работать.

k1tc3t
18 сентября 2016, 15:05
на дворе 2016 а приложение так и не доработали. на планшете жуть как не удобно смотреть версию сайта что мобильную, что полную
P. A.
24 сентября 2016, 16:45
Есть ли планы по выпуску официального клиента под андроид и ios?
Или может кто посоветует работающий неофициальный?
Блог Яндекс.Фоток
28 сентября 2016, 10:39
P. A.,
к сожалению, нет.
serzh.krasin
8 мая 2017, 09:58
Почему приложение не работает-невозможно пройти авторизацию?
Victor Afanasiev
20 июня 2017, 19:32
Для Андроид не плохо бы добавить обход блокировки в Украине. Как в  Яндекс браузер.
Alex Alexandrov
10 декабря 2017, 19:58
Покажите крупным планом фото идеолога, который придумал это обновление, на первых полосах новостей яндекса, чтобы не промахнуться, когда плевать ему в лицо будут!!! Какой толк от безлимитного хранилища, если с большим объемом файлов теперь вручную сразу работать на ПК средствами виндовс нельзя? Нащелкал 2-3 тысячи фото за день, а потом думай как их скачать, еще что-то делать, чтобы не дублировались и т.п. Просто ППЦ !!! Как вернуть старую автозагрузку фото?
анатолий разинов
3 июля, 18:44
Проверю - скажу! 