Ответы на часто задаваемые вопросы

Спасибо всем, кто оставил свои отзывы к предыдущей записи в нашем клубе. Мы постараемся ответить на все конструктивные вопросы в ближайшие дни. Тем временем предлагаем вам посмотреть на список часто задаваемых вопросов с ответами на них. Надеемся, это поможет вам освоиться в новой странице просмотра фотографии.
1. Как переключиться на старый интерфейс?
Данная возможность не предусмотрена.
2. Как размещать фото на Я.ру и в клубах?
Функция размещения фото в клубах ("Опубликовать на Я.ру") доступна в разделе “Поделиться”.
3. Как оставить комментарий под фото?
Введите комментарий в поле “Оставьте комментарий” и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
4. Как ответить на комментарий другого пользователя?
В поле комментария другого пользователя нажмите на многоточие в правом верхнем углу. Далее выберите “Ответить”. Курсор переместиться в поле ввода комментария. Введите текст вашего ответа и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
5. В комментариях теперь отображается мой логин. Как его скрыть?
Вы можете скрыть свой логин выбрав в настройках Паспорта пункт "Изменить имя на Яндексе”. Ссылка на страницу - https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport
6. Как получить BB код для фотографии?
Данная функция пока доступна со страницы альбома. Нажмите "Получить код”, выберите нужное фото и в поле “Код для вставки в форум (BBCode)” будет сгенерирован нужный код для фото.
7. Когда появится возможность получить BBCode для фото с новой страницы просмотра фотографии?
Возможность получения BBCode со страницы просмотра фото появится в ближайшем релизе.
8. Как выбрать размер просмотра фотографии?
Размер фото теперь меняется автоматически в зависимости от размера вашего экрана.
9. Почему, в окне "TOP-10 источников просмотров” ссылки не активны и нет возможно перейти по ссылке?
Ссылки на TOP-10 источников просмотров станут активными в ближайшее время.
10. Как понять, что мое фото участвует в конкурсе?
То что фото участвует в конкурсе обозначено блоком под метками. В блоке есть название конкурса, которое является ссылкой на страницу конкурса.
11. Как снять фото с конкурса?
Снять фото с конкурса можно по клику на кубок под фото "На конкурсе". В выпадающем меню нужно выбрать пункт "Не участвовать".
12. Как сделать фото приватным?
Вы можете сделать фото приватным кликнув по фразе "Доступно всем" в правой колонке. Фраза изменится на “Приватное фото”. Аналогично можно сделать фото публичным.
13. Как теперь отредактировать фото?
Функция редактирования вернется в ближайшее время.
14. Как переместить фото в другой альбом?
Переместить фото из одного альбома в другой можно на странице редактирования альбома.
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Команда Яндекс.Фоток