Клуб Фоток

Клуб Фоток

Фотки на главной странице Яндекса

Спешим напомнить, что за Фото дня и Популярными фотографиями вы можете наблюдать с главной страницы Яндекса.
Настройте ее по своему вкусу, добавив интересующие вас информационные блоки – «виджеты»

Официальные виджеты Яндекс.Фоток:

1. Фото дня

Показывает текущее Фото дня, а также фотографии, претендующие стать Фото дня на следующий день.

 Установить виджет 

 

2. Слайд-шоу популярных фотографий

Демонстрирует Популярные фотографии и Фото дня.

 Установить виджет 


3. Фото дня и 15 самых популярных фотографий

 Установить виджет 


4. Виджет клуба сервиса Яндекс.Фотки

5. Виджет клуба «Конкурсы на Яндекс.Фотках»


Все виджеты Яндекс.Фоток вы можете найти в каталоге виджетов Яндекса.

 

Выберите понравившийся виджет и установите его на главную страницу Яндекса, нажав на кнопку «Добавить» на виджете. После этого виджет будет добавлен.

 

 

Украшайте главную страницу Яндекса Популярными фото и Фото дня, любуйтесь красивыми и интересными фото каждый день!

61 комментарий
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knijnic
27 января 2016, 23:50

(+1)

Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:50
Спасибо.
Только я вообще главную страницу не открываю - трафик здорово берет ! Интернет мобильный... И вообще - открываю все нужные страницы напрямую, из закладок. В том числе - и ФД.
prosinez
27 января 2016, 23:50

(+1)

akvarel66
27 января 2016, 23:50

А почему пустой стала лента "новые фото у друзей" Уже давно не наблюдаю её,неудобно стало.

Маруся
27 января 2016, 23:50
Добрый день.
Напишите, пожалуйста письмо на support@fotki.yandex.ru с указанием проблемы.
И мы поможем вам решить ее.
konfeti2005
27 января 2016, 23:50
Очень здорово, пожалуй, установлю виджет с ФД, а то.. как-то грустно стало на Главной страничке  Яндекса. Спасибо!
Меня еще вот что интересует. Обнаружила, что на главной страничке ЯФ под ФД появляются фото аж 2009 года! Откуда они там???? Раньше с главной странички, нажав на популярную метку, мы видели РЕАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ свежих фото, которые и попадали под ФД, а теперь этого нет!!! Теперь там, практически, одни популярные и старые фото с огромным количеством оценок! Зачем копировать ТОП??? Давайте еще все ФД туда поместим и получим вторую галерею славы... Стало скучнее и статичнее...Исчезла конкуренция... Грустно..
Это временно или навсегда?
Заранее благодарю за ответ, Светлана :)
Анна Петина
27 января 2016, 23:50
Всё хорошо, только кое-что не доработано. Первое - неудобно то, что одни и те же виджеты приходится устанавливать два раза (один раз авторизованным и второй раз уже без авторизации). Почему бы не сделать такую функцию, которая позволила бы сохранить настройки при выходе из авторизации? Второе неудобство ещё серьёзней - почему без авторизации в списке виджетов Яндекса виджета Фото дня найти вообще невозможно? Лично я нашла его только через стандартный поисковик Яндекса... но это же нонсенс, что в списке виджетов Фото дня вообще нет!
Комментарий удалён
Маруся
27 января 2016, 23:50
Да, устанивите виджет "Фото дня" и оно будет отображаться на главной странице Яндекса.
Alla-Rasst
27 января 2016, 23:50

Добрый день! Может я не совсем в тему Но по-другому не знаю как спросить.

Скажите ,пожалуйста, все ли в порядке с моим аккаунтом?

Я открыла страницу на Яф 15 марта 2012 года.

Фотки смотрели, не единожды в течении  одной недели даже, попадали в НОВЫЕ интересные фото, были и в ПОПУЛЯРНЫХ. Но вот  около месяца уже,заметила, что очень уменьшилось количество просмотров, и ни ОДНА фотка не попала за месяц в НИФ..Несколько последних дней загружаю по многу снимков, по разному - и сразу, и через какие-то промежутки времени,но в течение всего дня. Как будто программа (  которая "случайным " образом  выбирает фото в ленту НИФ) на мне стала "спотыкаться". Поверьте, это не жаба  душит, и ПОП меня не волнует,  а вот за НИФ обидно. :-(

 Может я в какой -нибудь "черный список " попала, правда, не знаю за чтобы:-)

Думала, может ,это из-за того, что были какие-то неполадки на Яфе и с почтой, и с лентой НОВЫЕ фото у доузей.Но сейчас , вроде, все в порядке.

Прошу , извинить, что нагрузила Вас своими проблемами. 

Маруся
27 января 2016, 23:50

Добрый день.
По всем вопросам, связанным с работой сервиса, вы можете обращаться в службу поддержки через обратную связь или написав письмо на support@fotki.yandex.ru.

С вашим аккаунтом все в порядке.
Фотографий загружается очень много, поэтому увидеть себя в новых можно просто не успеть.


Alla-Rasst
27 января 2016, 23:50

Cпасибо Вам , что ответили.

Можно не успеть увидеть, но о том что оно попало в НИФ можно догадаться по количесвту просмотров, и по сообщению, которое приходит в почту о том,, что фото попало в ниф.:-D.

Очень хочется верить, что все в порядке! 

Рара74
27 января 2016, 23:50

Маруся, ответьте на мой вопрос, хотя бы здесь, ведь ответов через "обратную связь" я так и не дождался.

Почему мой аккаунт можно заблокировать за "множественные загрузки" , хотя вы вынуждаете других именно это делать

Фотографий загружается очень много, поэтому увидеть себя в новых можно просто не успеть.

 А другие аккаунты, не то что не блокируются, а наоборот - культивируются и избирательно видятся модерацией при занесении в Новые Интересные

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?parent_id=26370&item_no=26152&with_parent=1#reply-4611686018427448169-26370

И это продолжается..

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?parent_id=26605&item_no=26152&with_parent=1#reply-4611686018427448169-26605

 

 

Маруся
27 января 2016, 23:50

Добрый день.
Аккаунтов, которые "культивируются и избирательно видятся модерацией" нет.
В Новые Интересные фотографии попадают автоматически. А чтобы туда попадали действительно свежие фото, мы ограничиваем возможность попадания в НИ пользователей, которые постоянно загружают на сервис одни и те же фотографии (чаще всего это происходит после многочисленных жалоб зрителей, которые видят повторные фото).


Alex-Raduga (Алексей)
27 января 2016, 23:50
Так у Нифертити все и видят по 2-3 раза одно и то же...
re3001
27 января 2016, 23:50

если бы по два 

она сейчас по стописятвосьмому разу черемуху загружает 

все видели, кроме модераторов 

http://fotki.yandex.ru/users/nat14508925/view/584752?page=0

фото 2009 года

сколько можно?

 

Рара74
27 января 2016, 23:50
 загрузила 43 фотки  изменено сегодня, в 21:23http://nat14508925.ya.ru/replies.xml?item_no=62871
re3001
27 января 2016, 23:50

http://fotki.yandex.ru/users/nat14508925/view/589693/?page=0

и опять эта черемуха в ТОПе

фото 2009 года 

сколько можно брать это УГ ?

Рара74
27 января 2016, 23:50

Могу признаться, что мои в повторах НИ не были, как только фото попадало в НИф-больше его не загружал.

Бывали похожие фото из серий, но не копии, как у других...

А забанили меня...

Кстати никакой информации о жалующихся не выдают, наверное секрет.

 

re3001
27 января 2016, 23:50

и почему тогда Нефертити опять со старыми фотографиями попадает в ТОП?

не стесняется

альбом назвала "загрузка"

сегодня опять 87 старых фотографий

http://fotki.yandex.ru/users/nat14508925/album/197583/


re3001
27 января 2016, 23:50

держите меня семеро

http://fotki.yandex.ru/top/users/nat14508925/view/584752

сколько раз Нефертити должна загрузить черемуху 2009 года что бы убедить вас в нашей правоте ?

Lika-001
27 января 2016, 23:50
Папа 74 грузит старые фото много лет одно и то же, а других за это осуждает и ствит в Бан на своей странице:-Dесли ему об этом говорят и  плачется модераторам! И почему этот клуб закрывает глаза на многочисленные повторные загрузки Папа 74 и надира?:-D
«Рвусь на ФД старыми одинаковыми фотками!» на Яндекс.Фотках
Very bad photographer
27 января 2016, 23:50

Я опять про ФД....Прокоментируйте это.

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?item_no=27025

Very bad photographer
27 января 2016, 23:50

 

Украшайте главную страницу Яндекса Популярными фото и Фото дня, любуйтесь красивыми и интересными фото каждый день

А то что ФД.  http://fotki.yandex.ru/calendar/users/kuznetsou-sasha/view/584092/ от 5 мая коллаж и при том очень плохого качества ..А то что автор и с первы своим ФД. тоже коллажным  http://fotki.yandex.ru/users/kuznetsou-sasha/best украшал виджет  ФД.это нормально?  вот ещё его популярный снимок тоже коллаж  http://fotki.yandex.ru/users/kuznetsou-sasha/view/488082/?page=25#comments?p=1 ...и то что он без конца тырит фотки по иннету для своих..рисовалок...и лепит к ним свои exif,ы..

Рара74
27 января 2016, 23:50

(+1)

mutineer-mute
27 января 2016, 23:50

Для яндекса это норма, увы.

Маруся
27 января 2016, 23:50
Спасибо за помощь, мы разберемся с этой ситуацией.
re3001
27 января 2016, 23:50

и как, разобрались? 

вы после конкурса с гнездами всем коллективом должны уже были стать специалистами не только в фотографии , но и в орнитологии. 

ласточки не живут в дуплах

 

Very bad photographer
27 января 2016, 23:50

В дополнение к ком.про ФД.http://fotki.yandex.ru/calendar/users/kuznetsou-sasha/view/584092/

Фото настоящего автора развёрнуто зеркально и отрезаны две птички остальное влеплено в коллаж...Дупло извините не-нашол..итак за вас всё сделано... http://fotki.yandex.ru/search/ласточки,птенцы/users/boni-aim/view/520479?page=0&how=rating&type=image&grouping=off    ФД.кентавра .jpg (3360×2160)

Александр Инсаев
27 января 2016, 23:50

А как мне сделать популярными свои фото?

РИА
27 января 2016, 23:50

:-(Марусенька,извените пожалуйста,у меня проблемма,загружаю фото,а его нет в ленте на Я.ру. ,целый месяц ,я не видна,объясните пожалуйста,почему,писала на Я.ру в клуб,а они пишут запрещенно,а в связи с чем ничего не пойму.:-(

Маруся
27 января 2016, 23:50
Добрый день.
Пожалуйста, старайтесь не публиковать комментарии, не соответствующие теме поста.
Если у вас возникли проблемы, связанные с работой сервиса, напишите, пожалуйста письмо на support@fotki.yandex.ru. И мы поможем вам решить ее.
РИА
27 января 2016, 23:50

:-|Извените пожалуйста,не знаю кому и куда писать,целую неделю у меня Я,ру не видит фоток.:-(

Маруся
27 января 2016, 23:50

Для обращения в поддержку вы также можете воспользоваться формой обратной связи.

РИА
27 января 2016, 23:50

:-|СПАСИБО,ВАМ БОЛЬШОЕ,буду хоть знать на будующее.:-(

РИА
27 января 2016, 23:50

:-(Здравствуйте! Мои фотки не видит Я.ру,и они не отображаються в ленте,что нового у моих друзей,что я их загрузила,вот моя ссылка на Я.ру  http://fotki.yandex.ru/users/irina-ryabova-1964/ не пойму в чём дело?:-(

galuli
27 января 2016, 23:50

Скажите, каким образом это может попасть в ПОП?

http://fotki.yandex.ru/top/users/nat14508925/view/592063

И каким образом оно попадает туда третий раз за год?

Не пора ли раз и навсегда ограничить доступ в ПОП местным маньякам?

 

Рара74
27 января 2016, 23:50

Целое дело, модераторы проиформированы более месяца назад

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?item_no=26852

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?item_no=26152

И еще некоторые

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?item_no=26847

http://clubs.ya.ru/4611686018427448169/replies.xml?item_no=26839

Но банить решили только меня

galuli
27 января 2016, 23:50
Опять это непотребство в ПОПе висит. http://fotki.yandex.ru/top/users/nat14508925/view/595248
Хоть бы кто уже надел какую-нибудь смирительную рубашку на бедную тетеньку.
Рара74
27 января 2016, 23:50

 Фото от Нефертити пользуются у модераторов популярностью. Сразу видно "свежесть" снимка.

Время съёмки: 10 июля 2007

 А то что пару тысяч раз оно за шесть лет было перегружено никого не интересует.

 

galuli
27 января 2016, 23:50
Мне кажется, мы тут с вами тихо сами с собой ведем беседу. Никто нас не слышит.
А модераторы вообще еще присутствуют на Яндекс.Фотках?
У них и фотографии по три дня в ПОПе висят...
galuli
27 января 2016, 23:50
http://fotki.yandex.ru/top/users/zizero43/view/525512#comments?p=4
http://fotki.yandex.ru/top/users/zoia-mischina/view/879522
Вот эти фото, к примеру, висят уже четвертые сутки. Это новые правила или работать некому?
Маруся
27 января 2016, 23:50
Добрый день.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что комментарии, не соответствующие теме поста могут быть удалены.
Потому, если у вас есть какой-то вопрос к модераторам, гораздо удобнее задавать его через форму обратной связи или написав отдельный пост в клуб.
Так вы получите точный ответ гораздо быстрее.

По поводу вашего вопроса - к сожалению, я не вижу указанных фото в Популярных. Для разрешения этого вопроса необходим скриншот.
galuli
27 января 2016, 23:50
Хорошо, обращу.
Фото сняли. Не прошло и четырех суток. Но сегодня в верхних строчках ПОПа висят фотографии, которые попали туда 29 мая.
Скриншот могу выслать. Это новые правила?
Маруся
27 января 2016, 23:50
Скриншот необходим для того, чтобы увидеть фотографии, про которые вы говорите (достаточно часто обновляется список фото и фотографии уже может не быть в ленте популярных)
holden73
27 января 2016, 23:51

Полезная информация! Спасибо!

Комментарий удалён
Маруся
27 января 2016, 23:51
Сообщение удалено.
Старайтесь отставлять комментарии к посту, соответствующие теме.
Комментарий удалён
Маруся
27 января 2016, 23:51
Пожалуйста, старайтесь не публиковать комментарии, не соответствующие теме поста.
Если у вас возникли проблемы, связанные с работой сервиса, напишите, пожалуйста письмо на support@fotki.yandex.ru. И мы поможем вам решить ее.
Нина
27 января 2016, 23:51
Извините, но у меня комп.работает сам по себе, сначала нажала  на вашу ссылку, вышла почта mail.ru, с эти адресом ...написала, оставила в черновиках, забыла ссылку скопировать, нажала ещё раз на вашу ссылку вышла почта яндекса...вот и думаю, как правильно было....
Маруся
27 января 2016, 23:51
Вы можете не нажимать на ссылку, а скопировать ее и вставить в адресное поле письма.
Нина
27 января 2016, 23:51
Спасибо...можно и так..не подумала, я бьюсь уже несколько дней, разъехалась страница, не могу привести  в норму, всё пробовала. вот хотела  виджет "Фото дня " установить, какое там, всё время надо перегонять влево , вправо...замучилась...а виджет мне нравится, раньше  стоял на странице ....
Маруся
27 января 2016, 23:51
Виджет действительно очень удобен, в данный момент работает и проблем не должно возникать.
Обязательно напишите письмо на указанный адрес, и мы поможем вам разобраться, в чем может быть дело.
Также, если возникают трудности с отправкой письма, связаться со службой поддержки можно через форму обратной связи 
Нина
27 января 2016, 23:51
Спасибо...письмо написала, а виджет не установился, что-то я делаю не так...с мая не включала комп.вот и забыла всё...
Маруся
27 января 2016, 23:51
В поддержке вам обязательно помогут разобраться в проблеме.
Нина
27 января 2016, 23:51
Спасибо....
naum.lidiya
27 января 2016, 23:51

Куда делся виджет "Дни рождения друзей"? стало очень неудобно,как же узнавать о днях рождения ?Спасибо за внимание :))

zarabotok-v-set1
27 января 2016, 23:51

Отлично!

Artem
27 января 2016, 23:51

(+1)

Людмила
27 января 2016, 23:51

Уже давно не могу попасть на страницу ФД, появляется слово "Загрузка" и так часами и всё!

 

Калина
8 февраля 2016, 06:24
хотел смотреть свежие фото автора на главной странице яндекса: нажимаю + возле текста а появляются фотки яндекса...
ale6256
8 марта 2018, 21:16
А чё тут какие года,специально чи толь 
anicki-olga
вчера, 13:00
НЕУКРАШАЕТСЯ ЯНДЕКС КАК РАНЬШЕ