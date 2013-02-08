Клуб Фоток

Клуб Фоток

Скачать фотки с Яндекс.Фоток с помощью Download Master (инструктаж)

Представим... У нас есть альбом на Яндекс.Фотках, где хранится около десятка/сотни/тысячи фотографий, которые нам стали срочно нужны. Или мы просто захотели скачать их на компьютер. Что делать? Открывать каждую и сохранять при помощи правой кнопки мыши?

Нет! Это займет слишком много времени! Тогда, как же быть?

Есть средство. При помощи спец. программы для скачивания чего бы то ни было из Интернета (файлов, видео, музыки), мы можем скачать себе на компьютер любой наш альбом со всеми фотографиями!

Весь альбом? Да, весь альбом, причем в несколько кликов, предварительно выбрав нужные фотографии, а также их размер, ведь Яндекс.Фотки хранит их в нескольких размерах.

Мы легко и просто скачаем все фотографии из нашего альбома, не прилагая почти никаких усилий. Нам нужна всего лишь одна популярная бесплатная программа, которая существует уже давно.

Как же мы будем качать? Давайте посмотрим...

1. Скачиваем и включаем программу Download Master. (просто чтобы работал, можно ничего не качать)
2. Заходим в альбом на Яндекс.Фотках, фотки из которого хотим скачать.
3. Находим там ссылку «Получить код», переходим по ней.
4. Выбираем галочками фотки, которые желаем скачать.
5. Выбираем размер фоток.
6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».
7. Копируем ссылку комбинацией клавиш «Ctrl+C». Галочка «Отслеживать URL...» должна быть установлена! (в программе она установлена по умолчанию. Найти ее можно выбрав Настройки - Общие - Интеграция)



8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко.
9. В правом нижнем углу окошка нажимаем «Дополнительно», выбираем «Отметить Все» и жмем «Ок».
10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).
11. После нажатия на кнопку «Начать закачку» спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с подобными настройками. Жмём утвердительно.

Вот и всё! Удачных скачиваний!
48 комментариев
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realproduman
27 января 2016, 23:52
Здорово .
Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:52

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m.kurnosova2012
27 января 2016, 23:52

Класс!!!У меня всё получилось!Спасибо!!!:-)

klinkov
27 января 2016, 23:52

Я в свое время wget-ом выкачивал. А вообще, давно руки чешутся написать специальную софтинку для подобных целей. Может как-нибудь и исподоблюсь, кто знает.

Сергей Пономарев
27 января 2016, 23:52

https://github.com/p0n0marev/download-from-yandex-fotki

klinkov
27 января 2016, 23:52

Вах!

:-)

Boryagin
27 января 2016, 23:52

как работает скачивание по твоей ссылке?, так и не смог разобраться, помоги плиз!

Andrey747WinMobilePols
27 января 2016, 23:52

А wget-ом как выкачивать целый альбом фото в оригинальном разрешении?

Ильин Артём
27 января 2016, 23:52
Ну, наконец-то. Я уж и забыл про эту запись, думал, не соответствует правилам сообщества или его чего...
۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

А где ссылка на скачивание программы?

Andrey747WinMobilePols
27 января 2016, 23:52

А гугл для чего?

۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Со ссылкой интересней.

۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Спасибо! (love)

Andrey747WinMobilePols
27 января 2016, 23:52

Да не за что))). Нужно что-то скачать - обращайтесь). Я постоянно что-то скачиваю))))))))))))).

۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Я тоже много скачивала раньше. Сейчас как-то поутихло желание. но целый альбом за один раз - это интересно. :)

Andrey747WinMobilePols
27 января 2016, 23:52

Целый сериал за один раз - вот это действительно интересно. Скачал все серии и забил весь жесткий))).

۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

:))

Ильин Артём
27 января 2016, 23:52
Ссылка запрещена, поэтому да - гугл.
۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Да нормально закачалось.

Ильин Артём
27 января 2016, 23:52
Хорошо)
۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Может, ссылки запрещены у Вас? :)

Ильин Артём
27 января 2016, 23:52
Не, запретили руководители клуба Яндекс.Фоток вставлять ссылку на программу.
۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Хм... Это почему же? Жадные такие?

Ильин Артём
27 января 2016, 23:52
Почему же жадные, вовсе нет. Это обычные правила официальных сообществ какого-то сервиса, когда вставлять ссылки на сторонние программы запрещено.
۩Кисуля Нюсюля۩
27 января 2016, 23:52

Я с таким впервые сталкиваюсь. :)

andr.bazhanoff
27 января 2016, 23:52

С оф.сайта.Прога бесплатна.Дай поиск в Янд.

donleonrecession
27 января 2016, 23:52

thank you!

buksir911
27 января 2016, 23:52

получилось :)

oneas
27 января 2016, 23:52

   Давно такой возможностью пользуюсь, когда встречаю очень интересный и большой альбом автора на Я.Ф. Но как то не приходило в голову поделиться этим знанием с другими, поскольку кажется, что пользователи на Я.Ф. в большинстве своем весьма продвинутые в компьютерной грамотности люди.
   Но, действительно, возможно для кого то это будет весьма хорошим открытием! Так что Вам спасибо за информацию!

Анна Петина
27 января 2016, 23:52
Спасибо за полезный совет, хотя я считаю, что здешним модераторам давно уже пора ввести такую функцию на ЯФ, чтобы можно было скачивать группу фоток сразу, без лишних заморочек.
biosilaq
27 января 2016, 23:52

Спасибо за инструкцию)

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:52

они у меня были но пропали если вы о пингвинах

ya.oleg-4
27 января 2016, 23:52

Спасибо вам,за очень поезную информацию !

cergei.babenko
27 января 2016, 23:52

[:]||||[:]

matlarrr
27 января 2016, 23:52

Спасибо большое. Благодаря Вашому совету мне удалось без проблемм закачать трек, который я кроме как на ютубе найти не могла. А ютуб я не знаю как качать. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ильин Артём
27 января 2016, 23:52
Рад за Вас! :)
Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:52

Спасибо за полезный совет

nastasya-37
27 января 2016, 23:52

спасибо за информация

Галина
27 января 2016, 23:52

Спасибо.:-)

Ya
27 января 2016, 23:52

Сейчас все гораздо проще. Просто копируйте свои фотографии с Яндекс-фоток на Яндекс-Диск и качайте их уже оттуда. И никаких заморочек в кодами и программами. 

sagay13
8 июля 2018, 08:55
Ya,
а сейчас есть такая возможность?
ignatencko.sanya2014
27 января 2016, 23:52

не.. можеш просто перересовать.:-P

eroledi
27 января 2016, 23:52

Добавляйтесь в друзья, я не кусаюсь, буду рада всем.

karpencko.sergey2015
27 января 2016, 23:52

янезнаю

Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:52
А добавили бы просто кнопку загрузки понравившегося альбома к себе на Яндекс-диск и все)
Или возможность добавлять в избранное альбомы, а не только отдельные фото...
Evgenij Troickij
16 марта 2018, 14:26
Спасибо за  информацию. Буду пробовать.
zevs-info
27 марта 2018, 11:39
Просто интересно, а почему сам Яндекс не сделал возможным скачивание выбранных фотографий из альбома? Файловые папки есть возможность закачать, а альбом фотографий нет. В чём прикол?
alexandratamm
5 мая, 09:21
Александра