Клуб Фоток

Клуб Фоток

Альбомы по алфавиту?

Здравствуйте. Я не нашла этой темы, поэтому рискну спросить.

А нельзя ли сделать так, чтобы альбомы можно было сортировать, скажем, по алфавиту? У меня уже несколько сотен альбомов, и когда при загрузке начинаешь искать, в какой из них добавить новые фото, приходится долго искать нужный альбом (например, "Разное" - Varia - "Портреты"), прежде чем нажать кнопку. Ведь, если альбомом давно не пользуешься, он не висит наверху в списке, а список этот формируется при загрузке или работах с альбомами на непонятных основаниях. Иногда приходится создавать новый альбом, а потом мучиться с его перемещением.

У меня есть альбом, который я давно и тщетно пытаюсь переместить внутрь другой группы альбомов, а именно - альбом "Жуковский" (http://fotki.yandex.ru/users/tomyris/album/95615/) в группу "Подмосковье" (http://fotki.yandex.ru/users/tomyris/album/87954/). Не перемещается никак, ни целиком, ни по отдельности. Что я делаю не так?

Спасибо за Вашу работу. 

21 комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
anyksenya
27 января 2016, 23:57

Спасибо за Ваше предложение! Сейчас альбомы сортируются по последнему обновлению: те, в которые Вы недавно загружали фотографии, будут наверху. Мы подумаем о другой сортировке.

Чтобы найти нужный альбом, нажмите на окошко выбора альбомов и начните набирать на клавиатуре нужное название — альбом появится наверху.

Сейчас сервис устроен таким образом, что может быть не более 4-х уровней вложенности альбомов. Именно поэтому не удаётся совершить описанную Вами операцию.

sumtime
27 января 2016, 23:57

А нельзя ли предусмотреть произвольную сортировку альбомов, например, назначая им порядковые номера?

Пална
27 января 2016, 23:57

Присединяюсь - разным людям удобна разная сортировка. (+1)

foto-re
27 января 2016, 23:57
Ручную сортировку хотелось бы. Не критично и сейчас справляюсь, но было бы приятно.
Владимиров Михаил
27 января 2016, 23:57

Странно. А у меня альбомы автоматически упорядочиваются только по дате создания - новые - наверху.   

Комментарий удалён
Tomyris
27 января 2016, 23:57

Модераторы не будут читать здесь крик вашей души. А мне крайне неприятно, что в мой пост затёсываются незваные гости с посторонними темами. Уберите вашу вставку, пожалуйста, и запостите ее отдельно.

parovozikova
27 января 2016, 23:57

ОК, тема устарела. Не надо нервничать. Что Вам приятно, а что нет - Ваше интимное дело, также никому не интересное..

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:57

Я незвннный гость, приглашаю посмотреть мои фото,дать комментарии и пожелания

Цветок Городской
27 января 2016, 23:57

спасибо, не знала, что можно так искать!) тоже очень актуально, особенно с учётом того, что программа ЯФ скоро не будет работать, и придётся грузить через сайт (кстати, на медленном модемном инете это оооочень сложно, только программа ЯФ и выручала.....).

bukva.m
27 января 2016, 23:57

(+1)

KoKosov
27 января 2016, 23:57
Сортировку альбомов по алфавиту просят уже не первый год - бестолку :-(
Marina Mikhailik
7 февраля, 08:49
KoKosov,
 Восемь лет просят! Заметьте.
Я считаю. что это просто неуважение к пользователям.
foto-re
27 января 2016, 23:57

(+1)

Sergey
27 января 2016, 23:57

Да, да и еще раз да! Нужны разные виды сортировки, по названию, произвольная, по дате загрузки.

И поиск по названию, причем не плохо бы с подсказкой.=:) 

anyksenya
27 января 2016, 23:57
Чтобы найти нужный альбом, нажмите на окошко выбора альбомов и начните набирать на клавиатуре нужное название — альбом появится наверху.
Tomyris
27 января 2016, 23:57

Спасибо, кэп. На это действие моих мозгов вполне хватает. Речь вообще о другом.

Sergey
27 января 2016, 23:57

Не понял, где это надо вводить название? может мы не понимаем друг друга? я не про добавление фоток в альбом. А вот про что: я зашел к себе или другу в альбом и знаю, что у него есть альбом или фотка с определенным названием, возможно не одна. Куда мне вводить это? Строка поиска яндекса выдает кучу всего чего угодно, только не данные текущего пользователя.

А что касается поиска в комбобоксе - если названия схожи и их много (скажем у меня есть альбомы по годам и внури их названия могут быть схожи "поездка  туда-то" , то разобрать какой из ни показывается - тоже сложно 

sir.dgen
27 января 2016, 23:57

Прекрасный пример Пикасса.

Sergey
27 января 2016, 23:57

Только, пока у нее 1, для меня сущесвенный недостаток: ребята из гугла принципиально не хотят делать иерархию в альбомах. 

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:57

(+1)

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:57

Умно