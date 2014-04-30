Ответы на часто задаваемые вопросы





3. Как оставить комментарий под фото?

Введите комментарий в поле “Оставьте комментарий” и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.





4. Как ответить на комментарий другого пользователя?

В поле комментария другого пользователя нажмите на многоточие в правом верхнем углу. Далее выберите “Ответить”. Курсор переместиться в поле ввода комментария. Введите текст вашего ответа и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.









5. В комментариях теперь отображается мой логин. Как его скрыть?

Вы можете скрыть свой логин выбрав в настройках Паспорта пункт "Изменить имя на Яндексе”. Ссылка на страницу - https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport









6. Как получить BB код для фотографии?

Данная функция пока доступна со страницы альбома. Нажмите "Получить код”, выберите нужное фото и в поле “Код для вставки в форум (BBCode)” будет сгенерирован нужный код для фото.





7. Когда появится возможность получить BBCode для фото с новой страницы просмотра фотографии?

Возможность получения BBCode со страницы просмотра фото появится в ближайшем релизе.





8. Как выбрать размер просмотра фотографии?

Размер фото теперь меняется автоматически в зависимости от размера вашего экрана.





9. Почему, в окне "TOP-10 источников просмотров” ссылки не активны и нет возможно перейти по ссылке?

Ссылки на TOP-10 источников просмотров станут активными в ближайшее время.





10. Как понять, что мое фото участвует в конкурсе?

То что фото участвует в конкурсе обозначено блоком под метками. В блоке есть название конкурса, которое является ссылкой на страницу конкурса.









11. Как снять фото с конкурса?

Снять фото с конкурса можно по клику на кубок под фото "На конкурсе". В выпадающем меню нужно выбрать пункт "Не участвовать".









12. Как сделать фото приватным?

Вы можете сделать фото приватным кликнув по фразе "Доступно всем" в правой колонке. Фраза изменится на “Приватное фото”. Аналогично можно сделать фото публичным.





13. Как теперь отредактировать фото?

Функция редактирования вернется в ближайшее время.





14. Как переместить фото в другой альбом?

Переместить фото из одного альбома в другой можно на странице редактирования альбома.