Альбомы по алфавиту?

Здравствуйте. Я не нашла этой темы, поэтому рискну спросить.

А нельзя ли сделать так, чтобы альбомы можно было сортировать, скажем, по алфавиту? У меня уже несколько сотен альбомов, и когда при загрузке начинаешь искать, в какой из них добавить новые фото, приходится долго искать нужный альбом (например, "Разное" - Varia - "Портреты"), прежде чем нажать кнопку. Ведь, если альбомом давно не пользуешься, он не висит наверху в списке, а список этот формируется при загрузке или работах с альбомами на непонятных основаниях. Иногда приходится создавать новый альбом, а потом мучиться с его перемещением.

У меня есть альбом, который я давно и тщетно пытаюсь переместить внутрь другой группы альбомов, а именно - альбом "Жуковский" (http://fotki.yandex.ru/users/tomyris/album/95615/) в группу "Подмосковье" (http://fotki.yandex.ru/users/tomyris/album/87954/). Не перемещается никак, ни целиком, ни по отдельности. Что я делаю не так?

Спасибо за Вашу работу.