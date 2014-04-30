Клуб Фоток

Клуб Фоток

Ответы на часто задаваемые вопросы

Спасибо всем, кто оставил свои отзывы к предыдущей записи в нашем клубе. Мы постараемся ответить на все конструктивные вопросы в ближайшие дни. Тем временем предлагаем вам посмотреть на список часто задаваемых вопросов с ответами на них. Надеемся, это поможет вам освоиться в новой странице просмотра фотографии.


1. Как переключиться на старый интерфейс?
Данная возможность не предусмотрена.

2. Как размещать фото на Я.ру и в клубах?
Функция размещения фото в клубах ("Опубликовать на Я.ру") доступна в разделе “Поделиться”.

 


3. Как оставить комментарий под фото? 
Введите комментарий в поле “Оставьте комментарий” и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

4. Как ответить на комментарий другого пользователя?
В поле комментария другого пользователя нажмите на многоточие в правом верхнем углу. Далее выберите “Ответить”. Курсор переместиться в поле ввода комментария. Введите текст вашего ответа и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.


5. В комментариях теперь отображается мой логин. Как его скрыть?
Вы можете скрыть свой логин выбрав в настройках Паспорта пункт "Изменить имя на Яндексе”. Ссылка на страницу - https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport


6. Как получить BB код для фотографии?
Данная функция пока доступна со страницы альбома. Нажмите "Получить код”, выберите нужное фото и в поле “Код для вставки в форум (BBCode)” будет сгенерирован нужный код для фото. 

7. Когда появится возможность получить BBCode для фото с новой страницы просмотра фотографии?
Возможность получения BBCode со страницы просмотра фото появится в ближайшем релизе.

8. Как выбрать размер просмотра фотографии?
Размер фото теперь меняется автоматически в зависимости от размера вашего экрана. 

9. Почему, в окне "TOP-10 источников просмотров” ссылки не активны и нет возможно перейти по ссылке?
Ссылки на TOP-10 источников просмотров станут активными в ближайшее время.

10. Как понять, что мое фото участвует в конкурсе?
То что фото участвует в конкурсе обозначено блоком под метками. В блоке есть название конкурса, которое является ссылкой на страницу конкурса.


11. Как снять фото с конкурса?
Снять фото с конкурса можно по клику на кубок под фото "На конкурсе". В выпадающем меню нужно выбрать пункт "Не участвовать".


12. Как сделать фото приватным?
Вы можете сделать фото приватным кликнув по фразе "Доступно всем" в правой колонке. Фраза изменится на “Приватное фото”. Аналогично можно сделать фото публичным.

13. Как теперь отредактировать фото?
Функция редактирования вернется в ближайшее время.

14. Как переместить фото в другой альбом?
Переместить фото из одного альбома в другой можно на странице редактирования альбома.

 

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Команда Яндекс.Фоток

1051 комментарий
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Андрей Чувелёв
27 января 2016, 22:55

Как сделать фото и альбом доступным только для дузей? Что стало с доступом на те альбомы, которые были доступны для друзей? 

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Андрей, альбомы могут быть только двух типов - публичные и за паролем. Для друзей альбомов никогда не было. Что касается фото, то будет поддерживаться два типа доступа - публичные и приватные. Статуса для друзей не будет.

Андрей Чувелёв
27 января 2016, 22:55

А ответ на второй вопрос? "Какой статус теперь у тех объектов, который был для друзей. Личный или приватный?"

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Пока у них статус не меняется. По факту это приватные фотографии.

наталья
27 января 2016, 22:55

Наоборот! Их теперь и друзья не увидят ) Вот ведь намудрили. Лучшее это враг хорошего верно говорят,

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:55

заходите в альбом -функция редактировать альбом -выбираете какие необходимо фото -только для друзей- сохранить тож самое и при загрузке .а вот коментироать только друзья -пропала .а жаль

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Нет. Фото "для друзей" считаются приватными.

decz
27 января 2016, 22:55

Их прекрасно видно не друзьям!

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Если у вас есть фото "для друзей", которые видно не друзьям, это баг. Напишите на support@fotki.yandex.ru и мы это исправим.

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:55
00:41
Итак, прошли сутки общения с новым интерфейсом...
Рассказать, как лично я приспособилась к нему?)
Рассказываю..
Кликаю фотку..В этот момент я стараюсь не смотреть на экран монитора, который у меня достаточно большой,24"..Так, поверх него смотрю. краем глаза если вижу, что фоточка загрузилась и я не увидела мельканий ленты иконок внизу, то после этого осторожно веду курсор по самой границе страницы к кнопочке *поделиться*...
Там мне нужны две строчки: код для блогов и Опубликовать на Я.ру...После этого перевожу дух потому, что лента ваша не выпрыгнула. т.к. я уже к ночи виртуозно научилась обходить её какие-то там жизненные центры...И она не ожила..Копирую код ....После этого я БЕГОМ ухожу со страницы, чтобы не видеть и не думать больше об этом интерфейсе, как о кошмарном сне..И не смотреть на него...И если я раньше любила прогуливаться по страницам знакомых и друзей  на ЯФе, просто любуясь фотографиями., то теперь я очень много времени освободила для реальной жизни..СПАСИБО!!!!
галина
27 января 2016, 22:55
А если я хочу чтобы мои фото комментировали только друзья, что я должно сделать?
Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:55
Слово *Пока * в таком вопросе не имеет права быть в ответе модератора, ибо если это *пока* вдруг станет *извините*, но мы открыли Ваши личные запароленные  фотографии, то это будет нарушением нашей ЛИЧНОЙ жизни, так что думаю, не стоит её нарушать...Которая вообще-то охраняется законом...
prokhoroffoleg
27 января 2016, 22:55

+1

Игорь Сарапулов
27 января 2016, 22:55

Здравствуйте. Будет ли восстановлена замечательная функция нанесения, выделение, подписывания названий различных объектов на снимке ??? Получается я зря терял время поясняя, наносил на своих снимках что и где и как называется, что обозначает и т.д.:-|

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Функция будет возвращена вместе со всеми внесенными данными.

Любовь Мелехова
27 января 2016, 22:55

Согласна с Вами! По снимкам можно было путешествовать, изучать географию, историю и проч.

А теперь??!! Крайне неудобный и неинтересный интерфейс, хотя и навороченный!

konfeti2005
27 января 2016, 22:55
Приватные, это "только я"?
lyuda.vasiljewa2011
27 января 2016, 22:55

Почему бы не вернуться к тому,что было раньше?Зачем этот новый интерфейс?Людям не нравится,это же ясно.Или надо,чтобы проголосовали "ногами",уходили с ЯФа?Неужели все из-за той рекламки,что выпрыгивает справа?Все эти ненужные никому изменения?

prokhoroffoleg
27 января 2016, 22:55

давно не заходил, когда увидел заходить буду еще реже. Где, что и как воообще не понятно!

anmorozov
27 января 2016, 22:55
Если они вернут то что было раньше, то признают свою полную некомпетентнось.
А ведь могли бы вернуть "по просьбам большинства пользователей".
У меня просмотры упали в несколько сотен раз из-за нового интерфейса яндекс-фото.
lyuda.vasiljewa2011
27 января 2016, 22:55

Согласна,из принципа не будут менять."Всюду деньги...",что им Ваши просмотры.Главное - рекламу впихнуть(((

anmorozov
27 января 2016, 22:55
Да.
nicewhiterabbite
27 января 2016, 22:55

Скажинете, по какому принципу фотографии попадают в раздел "Новые" на стартовой странице?

 

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:55

 

Для друзей альбомов никогда не было.

 Вы это серьёзно? вы что курите?

Елена
27 января 2016, 22:55

:-D(+1)

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:55

аха... так авторитетно заявили, что думаешь, а на этом ли ресурсе ты был предыдущие 5 лет))

Светлана К
27 января 2016, 22:55

+1

Наталья
27 января 2016, 22:55

Чтобы скрыть свой логин, в "Изменить имя на Яндексе" мне даны несколько имен, тех, которые меня не устраивают, как я понимаю, я могу выбрать только из того, что мне предлагают? Я хочу на ЯФ иметь тот же ник, что и на Яру - домомучительница, а мне предлагают только либо имя, либо фамилия, либо имя и фамилия.

Ellinka
27 января 2016, 22:55

Вы попробуйте вместо имени или фамилии (а можно и там, и там) написать "Домомучительница" и потом выберете нужное из предложения Яндекса. Я сегодня так сделала (по чьей-то подсказке тоже) и получилось )))

Наталья
27 января 2016, 22:55

Ага, тогда и на почте я буду домомучительница, а я с этой почты общаюсь с людьми, которым совсем необязательно знать, что у меня есть ник, тем более домомучительница)) Я хочу, чтобы в почте было, как оно и было - имя и фамилия, а на фотках мой ник, но увы. Это называется - хотели как лучше, получилось как всегда.

Ellinka
27 января 2016, 22:55

...вот про почту я как-то не подумала.... но не факт, надо всё проверить ))) 

Это называется - хотели как лучше, получилось как всегда.

Ну это - святое дело :-D

Наталья
27 января 2016, 22:55
А я первым делом про почту думаю, т.к. уже имела опыт общаться по эл. почте с учителями сына под ником домомучительница, могу представить их удивление))
Ellinka
27 января 2016, 22:55

:-) ну тогда конечно.

bukva.m
27 января 2016, 22:55

Заменила в паспорте логин на ник, как посоветовали модераторы... теперь в ЯФ я со своим ником, НО В ПОЧТЕ Я ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПОД НИКОМ, а не под своим именем :-$

Наталья
27 января 2016, 22:55
Вы пункт 5 посмотрите внимательно, надо менять не персональные данные, а зайти "изменить имя на яндексе", там будет предложено выбрать либо имя, либо фамилию, либо то и другое. Но в вашем случае теперь надо опять поменять свои персональные данные, вернуть прежние.
bukva.m
27 января 2016, 22:55
предложено выбрать либо имя, либо фамилию, либо то и другое

правильно, но это выбор из "персональных данных", а там нет позиции "ник-нейм"

Наталья
27 января 2016, 22:55
Нет. Я здесь это высказала, в ответ - тишина.
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
27 января 2016, 22:55

А я сначала поменяла в персональных данных имя на ник, потом изменила в "имя на яндексе", а потом опять поменяла "персональные данные" ;-):-D Теперь я везде Солнечный Зайчик, а на почте - Маша :-D(love)

Наталья
27 января 2016, 22:55

Точно-точно?? Щас попробую))

Ольга
27 января 2016, 22:55
вот огромное Вам Спасибо !!!! :)) всё получилось, теперь и я с ником, уффф :)
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
27 января 2016, 22:55

:-D(love)[:]||||[:]

SaMari
27 января 2016, 22:55

Не увидела,чтобы мне что-то предлагали...Просто взяли и всем установили почтовые логины...Слов нет.

Наталья
27 января 2016, 22:55
Читайте пункт 5. Выйдите на свой паспорт, нажмите на "изменить имя на Яндексе", там предложат))
SaMari
27 января 2016, 22:55

Спасибо. Сейчас попробую. :-)

Наталья
27 января 2016, 22:55
Не за что, дерзайте)
SaMari
27 января 2016, 22:55

(love)

uaauua
27 января 2016, 22:55

"...акции Twitter начали падать... Еще в январе 2014г. инвесторы разуверились в способности этой соцсети привлекать новых пользователей, и в последние три месяца акции Twitter упали почти на 40%."
ЯФ РЕШИЛ ПОЙТИ ПО ИХ СТОПАМ? :-@

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Функционал поворота и кадрирования появится в ближайшее время.

Valentin
27 января 2016, 22:55

Прошу меня извинить! С эл.адресом вместо ника готов смириться,но вот исчез аватар - это,по моему,перебор! Быть может есть смысл,как и прежде,ввести регистрацию на Я.Ф. - зарегистрировался,выбрал на свой вкус ник и аватар и живи себе в прекрасно мире Яндекс Фото!

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Проблема с аватарами решается в текущее время. Аватар устанавливается один на все сервисы Яндекса. Например, вы можете установить аватар в Паспорте, Почте или на странице настроек в Фотках.

ru-kuzmin-a
27 января 2016, 22:55

А не получается один.... Хуже того, разные люди видят у меня разные аватары!!!

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Аналогично. Пишу коммент с аватаркой птички ЯФ, а отправленный все видят с кошкой. На Яф у меня где одна аватарка где другая. И без системно меняется.

ru-kuzmin-a
27 января 2016, 22:55

А я пыталась менять... Но меняются без проблем аватарки на страничке... А в комментариях - чушь какая-то....

lus.kireewa2011
27 января 2016, 22:55

подскажите, как отправть комментарий к чужой фотографии. То есть куда нажимать, когда коммент уже написан?

Evgeniya Bardoff
27 января 2016, 22:55
Enter :)
Алла Григоренко
27 января 2016, 22:55

А как можно удалить своё фото из своего же альбома??

Асаноха Асакура
27 января 2016, 22:55

Эта настройка в верху фотки! нажмите на фото и подведите мышь в правый угол фото - там есть настройка удалить.

Zosia
27 января 2016, 22:55

Почему я не вижу количества лайков и просмотров под фотками-своими и чужими????Обращалась в Обратную связь и помощь,отправляла скриншот!Но так ничего и не изменилось!!!!!

Любовь Мелехова
27 января 2016, 22:55

Верно! Даже заходить не хочется.)) А столько было друзей!

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:55
Я стала для друзей публиковать с Я.ру в режиме *Вывесить фото для друзей*..Так они  становятся с замочком..
Что касается просмотров запароленных фотографий, то накануне  нововведений тоже вздрогнула, увидев, что стали прибавляться просмотры..Опытным путем поняла, что система считает просмотры владельца...
Инночка
27 января 2016, 22:55
Простите, а почему теперь у фоток не будет статуса для друзей?
Понятно же, что пароль давать постоянно друзьям не удобно...
Вы в принципе против ЯФовской дружбы? Но ведь именно благодаря наличию друзей многие из нас на ЯФе...
Вы предусматриваете в дальнейшем возможность смены аватарок?
И нельзя ли кружочки, в которых отображаются аватарки, заменить на квадратики?
С Первомаем вас, дорогие модераторы! (искренне) ))
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Мы переработали свою систему приватности, чтобы у людей не возникало чувства, что их личные фотографии кто-то смотрит. Исторически, на Фотках не было доступа "для друзей". Друзья брались из Я.ру.

Мы уже работаем над исправлением бага по смене аватарок. 

Кружочки пришли на весь Яндекс. Подробнее про изменения интерфейса, которые вас ждут, можно ознакомиться здесь http://help.yandex.ru/webmaster/interactive-answers/islands-faq.xml

Спасибо большое за поздравление. Вас тоже с майскими праздниками! Если будут вопросы относительно нового интерфейса, пишите. По мере сил мы стараемся отвечать на все вопросы по существу.

Инночка
27 января 2016, 22:55
Поняла, спасибо за разъяснения! )) Но всё же в момент редактирования конкретного фото можно было сделать его доступным только для друзей...
Понятно, что друзья брались из Я.ру. Но что делать, если из ЯФа они не берутся? А без друзей и ЯФ не ЯФ... Скучно под фотками без друзей, понимаете?
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Друзья на Фотках могут быть в будущем. Спасибо за прекрасную открытку :) 

Инночка
27 января 2016, 22:55

Ну вот, это уже приятная новость! Спасибище огромное за неё! )))

Горелов Николай
27 января 2016, 22:55

А я просто удалил виджет со страницы, через месяц станет как будто так и було

Margosha-Аfrika
27 января 2016, 22:55

Добрый вечер.

Могу я узнать, на какое время меня отправили в бан на Фотках?

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Модератору..С моего аккаунта не-работает загрузка фотографий со вчера..это надолго(косяк)..или это какая то блокировка моего IP ..на я-фотках..?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Загрузка не менялась в рамках данного релиза. Напишите, пожалуйста, в нашу поддержку support@fotki.yandex.ru. Мы вам обязательно поможем решить эту проблему.

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Спасибо за внимание..загрузка заработала..

А вообще не впервые..загрузка неработала.и раньше было такое....

                                                                                              спасибо..

Микола
27 января 2016, 22:55

 

Но если редактировать альбом можно выделить фотографии и справа в поле Эти фото увидят  можно выбрать три варианты: все, друзья и только я.

Анна Петина
27 января 2016, 22:55
Уважаемый Блог Яндекс Фоток, у меня наболевший вопрос - КАК МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ОБЛОЖКУ АЛЬБОМА? Я не нашла этой функции ни в редактирование фотографии, ни в редактировании альбома! Очень надеюсь на ваш ответ!
AnniBell
27 января 2016, 22:55

Тоже не могу найти этой функции...

Анна Петина
27 января 2016, 22:55
А я уже сама разобралась - ответа от уважаемых модеров так и не дождалась :(
Надо зайти в редактирование альбомов. В этом режиме сразу под названием альбома появится строка находящихся там работ, в этой строке выбираете фото, которое хотите поставить обложкой и нажимаете на него. Потом внизу страницы жмёте - сохранить и всё.
AnniBell
27 января 2016, 22:55

Ага, спасибо! Я уже тоже нашла ответ у одного из пользователей (не у модераторов!) - пришлось все тут перечитать)

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55
Обложка общего альбома задается на странице редактирования общего альбома в слайдере сверху. Просто выберите фото и нажмите сохранить.
Nataliya
27 января 2016, 22:55

Спасибо, я уже так сделала, но это подходит пока у меня альбом включает 1 входящий альбом. Тогда в режиме редактирования показаны все входящие фото. А если альбом включает несколько альбомов, то в реж.редактирования уже стоят обложки нескольких альбомов и их уже таким же образом не сохранишь на главный альбом. Раньше было проще - в правой колонке во время редактирования было предложение сделать фото обложкой на выбор любого альбома.

myx.ostankin
27 января 2016, 22:55

Да уж, интуитивнее некуда. Но спасибо, что хотя бы где-то об этом написано.

Ulfarra-12
27 января 2016, 22:55

О, хоть кто-то разобрался и подсказал. Спасибо!

O.L-ova
27 января 2016, 22:55

Спасибо БОЛЬШОЕ!

Рара74
27 января 2016, 22:55

Почему Яндекс.Фотки полностью копируют Flickr?

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Дадада!

Maria Ivor
27 января 2016, 22:55

Точно, точно!

Рара74
27 января 2016, 22:55

Чего только правоглазый кастрированный форум с круглыми аватарками стоит...

Неужели так сложно придумать что-то новое? Раз уж взялись менять.

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:55

у Flickr хотя бы есть выбор размеров. а ещё полезная функция 

фото защищено. но кому надо тот всё равно скачает.

 

 

Рара74
27 января 2016, 22:55

 Яндекс.Фотки знали и сделали аналогично

 

май 2013 

Пользователи фотохостинга Flickr недовольны обновлением сервиса, получившего на этой неделе новый дизайн, новое Android-приложение для работы через смартфоны и планшеты и объявившего о новых расценках.

За два дня, прошедшие после запуска обновленного дизайна, пользователи оставили на форуме для поддержки пользователей Flickr более 16 тыс. комментариев, большинство из них — с резко негативной оценкой нововведений.

Компания Yahoo!, которой принадлежит Flickr, обновила фотохостинг в понедельник, через несколько часов после объявления о покупке сервиса Tumblr за $1,1 млрд. Исполнительный директор Yahoo! Марисса Майер пообещала сделать Flickr «снова крутым», однако реакция пользователей говорит об обратном.

Самым очевидным для пользователей изменением стал дизайн сервиса. Теперь на страницах сайта вместо небольших иконок отображаются крупные фотографии. Превью при поиске тоже стали больше. Пустое пространство разметки было сведено к минимуму. Кроме того, в обновленном Flickr появился режим Explore, предназначенный для обзора каталогов фото. На заглавной странице обновленного сервиса, как и до обновлений, выводятся отобранные модераторами фотографии, а на странице персонального раздела выводятся фотоленты друзей.

Именно новый дизайн Flickr как раз и вызвал больше всего нареканий у пользователей. В комментариях к записи представителя компании Тиа Ламкин, открытой для сбора отзывов о работе сайта, новый сайт называют «уродливым», «ужасным», «глупым» и «неудобным», а также требуют добавить на сайт опцию, позволяющую вернуть старый дизайн.

«Я никогда не привыкну к новому сайту. Если дизайн страниц не перестанет быть похожим на аппликацию, мне придется покинуть Flickr. Я на это не подписывался!» — негодует пользователь Joe Hinson. «Это кошмар... Вы взяли достаточно быстрый и гладкий интерфейс и превратили его в неуклюжего толстого бегемота. Исправьте это, или многие из нас уйдут!» — требует юзер imben2.

«Уж простите, но мне действительно не нравятся изменения, и я даже рада, что пользуюсь бесплатным аккаунтом и не привязана к этому сайту. Мое первое впечатление: он выглядит ужасно дешевым. Дизайн страниц перестал быть серьезным, и я больше не могу презентовать на нем свои иллюстрации в рабочих целях. До изменений Flickr выглядел серьезнее и профессиональнее, чем другие сайты с фотографиями, теперь этого нет», — жалуется юзер Flowers and Lemons.

Комментируя нововведения, в Yahoo! заявили, что до сих пор компания не слишком часто реализовывала обновления на Flickr, но в дальнейшем это будет происходить чаще.

Кроме того, представители компании отметили, что за последнее время заметными конкурентами фотохостингов стали социальные сети, также позволяющие размещать фото и видео, однако специализированные фотохостинги, такие как Flickr, позволяют размещать фото без уменьшения размеров или ухудшения качества, кроме того, делают удобными каталогизацию и работу с метаданными.

Самыми крупными конкурентами Flickr в рунете являются фотохостинги «Яндекс.Фотки» и «Фото@Mail.Ru». Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Яндекс», на «Яндекс.Фотках» не существует лимита на объем загруженных фотографий, но есть технический лимит в 20 Мб на размер одной фотографии. Ежемесячная аудитория «Яндекс.Фоток» составляет около 10 млн человек.

http://www.gazeta.ru/tech/2013/05/22_a_5333069.shtml

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

 

Ежемесячная аудитория «Яндекс.Фоток» составляет около 10 млн человек.

Наверно это  уже в прошлом..))

Эффект Присутствия
27 января 2016, 22:55
Ответа не последует, не ждите. Свои ошибки они так и не признают.
alx i
27 января 2016, 22:55

Неа, не копируют, Фликр ЛУЧШЕ. Был и остается. Например там есть (и был) разграниченный доступ к фотография, как позавчера еще на ЯФ - только для себя / для семьи (то есть аналог для друзей на ЯФ) / публичные. + Там есть жесткая привязка лицензий на фото: копирайт (с) или лицензия Creative Commons, что тоже ценно.

Sfera214
27 января 2016, 22:55

так придумывать ни чего не нужно )

MblChertyata
27 января 2016, 22:55

А как привязать к карте?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

В правом нижнем углу (под фото) есть пункт "Привязать к карте". Кликните на него, появится окно с картой. Далее можно кликнуть по карте или написать в поле ввода текста "Местоположение". После этого изменения нужно сохранить кликнув по соответствующей кнопке.

MblChertyata
27 января 2016, 22:55

У меня фото на карту не попадает при клике, только все время карта увеличивается...

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Мы записали вам два ролика. Возможно, теперь станет понятнее. Если нет, мы постараемся объяснить иначе.

 

Вариант 1. Привязка по клику.

http://fotki.yandex.ru/next/users/fotki-blog/album/429471/view/1122854

 

Вариант 2. Привязка с помощью подсказки.

http://fotki.yandex.ru/next/users/fotki-blog/album/429471/view/1122855

MblChertyata
27 января 2016, 22:55

По метке попробую, а вот по первому способу у меня этот значок фотки на карте даже не появляется. Я вот про что говорила.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Можете прислать скриншот?

Асаноха Асакура
27 января 2016, 22:55

Не могли бы вы показать мне фотки с подробностими новых настроек яндекс фотки? мне не очень привычны новые настройки яндекс фотки- я нимного запутылась.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Могли бы вы пояснить свой вопрос?

Асаноха Асакура
27 января 2016, 22:55

Показательнные фотки с новыми настройками яндекс сервис у вас имеются? мне не привычен новый дизаин  яндекс фоток.

Подробнее расскажите мне о новых настройках яндекс фото.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Мы обновим Справку в ближайшее время. Там будут описаны все настройки. Если у вас есть вопросы про конкретные настройки, мы с радостью на них ответим.

snd63
27 января 2016, 22:55
Здравствуйте . Если можно несколько вопросов . В интернете и на Яндекс фотках захожу с мобильного телефона , раньше свободно заходил и в мобильную и в полную версию с мини Опера . Сейчас не могу зайти в полной версии на страницу с фото , пишет загрузка и всё .Вопрос это временно или я с мобильного телефона ни когда не смогу зайти на свою страницу с фото в полной версии . Спасибо .
Илга
27 января 2016, 22:55

Раньше можно было загружать много фоток в один населенный пункт по карте, а теперь каждое фото отдельно. И все время нужно отталкиваться от Москвы.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Сейчас такая возможность тоже есть. Воспользуйтесь функцией "Фото из альбома на карте" на странице альбома.

Илга
27 января 2016, 22:55

Спасибо!

Maria Ivor
27 января 2016, 22:55

Почему нельзя переключится на старый интерфейс? Почему вы не даете выбрать пользователям более удобный для них интерфейс?

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Кого интересует мнение леммингов?

Эффект Присутствия
27 января 2016, 22:55
Плюс на Крик души, но ответа от них не ждите. Им пофиг мнение огромного большинства пользователей (тема ниже этой)
ИРЭН@
27 января 2016, 22:55

очень хочется вернуть имя :(  может получится

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Вот тут: http://clubs.ya.ru/fotki/replies.xml?parent_id=74321&item_no=72621&with_parent=1#reply-fotki-74321

ИРЭН@
27 января 2016, 22:55

я уже вернула!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!

ATakeru
27 января 2016, 22:55

Даже будь это возможным, принципиально не сделали бы, типо хавайте наши "улучшения", ибо если сделали бы такую кнопку, то получается что "улучшения" эти типо не для всех получаются.

bukva.m
27 января 2016, 22:55

А как теперь поместить фото на обложку альбома?...

Очень плохо, что нет функции "для друзей"... приватный альбом - это совсем другое... во всех соцсетях есть эта ф-я.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

К сожалению сейчас нельзя поместить фото на обложку альбома. Мы постараемся вернуть ее в ближайшее время. По поводу "для друзей" мы сожалеем, но наша совместная жизнь с Яру становится все менее плотной. 

bukva.m
27 января 2016, 22:55

Спасибо за ответ... но раньше на ЯФ была эта функция!

Полина
27 января 2016, 22:55

Ой, а я легко поменяла обложки сёня и друзей научила у ся в блоге.(love)

Yukatan
27 января 2016, 22:55
Как?
Полина
27 января 2016, 22:55

:-) привет, поздравляю с коронацией.(love) Молча, как.:-D

Постик в дневе посмотрите, там в комментах пошагово со ссылью всё есть. Проверила и друзьям помогла

http://stryomnaya.ya.ru/replies.xml?item_no=54190

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:55
Это шедевр..((((((((((((((((
*По поводу "для друзей" мы сожалеем, но наша совместная жизнь с Яру становится все менее плотной. *....
Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:55
Еще один вопрос появился...
Если раньше при просмотре фотографии кликала название альбома, то он открывался на той странице, где эта фотография и была в альбоме..То есть я могла окинуть взглядом соседние и сделать выбор..Листать у меня нет времени и желания. ибо я не листаю фотографии в сети, для того, чтобы что-то смотреть, есть реал...Сейчас же при попытке открыть альбом система отбрасывает в самое начало его...Зачем? Это неудобно, ибо нелогично и в альбоме могут быть десятки страниц....Любое действие должно быть логично, ибо логичность равна в данном случае гармонии..Гармония - минимум движений..А так получается много движений, мало достижений...
AlMax-Ekb
27 января 2016, 22:55

А это основная задача нового "интерфейса" - БОЛЬШЕ КЛИКОВ, хороших и разных!

Lyuba and Sergey
27 января 2016, 22:55

Очень жаль, что нельзя поместить фото на обложку альбома. Получается хотели как лучше, а получилось как всегда.

Maria Ivor
27 января 2016, 22:55

А как теперь посмотреть точный размер выбранного фото?

bukva.m
27 января 2016, 22:55

(+1)

Opiskar
27 января 2016, 22:55

Вот имено,как?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Могли бы вы пояснить свой вопрос?

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Например для выставления фото на конкурс мне надо знать какой у него размер. Где я могу это посмотреть сейчас?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Сейчас размер можно увидеть в коде для блога (если выбрать Оригинал). Так же можно открыть оригинал в отдельной вкладке и посмотреть на его размер. В скором времени мы добавим размер оригинала в EXIF (он будет отображаться только если доступен оригинал).

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Увеличение количества кликов на единицу времени было первоочередной задачей?

Юлия О.
27 января 2016, 22:55

Похоже на то :-/

Логика прятания нужных функций не поддается никакому осмыслению :-/

Maria Ivor
27 января 2016, 22:55

раньше можно было выбрать нужный размер в пикселах, не заглядвая в код. Теперь же вы ввели  500рх, 800рх. Нельзя ли вместо  них видить точное разрешение фотографии, например не 500рх, а 500х375

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Мы уже думаем над этим.

mis
27 января 2016, 22:55

Так этот ужас, скопировапнный с самых отстойных сервисов, теперь на ЯФе навсегда?!

brewster
27 января 2016, 22:55

А не могли бы вы подумать еще над тем, что зачастую не нужно получать целиком код для сайтов, блогов, форумов и т.п., а нужна всего лишь прямая ссылка на конкретную картинку, которую можно вбить в адресную строку. 

 

Ну и в довесок - раз уж мобильное приложение (для IOS) такое ущербное, то приведите хоть новый, хм, "интерфейс" в такой вид, чтоб на мобильных устройствах оно нормально отображалось, масштабировалось, да и вообще удобно было работать!

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Могли бы вы пояснить, зачем вам прямая ссылка? Как вы ее используете?

Приложения под iOS больше нет в AppStore. Мы работаем над решением вопроса по работе с Фотками со смартфонов и планшетов.

brewster
27 января 2016, 22:55

1. ЖЖ. Я не хочу наличия на странице ссылок непосредственно на страницу яндекс. Мне нужна только картинка в тегах файл.jpg>. Мне не нужно, чтобы человек проходил в мой аккаунт яндекс-фоток. 

 

2. Всевозможные форумы, где для вставки картинки нужно указать прямую ссылку на файл.jpg

 

3. Отправить ссылку товарищу

 

По-моему это очевидные вещи.

 

 

Ну и всплывающие окошки - это моветон.  

 

Слава победителям
27 января 2016, 22:55

Когда захожу с айпэда, нет желтой кнопки "скопировать код". Хотя для пользователей сенсорных планшетов она более нужна, чем для пользователей компьютеров с мышкой. Скопировать при помощи выделения пальцами кода из окошка не получается (Удается выделить весь код. но при нажатии"копировать" ничего "не запоминается". во всяком случае при попытке вставить как раз "вставить" и не предлагается). При попытке увеличить, часть кода уходит за рамку! Вообще никак не скопировать код. Не получается выделить и часть кода.

То ли с планшетом что-то не так, то ли ваш интерфейс под них еще не доработан, но хотелось бы, чтобы была возможность без мучений одним тыком копировать код и с сенсорных устройств.

(и еще с айпэда не работают лайки. Сердечко краснеет, но цифр нет, и оценка не засчитывается.)

Для телефона на андроиде тоже не обнаружил кнопки "скопировать код", хотя из рамочки выделить и скопировать оказалось вполне возможно.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Спасибо большое за ваш комментарий. Мы обязательно решим эти проблемы.

UAT1
27 января 2016, 22:55

Только бога ради, не перемудрите, вы же всё таки для людей работаете.

Рара74
27 января 2016, 22:55

Ответ на все вопросы.

02:42

"Я УПРАВЛЯЮ ЛЮДЬМИ"

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Нучё..))..Молодые..Амбиции..Да ещё денег платят..Радуются делу..плохо только что к пользователям сервиса не прислушиваются..

+1,Убрали оценки..

-1,Неудобная ветка комментариев..

-2,Белый фон под фото.(нет возможности изменить фон)

-3,Нет кнопки "слить" в Ж.Ж.

-4,Нет возможности произвольно изменить "имя"..только из списка..

-5,Нет возможности перетащить фото из открытого окна с фотографией..куда либо..Эта функция заблокирована

-6,

На модерациюКуда пропали кнопки . из я-бара

Вот эти

Firefox 28.0

 

И почему при попытке найти и переустановить( http://bar-widgets.yandex.ru/assembly:19?from=fotki ) это расширение для моззилы..меня выбрасывает на на страницу загрузки Яндекс браузера.!! ( http://browser.yandex.ru/?from=prov_bw ).!!
Рара74
27 января 2016, 22:55

Минусов больше

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

-7,Новый минус.."счетчик просмотров поломали" нафик...Может временно.?

Рара74
27 января 2016, 22:55

Наоборот. "Настраивают". Может пару-тройку шестеренок к маховику приделают...

Заметил, что за последний просмотры на ФД с обычных 4 млн. (бывало и 5 млн) упали на 1.5 млн.

Сначала открыли комментарии под ФД, но флудеры с их 2000-3000 тысячами комментов дело не поправили.

Может этот кардинальный "апгрейд" ЯФа должен был влить свежую кровь тинейджеров, которые привыкли к Фликру-Твиту и т.д? 

Но старшее поколение с трудом понимает все это.

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Моё субъективное мнение:..

было...страница с фотографией где была вся нужная информация и ссылки....к примеру пройти в экзиф можно было в один клик..метки и описание видны были сразу..к размерам и кодам можно было пройти в один клик..к альбомам к ссылка на популярные к комментариям к веткам комментариев всё было в один клик..для того чтобы получить всю необходимую информацию о фото и авторе нужно было максимум пять кликов на странице

сделали...сечас..комментарии и тем более ветки комм. вообще не видны..описание лишний клик..метки лишний клик..экзиф лишний клик..коды лишний клик..

Рара74
27 января 2016, 22:55

Итого: подъем кликов (просмотров) в красивой упаковке в три-четыре (а лучше пять) раз!

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Ну подождём ..посмотрим..во что в итоге..после устранения всех косяков превратится..это....

Или в в фото-хостинг-форум с сохранённым общением диалогами в комментариях

Или в тупой с_аный..просматриватель слайд шоу популярных картинок.

Рара74
27 января 2016, 22:55

Как вариант, могу предложить "затачивание" всего движка в мобильную сторону.

Оказывается в 2013 году сервис фотохостинга Яндекс.Фотки был интегрирован в российскую версию Cooliris. Это дало возможность пользователям в России просматривать свои фотографии и обмениваться ими на Яндекс.Фотках с помощью мобильного приложения Cooliris.


Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Есть такое мнение)))..браузер яндекса тоже "заточен" под смарты и планшеты..

mat1yash
27 января 2016, 22:55

Полностью с вами согласен. 

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:55

Да, согласна вс вами по поводу всего. Поддерживаю. Яндекс бар отвратный стал, а на фотках оценок не видно, вообще всё зажато и ощущаешь себя как в клетке, хочется со страницы фотки побыстрее уйти. Если хотели чтото новое добавить, то можжно было бы смайлики по красивее и по новее придумать, и можно было бы сделать выбираемый фон на главной своей страничке. как на ФБ, или Одноклассниках.

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:55

Вот, наконец поняла свои ощущения при просмотре фоток. Как в клетке. Очень точно подметили

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:55

Глазам нет простора, всё зажато и хочется поскорее уйти со странички.

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:55

Шарю сегодня целый день по хостингам, где бы можно было держать фотки, которыми постоянно пользуюсь.

kvl23
27 января 2016, 22:55
Нашли что-нибудь? Я вчера пыталась найти какую-то альтернативу но пока ничего не понравилось!!!!
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:55

Лучшего, чем яндекс пока не было. Хостингов то много. Но нужно их все проверить, чтобы было удобно брать оттуда фотки.

С возможностью копировать разных размеров и кодами удобными вот здесь нашла.

http://photoshare.ru/do/photo11611918-view-6.html

Но нужно еще проверить.

kvl23
27 января 2016, 22:55

Они еще поставили лимит на размер оригинала!!!!! Не сохраняются  загруженные размеры оригиналов!!!! Загруженные после 29 открываются меньшими размерами. Кажется 1200х900!!!!!

А мне понравился http://rasfokus.ru/, но он тоже автоматом загруженный размер оригинала уменьшает(((  

 

 

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:55

Зайду проверю. Я на Пикассо много альбомов храню. Но как- то не прижилась там. Особенно после того, как круги ввели и пикассо плюс. Яндекс больше понравился.

kvl23
27 января 2016, 22:55

Яндекс был самым продвинутым и удобным сайтом. Я нашла у них еще одну проблему, которая, возможно, тянет на нарушение авторских прав и прав потребителя! При открытии аккуанта все заключали договор и там давалась гарантия сохранения размеров оригиналов снимков и их защита от скачивания по желанию автора (ставили галочку показывать-не показывать оригинал), сейчас загруженные в последние дни снимки скачиваются меньшими размерами, чем были загружены, а  оригиналы старых снимков остались "родными", но скачать их может кто угодно без ведома автора!! rasfokus, кстати, уменьшает размер снимка автоматом, но они об этом как раз предупреждают при заключении соглашения!

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:55

Я уже прочитала там ваши комменты. Свои снимки еще не проверила. И видео чуть повыше  у кого-то выложено про модераторов яндекса нынешних. Детский сад. Теперь понятно, почему из старого хорошего проекта сотворили какую-то свистопляску.  Старый или сломан, или уничтожен. Раз не могут его вернуть, пока новый доводят до ума.

kvl23
27 января 2016, 22:55

Да!!! Устроили детки праздничные дни!!!!  Если бы у них действительно были новые продуктивные идеи, а то поставили чужой не самый лучший интерфейс и радуют всех(((  Мне кажется они в команду не привлекли ни одного профессионального фотографа, вопросы задают о таких элементарых вещах!

Юлия О.
27 января 2016, 22:55

Спасибо Вам огромное!!!

Просто хочется заплакать от умиления - все такое привычное Ж8) Никакого этого дурацкого мельтешения, никаких всплывающих окошек, и прочей кошмарной дребедени... 

Комментариев только не хватает - ну да вдруг они захотят стать миллионерами и  прикрутят такцю функцию :)

 

 

Olesha-2014
27 января 2016, 22:55

не копируется ни само фото.. ни код там, где фото...

только через одно место..

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:55

Очень неудобно, что нельзя теперь скопировать изображение.

Olesha-2014
27 января 2016, 22:55

все модернизации уже пошли только на ухудшение... жизнь такая...

Сова Л.
27 января 2016, 22:55

Задрали со своими нововведениями.Люди говорят,что неудобно ,так эти, типа санкций, невред вводят..((

mat1yash
27 января 2016, 22:55

Я поддерживаю вас, и считаю, что прежняя страница должна вернуться.

Pautinka & Кº
27 января 2016, 22:55

Ваш п.1 не плюс, а минус. Кому не нужны были раньше оценки, мог отключить их.  Сейчас всех уравняли. Меня совсем не радует то, что ввели эти лайки, мало того, что сам себе теперь лайкать можешь, как будто здесь детский сад какой-то, а не взрослые люди...,так кол-во оценок после введения этих лайков резко упало. Если кому-то всё-равно, то мне - нет! Моё единственное ФД обокрали таким образом на 116 оценок:-(>:-), ПОПовые фотки тоже уменьшились в оценках, но не на столько, чтобы можно было сильно сожалеть... Кроме минусов в новом интерфейсе, я не нахожу никаких плюсов!

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Ну да..чем теперь мерится будем:-D..(это была шутка)..может косяки поправят в ближайшее время..

 

 

Pautinka & Кº
27 января 2016, 22:55

 Уменя даже мысли не было с кем-то чем-то мерится:-OС кем Вы мерится тут собираетесь? С теми, у кого пол ЯФа в друзьях-товарищах? Бесполезно. Запаритесь мерится! :-PЛично у меня тут никого нет, я сама по себе. Люди ко мне заходили только если был НИФ и ПОП...А такое отношение модераторов к пользователям ЯФа само по себе очень не приятно - когда всех тут держат за стадо баранов. Устроили новшевство и хавайте, радуйтесь... Так, как было, они уже не вернут, а то, что есть сейчас, меня, как и большинство ЯФовцев совсем не устраивает.

Very bad photographer
27 января 2016, 22:55

Проще надо смотреть..на..всё это.. ну поломали игрушку..Мы же не маленькие..непочинят..другую найдём..(шутка)

А если серьёзно..я на яф с момента его основания..грузил сюда фотки тогда когда здесь всего пара тысяч изображений было..на яндексе ещё раньше..Ошибки учтут..бардак поправят..наверное..

Раньше когда они меняли что то на я-фотках..у меня на странице было сообщение..типа....Ваша страница выбрана для эксперимента(как то так было)

Pautinka & Кº
27 января 2016, 22:55

Для кого-то, оказывается, игрушка, а для кого-то здесь была почти вся жизнь...ЯФ был индивидуален и найти теперь аналогичное тому, что было здесь не возможно... ( вот уже и шрифт слетел...:-O)

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:55
мда... я так и представляла себе яндыксовскую команду - в гамаках на рабочем месте..)))
Созерцатель
27 января 2016, 22:55

Да-а, с такими "кадрами" Яндекс далеко пойдёт! Туда, куда его посылают... (

Бел.Ел.
27 января 2016, 22:55

 Еще бы туда и их лизоблюдов...

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:55
Ответ на все вопросы.
02:42 "Я УПРАВЛЯЮ ЛЮДЬМИ"

из той же серии

Наталья Зайцева
27 января 2016, 22:55
Молодцы ребята!!!хорошо устроились,как в детском саду,всё для себя любимых. Лучше мозги себе поправьте и верните как было.
tatyan-me
27 января 2016, 22:55

Каког хрена надо было все менять? Премию захотелось к Первомаю?Не подавитесь ею после всего этого?

Валерия (Well)
27 января 2016, 22:55
ЗАЧЕМ????? вы всё испортили? Небось денег за эту хрень заплатили?
Клиона
27 января 2016, 22:55

На Яндексе нет того имени, которым я в данный момент пользуюсь в блоге Я.ру, это раз. Опять вы вынуждаете нас выбирать из того, что сами предложили.

Аватар на ЯФе отображается не тот, что в блоге на Я.ру, это два. Мне еще повезло, аватар оказался нормальный, а у людей вообще уродства какие-то. Почему нельзя было оставить, чтобы ник и аватар совпадали с ником и аватаром с Я.ру (у тех, кто ведет там блог)?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Мы уже решаем проблему с аватарами. Постараемся в ближайшее время ситуацию исправить. По поводу ников в Паспорте мы пытаемся придумать качественное решение. 

uralskislon
27 января 2016, 22:55

Да что вы всё "решаете", да "исправляете" !

Может сначала надо было проработать всё, а потом что-то менять ?

Вся беда, что вы не являетесь пользователями "Фоток", поэтому для вас "открытия" сейчас пользователи делают.  Ээто не работает, то не предусмотрено, про другое "будет, может быть"...

Горе-разработчики !!!!

 

 

 

 

Simona(c)
27 января 2016, 22:55

(+1)+ 10000

Elleniya
27 января 2016, 22:55

(+1)(+1)(+1)

marinka-tula
27 января 2016, 22:55

(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

Olesha-2014
27 января 2016, 22:55

а может дадите тем, кому удобнее старый вари ант - пользоваться старым... я б предпочла даже не предыдущий - а тот, что был до него - где мелкие фотки были вертикальны... - еле привыкла к этому маразму, как ещё хуже стало... с майла фоток вообще ушла - так там неудобно стало ..

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:55
Почему вы пишете * пытаемся придумать*??? Это уже БЫЛО!!!!!!! Вы - сломали...
Elleniya
27 января 2016, 22:55

(+1)

AlMax-Ekb
27 января 2016, 22:55

Верните все назад, и не занимайтесь сражениями!

Наталья
27 января 2016, 22:55

ПОЛНОСТЮ С ВАМИ СОГЛАСНА!  ДЕЛАЮТ ВСЕ ЧТОБ ЛЮДИ УХОДИЛИ С ЯФа  - как вредители!

Светлана
27 января 2016, 22:55

и я так же думаю!

возможно, место на сервисе, что занимаем мы со своими фотками и перепиской под ними, так вот, это "место" нужно для чего-то другого освободить!

поэтому и испортили нормально работавший ресурс, чтоб мы все ушли...

если можете предложить, другое лучшее место, для размещения фото, предложите мне! буду очень признательна!

Наталья
27 января 2016, 22:55

Пока не подобрала ничего!  Т ак жалко расставаться с друзьями которых я знаю с 2008 года!   Если чт о я Вам сообщу!

Светлана
27 января 2016, 22:55

мне тоже друзей жалко!

но, если найдется подходящий ресурс - сервис, я и друзей переманю!

спасибо за понимание и поддержку! буду ждать хороших вестей!)

Наталья
27 января 2016, 22:55

И Вы мне сообщите тогда, если что узнаете!  Всего Вам доброго!

Светлана
27 января 2016, 22:55

договорились! ;-)

Наталья
27 января 2016, 22:55

:-)(love)

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:55

аватар поменяйте в Паспорт  -Изменить портрет пользователя.

Клиона
27 января 2016, 22:55

Знать бы еще, как найти тот Паспорт.

Клиона
27 января 2016, 22:55

Нашла, поменяла, и... ничего не изменилось )

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:55

Ссылка на Паспорт есть выше. Почитайте ответ на вопрос 5.

ru-kuzmin-a
27 января 2016, 22:55

портрет  в комментраиях не меняется.... Что делать!!!? У меня нечаянно туда загрузился портрет Родиона Щедрина и никак не могу убрать!!!Жуть!

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:55
У меня в дневнике почитайте))))
dutchdutch
27 января 2016, 22:55

Пока "подпиливают" интерфейс,если Вам это так важно,в Паспорте впишите нужный Вам логин в графу имя или фамилия и всё,он появится в списке...А с "авами" что-то напутано...)))

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Странно,но у меня в этом плане ничего не изменилось...

dutchdutch
27 января 2016, 22:55

Просто совпадают логины(или вернее логин и ник),поэтому и проблем нет,проблемы как правило у тех кто любит "новое утро,новым именем встречать"...Да и с авами тоже порядок,просто сразу "не отрыл",где "почтовая" находится."Пилят" потихоньку оформление,так что всё наладится...)))

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Ой,а я не вижу,чтобы стремились улучшить.Мне так неуютно,неудобно,ничего не видно ...Жутко расстраивают эти все тотальные революции во всех сферах жизни.Вот уж весна выдалась...И в клубах какая-то перетрубация...

dutchdutch
27 января 2016, 22:55

Просто непривычно,этакий фликротвиттогуглистый яндекс,дело привычки...Свой движок "накладно" делать,а российский бизнес(и не только) этого категорически не приемлет.Всё течёт,всё меняется...)))

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Думаю,что такая версия удобна только для телефонов-листать картинки и тыкать пальцами.Может быть мне одной показалось,но с этим интерфейсом, фотоработы стали напоминать просто бестолковые картинки...И вообще, обновления активизировали каких-то инфернальных существ.Разговариваешь с человеком,а тебе вместо него какие-то бесы отвечают:-$.

dutchdutch
27 января 2016, 22:55

Так это интернет,что от него ещё ждать-место фото на бумаге...)))

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Ага...:-|

Evgeniya Bardoff
27 января 2016, 22:55
"Мне так неуютно,неудобно,ничего не видно ..."

ах-ах-ах, какая трагедия.
 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Чтоб к Вам так же относились, как Вы к людям.... Толерантнее надо быть...

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Спасибо за поддержку...Это такое специально мутировавшее существо-питается переживаниями людей.Её радует,когда у людей неприятности-приводит в экстаз.Фу,гадость...

Evgeniya Bardoff
27 января 2016, 22:55
Татьяна, а как я отношусь к людям?
Мне кажется достаточно прочесть её озлобленные и негативные
комментарии, чтобы понять как она относится к людям.
 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Я увидела только пренебрежительную издёвку в Вашем комментарии. И меня это резануло. К нововведениям я отношусь негативно. Примерно так же как и она. И мне стало неприятно от Ваших слов.  

Evgeniya Bardoff
27 января 2016, 22:55
Кстати пренебрежения там ноль, поверьте:)
Иногда смысл слов воспринимается нами не так, в силу нашего эмоционального  состояния. Татьяна, пожалуйста не берите это близко к сердцу. Вот увидите в ближайшее время все наладится (я имею в виду нововведения).
Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Своим маргинальным, хамским поведением вы продемонстрировали ВСЕМ вашу жалкую, убогую душонку.АрхиНеприлично лезть в чужой диалог-это дурной тон в приличном обществе.Хотя...кому я это пишу...Я заметила,что вы за всеми так подшакаливаете...Питаться переживаниями людей, это как питаться негативом,падалью-редкостная мерзость...Приятного аппетита!

Evgeniya Bardoff
27 января 2016, 22:55
Это вы про себя? Очень самокритично! +555
Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Вам надо боятся подцепить какую-нибудь заразу.Шакальё,питаясь падалью берут на себя все болезни того,кого они пытаются сожрать... принимают все его грехи...Так и будет...Портите вы себе карму...

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Все мы сейчас на нервах. Давайте не будем усложнять и без того сложную ситуацию? :-)

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

Кажется Вы мне написали? По крайней мере, сообщение пришло мне...однако...кто-то продолжает читать чужие письма...) Просто ненавижу хамство,тем более,когда "читают письма,заглядывая мне через плечо".Но есть и просто хорошие,приятные,воспитанные люди-благодарю Вас,всего Вам доброго...)

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:55

Да, я. Здесь открытое пространство, все читают всё. Тем более тема волнует практически всех..

И Вам всего доброго.))

 

 

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:55

)))

ММ
27 января 2016, 22:56
Почему у меня аватары разные в дневнике и на фотках?
У меня на фотках аватар, который давно удалила. Посмотрела как у других выглядят  аватары на фотках и в дневниках - у всех, к кому заглянула  аватар одинаковый и в дневнике и на фотках.
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Спасибо за ваш вопрос. Мы знаем об этой проблеме и стараемся ее сейчас решить. Просим прощения за временные неудобства.

ММ
27 января 2016, 22:56

Спасибо!
Я вчера ещё писала, что нравится просмотр фото и слайд-шоу на черном фоне. А можно сделать всё на черном фоне? И комментарии и фотки? Так стильно может быть, когда заходишь поработать с фотами. :-)

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Мы об этом уже думаем. Спасибо за ваше предложение :)

ММ
27 января 2016, 22:56

А можно к фото еще добавить плеер, чтобы при просмотре фото можно было слушать, с какой музыкой ассоциируется у автора его фото? Конечно, если кто-то из авторов фото  захочет поделиться "как звучит" его фотография.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Мы подумаем об этом. Спасибо.

 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:56

Только не автоплей, умоляю!

ММ
27 января 2016, 22:56

Да! автоплей для фото не нужен. Он хорош и уместен на специфических сайтах.

ММ
27 января 2016, 22:56

Видела несколько раз - профессиональные фотографы на фотосайте имеют возможность создать атмосферу просмотра своих фото звуковым сопровождением. И это  раскрывает глубину того, что хотел сказать автор фото. Да я далеко не профи, но... имею право внести предложение, которое интересно. А приключения на уши бывают очень увлекательными вместе с изображением.

Эльза Ге.
27 января 2016, 22:56

Не знаю...я бы ни рискнула...))) Не люблю разочаровываться,да и музыкальные вкусы-это очень специфично...

ММ
27 января 2016, 22:56

Ну да ))) У всех у нас вкусы и интересы очень разные. И проходим мимо, если не интересуемся чем-либо. 

ММ
27 января 2016, 22:56

Да... в интернете намешано много всякого-разного... ) 

 

 

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:56

(+1):-D

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:56
Убедительная просьба - не нужно делать страницы черные без выбора..У людей разное зрение, черный фон губителен для глаз...Если кто-то хочет, просто добавьте кнопку выбора фона, как на Я.ру, в Яндекс.почте..Не губите наше зрение...
Elleniya
27 января 2016, 22:56

(+1)

olglavrova
27 января 2016, 22:56

А прозрачная рамка фона, за которой непрерывно что-то мелькает - это не губительно для глаз?!

Был нормальный белый экран с возможностью просмотра на черном фоне - нет, захотелось "новенького", а что глаза болят от этой "новизны" - плевать!

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:56
Всё, что я думаю на тему интерфейса, можно прочитать здесь
http://el-gribk.ya.ru/posts.xml?tag=153066201
Elleniya
27 января 2016, 22:56

..И розовые очки каждому пользователю!..

Черное с розовым хорошо сочетается....o_O

ММ
27 января 2016, 22:56

Яндекс-видео не всегда было на сером фоне. Но теперь уже давно, заходя туда, создается особая "обстановка". Вот поэтому и думала всегда, что хорошо бы и Яндекс-фотки были на своём фоне. А для демонстрации фото чёрный цвет очень хорош. Фото выходит на первый план. Ну можно и не менять ничего, это я только своё вИдение Яндекс-фото изложила.

И дай Бог, чтобы эти "трудности" с фотками были самыми страшными в жизни. Уже столько раз всё менялось... и не только фотки, и не только на Яндексе. ;-)

С майскими Праздниками!  И интересных фоторабот! 

 

Удалённый пользователь
27 января 2016, 22:56

если мне ответили несколько позже,приходится много времени искать кому ответить повторно .Почему нельзя вернуть функцию ответа из почты -кликаешь ответить и попадали раньше  к тому, кому надо отвечать и еще -нет фукции- коментировать мое фото могут только друзья  и самое основное -комменты справа и когда печатаешь ответ -надо косить вправо и вниз -почему нельзя окно для ответа вынести  вниз под фото ,благо места там хватает 

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Это обязательно вернется в ближайшее время. Спасибо за ваш отзыв.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Можно сделать оценки не в виде "рыбьего глаза" а как были, и чтобы их видно сразу было и  количество просмотров фото, а не жать на кнопочки. Много времени теряем зря. С предыдущим комментом тоже согласна ,что комментарии писать справа не удобно и НЕ УДОБНО их отправлять клавишой "ЕНТЕР", вот тут КНОПКА и нужна, но не точками и выбирать, а как раньше было.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Оценок больше нет. 

Можете пояснить в чем проявляется неудобство? Вы набираете текст комментария на клавиатуре, там же есть и кнопка Enter. 

ivanal.203
27 января 2016, 22:56

Оценки и EXIF самое важное для начинающих фотографов. Как понять, что фото интеересно. Писать комменты -многие не любят. Кол-во посмотров - это вообще ни о чем. Многие смотрят просто чтобы понять, что сфотографировано. Оценка - вот важнейший параметр для понимания, куда фотографу двигаться.

EXIF- это и поверка на вшивость (а то скачал с нета и выдал за свое) и возможность другим понять, как удалось снять такой сюжет. Для нормальных фотографов-это хорошая фотошкола, которая ведет к росту качества общего уровня снимков (вы же не хотите видеть только ворованое и хоум-фото)?!!!

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

EXIF там есть. А оценки не нужны в альбомах. Для начинающих фотографов есть клубы, где могут и подсказать, и покритиковать. Считаю, правильно, что убрали оценки, но зато ввели лайки. Это почти тоже самое.

ivanal.203
27 января 2016, 22:56

Спасибо за ответ!

Exif нашел, был крайне удивлен, что при сортировке по оценкам показывает одно к-во, а по "нравится" (мы все-таки не поганые америкосы и лучше изъяснятся по-русски) несколько меньшее к-во оценок. И обидно, что отсутствует информация о добавлении в избранное, но пол-страницы занимает " написать комментарий" к собственному фото.

О хорошем. Мне понравилось слайд-шоу на темном фоне. Давно мечтал о такой функции. Обратная сторона этой медали: не возникает желания остановиться и отметить фото.

Надеюсь вы найдете выход из такого положения. 

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Это я еще не смотрела.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Спасибо за ваш отзыв. Мы обязательно его учтем.

neu-zwei
27 января 2016, 22:56

Лучше бы ввели овчарок или болонок.

А.К.
27 января 2016, 22:56
Мне не нравятся "лайки" и это совсем другое, а не "почти тоже самое".
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Вы не правы. Большинство в альбомах ставят оценки так же как и лайки - просто так! Вторая группа (и я в том числе) ставлю оценку для того, чтобы видеть, что я это фото уже просматривала. Поэтому нам достаточно сердечка. Красное - я здесь уже была. Черное - вижу первый раз. А когда за некачественные фотки стоят сотни пятерок, а за по настоящему хорошие - колы и двойки, не думаю что это может фотографу чем-то помочь. А это здесь самое распространенное явление. Лично мне оценки моим фоткам в альбоме не нужны. Я их там храню, а не выставляю для оценок. Для оценок есть клубы, конкурсы, фотосайты, наконец, где вам ваши работы разложут по косточкам и укажут на ошибки. Думаю, был бы такой опрос, большинство было бы с этим согласно.

А.К.
27 января 2016, 22:56
Первый раз встречаю такой своеобразный подход к оценкам ) на яфе миллионы фотографий. Систему оценок часто критиковали и действительно хорошим фоткам доброхоты часто ставили колы, но все таки колы тоже нужны. Есть на яф одиозные фотографы как ко@зюк например, теперь он точно будет в фаворе, его "клуб друзей и просто хороших людей" мигом наставит сотни лайков( и потом прежняя система оценок по-крайней мере была индивидуальна, а теперь как везде. Я "лайкать" и ставить колы с плюсиком точно не стану.
r-r-rozochka
27 января 2016, 22:56
А если, к примеру, я печатаю четверостишие? Когда я начинаю печатать вторую строчку, первая улетает как отдельный коммент. Кнопка Enter неудобна
Opiskar
27 января 2016, 22:56

Совершенно верно.И не только для стихов,но и пространного коммента.Нельзя же писать без абзацев.

Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:56
http://el-gribk.ya.ru/replies.xml?item_no=55748
Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:56
http://el-gribk.ya.ru/replies.xml?item_no=55748
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

При печате комментария на компьютере в поле комментария можно нажать Shit+Enter, тогда курсор переместиться на следующую строку и можно будет намечатать стихотворение целиком одним комментарием.

Natali50
27 января 2016, 22:56
Спасибо! У меня тоже были с этим проблемы..
r-r-rozochka
27 января 2016, 22:56
Спасибо, учту
Светлана
27 января 2016, 22:56

как сделать фото обложкой альбома?

Юлия О.
27 января 2016, 22:56

Особенно актуален этот совет для владельцев планшетов

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Да, но чтобы ее нажать (ОТВЕТИТЬ), надо нажать еще одну кнопку, (. . .) !

Opiskar
27 января 2016, 22:56

Верно! Столько лишнего и неудобного!

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

......а главное НЕ НУЖНОГО. Много лишних движений не нужных НАДО делать. Чем проще, тем лучше и больше людей будет тут.

Opiskar
27 января 2016, 22:56

Верно.Лишние движения,лишнее время,лишние здоровье и зрение.Меня это удручает!..

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Это будет исправлено в ближайшее время. Мы работаем над улучшением блока комментариев. Спасибо за конструктивную критику.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Приятно, что тебя слышат! ))Будем ждать с нетерпением!

Opiskar
27 января 2016, 22:56

Но ведь кнопкой enter опускаешься на строку ниже.Как же теперь большой коммент писать-всё подряд?Это неудобно.

И,пожалуйста,не делайте ВСЁ НА ЧЁРНОМ ФОНЕ.Разве книга или школьная тетрадь на чЁрном фоне?! Пожалуйста,не делайте.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Для переноса строки используйте Shit+Enter. На счет черного фона мы постараемся сделать решение устраивающее большинство пользователей.

Opiskar
27 января 2016, 22:56

Спасибо. А комментарии вернёте под фото? Пожалуйста!

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Мы подумаем над этим предложением.

Руца
27 января 2016, 22:56

Не удобно отправлять коммментраии через Enter, неужели и это не понятно?

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Неудобство в том, что теперь в комментарии нельзя вставить новый абзац - то есть написать хоть что-то с новой строки - сразу отправляется комментарий. Верните Энтеру его функцию перехода на новую строку, а отправляйте комментарий, как прежде - по Ctrl+Enter

Неудобно без иерархического дерева ответов! Показывать в начале ответа имя того, кому отвечаешь - не выход, поскольку во многих случаях с одним и тем же человеком обмениваешься не одной репликой, и к какой из них написан ответ - совершенно не ясно в новом варианте подачи текста.

 

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Если это вернется, то очень большое спасибо. :-)

И почему теперь нельзя скопировать изображение как обычно правой мышью?

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56
Всё   можно   скопировать
Нажать   под  фоткой  на  три  точки
и  откроется   показать  оригинал
Его  и  можно  копировать  правой  кнопкой 
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Мне не нужен размер оригинала. Поскольку эта функция была, пользовалась теми размерами, которые были предложены. 100, 150. 300, 500, 800, 1024. Вся методика работы построена была на этом. Все коту под хвост. Или начинать сначала, или все бросать.

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56
но  ведь  щас  тоже  предложены  всякие  размеры
можно  из  всего  кода  копировать  только  прямую
ссылку  на  предложенный  размер  и  сразу  вставлять
в  адресную  строку  потом  нажать  ENTER 
и  откроется  картинка   для  копирования   
немного  дольше , но  всё  же  лучше 
чем  вывешивать  в  дневе
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Мне пишет - По вашему запросу ничего не нашлось.

Но даже, если бы это работало, все равно ерунда. Как говорится, ухудшение условий. А все новое должно улучшать.

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56
А  что  Вы  копировали ?
надо  только  ту  часть ,
что  выделена  http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/54492101.fc/0_a8fdc_1daeca34_orig
конечно   удобств   ноль.
Но   кто  про  нас  думает ....
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Вот эта часть даже оригинал не находит. Другие размеры тоже.

К любым неудобствам можно привыкнуть. Но если проект начат 1,5 года назад. Все обкатано, рука на все набита. А теперь или перестраиваться (многое  переделывать) или бросать. Придется переделывать все заставки для клубов в нужных сразу размерах. И многое другое.

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56
Странно ,  у  меня  всё  находит ...
Видимо  есть  ещё  причина ,
Да ,  наделали   людям   головной  боли
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Вчера в клубы загрузка фото была проблематична. А сегодня очень хорошо через человечка загружается. Может и со ссылками наладится. Все-таки такую большую махину как яндекс переделать, это не Главную в клубе или дневе. Думаю, прислушаются к жалобам, подправят, улучшат все, что могут. А люди  чаще все новое принимают в штыки. В большинстве своем консервативны. Особенно пожилые. Так что будем ждать:-)

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56
А   что   нам   остаётся ...
С   надеждой   на   лучшее  , подождём :-)
lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

:-)

DariaRUDN
27 января 2016, 22:56

Извините, в упор не вижу... Где предложены? Я вижк только функцию "Открыть в полном размере" (которая мне не нужна) и кучу опций для соцсетей, которые мне тоже не нужны (вообще не понимаю, зачем они - соцсети-то как раз позволяют загружать фото напрямую, без помощи фотохостингов).

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56
В   том  же  ряду ,
где  " куча  опций  для  соцсетей
- Код   для   блогов
shovlag
27 января 2016, 22:56

Всё верно Работает  Сохранить как  -проверил...УРА!:-DСПАСИБО!

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56

:-)

shovlag
27 января 2016, 22:56

:-)

Ви♦♦Гай♦
27 января 2016, 22:56

С  Праздником !

shovlag
27 января 2016, 22:56

:-D

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:56
 аватар поменяйте в Паспорт -Изменить портрет пользователя.
ММ
27 января 2016, 22:56

Не нашла, как можно изменить в паспорте.

Обычно если меняла, то в дневнике.

Алёна Киселёва
27 января 2016, 22:56
паспорт - справа из списка выбрать - изменить портрет пользователя.
https://passport.yandex.ru/passport?mode=changeavatar
ММ
27 января 2016, 22:56

Спасибо! Получилось! :-)

Теперь везде виден один и тот же аватар.

kehta
27 января 2016, 22:56

очень не нравится:-(

Evgeniya Bardoff
27 января 2016, 22:56
Чем?:-) Если что то не понятно спрашивай:)
kehta
27 января 2016, 22:56

как ставить фото на обложку альбома?

наталья
27 января 2016, 22:56

Значит теперь, чтоб в приватном клубе вывесить фото (не для общего показа) нужно членам клуба сообщать пароль от альбома? Это ли не ерунда? Может можно как-то сделать "для друзей"как было раньше?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

К сожалению, такой возможности больше нет.

vsh41
27 января 2016, 22:56

1)А что является такой уж, проблемой?

Уж, сделайте по огромной просьбе трудящихся (пользователей ЯФа) доступ "только для друзей" - это очень необходимо.

Ведь, мы сами обпаролимся и вопрос, а зачем так усложнять нам жизнь?

2. Всё-таки наши ники будут возвращены автоматически и можно это дождаться или 100% только через "паспортные данные" идти?

3. При комментарии фоток слишком мала строка (по количеству букв) и при большом объёме комментария необходимо тыкать в "ещё", а тыкать лишний раз лень. Увеличьте число видимых букв, ведь мы здесь не чатимся, а часто беседуем.

4. При комментарии фоток верните страницы на место, ну нет желания просматривать все 900 комментариев и следующие 870. ( это на примере ФД или ПОП)

Удобнее смотреть по-странично.

А кстати, сколько комментариев допустимо, чтобы со следующего уже отражалось "следующие ... коммениариев"?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Запрос на поддержку ников отправлен в паспотр. Мы будем общаться с ними над приемлемым решением. 

В настоящий момент это 7 веток комментариев. Если веток нет, то значит просто 7 комментариев. После этого появляется кнопка "Показать N комментариев". Мы перерабатываем данный механизм. 

По поводу остальных, мы постараемся их учесть.

Слава победителям
27 января 2016, 22:56

Под ФД всегда очень много комментариев. Почему нет возможности читать их с начала? Неудобно разматывать весь клубок с конца за много-много кликов.

нужно или вернуть страницы (т.е. сам выбираешь, первую тебе читать, с середины, или самый конец), или хотя бы кнопку перехода к началу, и обратно к концу.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Мы перерабатываем блок комментариев. Спасибо за ваш отзыв.

Руца
27 января 2016, 22:56

На всех уважающих себя и своих пользователей сайтах в таких ситуациях делают кнопку "Вернуть старый интерфейс" Почему у всех есть такая возможность, а у  вас нет?

Руца
27 января 2016, 22:56

Жаль, очень жаль! :-( А мы их так любили!!!

Руца
27 января 2016, 22:56

Вот здесь нам "майдан" устроили....Террор против своих пользователей!

Руца
27 января 2016, 22:56

Вы забываете про вред, который пытаются нанести нашему здоровью. Эти неожиданно выскакивающие фотки огромного размера очень больно бьют по глазам, комментарии в узкой рамке в нижнем правом углу приводят к косоглазию и остеохондрозу, и плюс к этому нервное потрясение и угнетение всей нервной системы в целом...

Руца
27 января 2016, 22:56

Я на всякий случай ушла на сайт fotokto, а здесь только в клубе и дневнике...

Руца
27 января 2016, 22:56

Ну да... Хотя там не так агрессивно фотки в глаза бросаются. Просмотр  более спокойный...

Руца
27 января 2016, 22:56

Не понятно кому нужна такая уравниловка... Почему ЛУЧШИЙ сайт приравнивают к средним и худшим....

Руца
27 января 2016, 22:56

Видимо так и есть... Уже уходим...

Наталья Зайцева
27 января 2016, 22:56
...и мне тоже,адресочек скиньте,когда найдёте. Жалко,но хочется сбежать от сюда,только не знаю куда.
Асаноха Асакура
27 января 2016, 22:56

Я поменяла имя на яндексе! это не чего страшного?

Александр
30 января 2017, 07:54
Блог Яндекс.Фоток,
А может, объяснит кто-нибудь, что творится третий день уже? Комментарии не написать, на почту комментарии уже давно приходят чёрт знает, как...
Елена S.G.Light
27 января 2016, 22:56

Вопрос:*Значит теперь, чтоб в приватном клубе вывесить фото (не для общего показа) нужно членам клуба сообщать пароль от альбома?*

Ответ: Нужно это сделать в режиме *Открыть тему* с помощью кода...

uralskislon
27 января 2016, 22:56

 

А где взять ссылку на само фото ? А не на страницу, где это фото размещено.

Мне нужно заливать  свои фотографии на другой сайт, причём не в большом размере, а поменьше.

Раньше можно было выбрать нужный размер и открыть фото для копирования ссылки, теперь же этого нет !

Зачем сделали чёрный траурный фон ?

Это как же надо "улучшить" Фотки", что бы сейчас разъяснять людям казалось бы простые действия ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Ссылку на фото в нужном размере можно взять из кода для вставки в блог.

kashkaha
27 января 2016, 22:56

Эта ссылка не принимается на большинстве форумов, где лично я работаю

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Расскажите, пожалуйста, что это за форумы и какие ссылки они принимают, и мы постараемся вам помочь.

kashkaha
27 января 2016, 22:56

Ссылки вот такого формата 

http://fotki.yandex.ru/users/kashkaha/view/730241">http://img-fotki.yandex.ru/get/5210/85095170.52/0_b2481_5bd103b9_L.jpg" width="500" height="319" border="0" title="Snap147.jpg" alt="Snap147.jpg"/>

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Уточните названия форумов, пожалуйста. В ЖЖ такой код вставляется без проблем.

Рыжая кыся
27 января 2016, 22:56

например здесь - http://club.osinka.ru/index.php

здесь - http://mauforum.ru

это BB-коды, горе вы программисты, если не знаете что это и насколько это популярно в нете

 

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Спасибо за ссылки. Мы обязательно вернем BBCode в раздел генерации кода для блога. Тем временем предлагаем вам воспользоваться вариантом описанным в ответе на вопрос 6.

denisbuzmakov
27 января 2016, 22:56

Да ПРЯМУЮ ссылку нужно, как раньше было.

Прямая ссылка на фото в нескольких разрешениях.

Больше возможностей - в этом же фишка всех обновлений. Верните возможности то.

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Например, на юкосе не могу вставить в гостевую. Не принимает ни код, ни ссылку. Раньше было очень удобно. Скопировала изображение и вставила на сайт. А теперь, чтобы скопировать изображение, нужно его сначала кодом вставить в дневник, затем только скопировать. Зачем такие сложности? И вообще - видеть изображение в разных размерах - это было самой лучшей фишкой яндекса. Зачем убрали? Мы то мечтали, что нам и 600 пикс. добавят и 700. Для изготовления рамочек не хватало таких размеров, а теперь нет никаких.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Можете дать ссылку на юкос? Большое спасибо.

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

http://lyudmila-pimanowa.narod.ru/gb

AlMax-Ekb
27 января 2016, 22:56

Детский сад какой-то

uralskislon
27 января 2016, 22:56

Угу, очень "удобно", нечего сказать !!!  Искать в длинном коде нужную строчку, потом старательно её копировать.

ЭТО вот всё - нормально ?

Испохабили нормальный ресурс ! Гореть в Аду !

 

 

 

 

 

 

 

solovieva.galcka
27 января 2016, 22:56

Сожалею, что возможность вернутьс к прежнему виду "не предусмотрена" Пропали функции редактирования, просмотра в разных размерах, удобного переноса на другие ресрусы. Зачем все это было - совершенно непонятно. Дорогая редакция, если эти проблемы не решатся в ближайшее время, придется уходить. Очень жаль, три года здась было хорошо и удобно. зачем чинить то. что не ломалось - непонятно:(((

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Постараемся все решить в ближайшее время. Ссылку на фото в нужном размере можно взять из кода для вставки в блог.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Верните функцию РЕДАКТИРОВАТЬ фото. Она реально НУЖНА!!!

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Функция редактировать будет очень скоро. Спасибо за ваше терпение.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Спасибо за понимание наших проблем!  Может надо было просто пилотным вариантом слделать всё это на недельку и получить наши "замечания" и проанализировав сделать выводы, и тогда принять мудрое решение. Конечно Вам не позавидуешь от такого наплыва критики и пожеланий. Но и вы нс тоже правильно поймите. Те кто в соцсети "ВК" тут не будет,  ему тут с "бабушками и их фотками " не интересно, а нам - ТАМ у них не  интересно.

Спасибо что оперативно принимаете решения и даете понятные ответы.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Мы обязательно учтем в это будущем. Спасибо за ценный совет.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

А что Вы еще что-то собираетесь "УЛУЧШАТЬ"?:-D)))))

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Весь сервис. Пока это была только одна страница.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Ясно, Спасибо , надеюсь что всё будет хорошо воспринято нами! )))

 

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Значит, действительно придется убегать с ЯФа ((((

Сейчас противно находиться только на одной странице, а когда испоганите все, придется переходить на обмен фото с друзьями по электронке! Спасибо большое за то, что вынуждаете нас позвращаться в "позапрошлый век"!

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Какое "спасибо за понимание"?! Спасибо можно было бы говорить, если бы ребята (ну если так уж руки у них чесались менять все) сначала вывесили новый вариант дизайна параллельно со старым, попросили бы пользователей потестировать новый вариант, собрали бы и УЧЛИ хотя бы те замечания и предложения, которые встречаются в более чем 50% предложений, и только ПОТОМ запустили бы проект в общее пользование!

А так какая может быть благодарность? Только тонны проклятий неумехам и снобам, которые считают собственное мнение единственно верным... 

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Уже исправляются, с кем не бывает!

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Так о том и речь - нельзя выдавать сырые, непроверенные решения в качестве безвариантных! Их надо обкатывать в тестовом режиме, а только потом внедрять!

 

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Пусть хоть так учатся. Могли бы и не пойти на встречу, а оставить как есть и точка. Пошли,  сейчас хотят кнопку отправки комментов сделать, чтобы ентер не клацать. Пусть работают, главное что тебя слышат!

igo6529
27 января 2016, 22:56

А зачем выпускать совершенно сырой и неудобный проект(так и хочется сказать недоделанный),чтобы затем всё переделывать? Как в соц. времена - премию бы не дали?! Кстати,у вас и так до сих пор ЯФ в Бета версии....

AlMax-Ekb
27 января 2016, 22:56

Да потому что в этом проекте нифига не предусмотрено - тупо кому-то понравился долбаный Фликр, и его передрали

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Нужна не ссылка, а просмотр в разных размерах. Да плюс еще скопировать его. Не код и ссылку взять, а скопировать изображение!

arhruss
27 января 2016, 22:56

Уважаемые, а не могли бы Вы прояснить ситуацию? Кому и по какой причине пришло на ум испортить нормальный ресурс?! Главным недостатком "новой конструкции" является его агрессивность! Если раньше можно было смотреть фото в любом размере и одновременно был обзор других фото автора, то сейчас зрителю в лицо выпрыгивает огромная картинка и такое ощущение, что ты натолкнулся на стену! Как отмечают многие участники - скорее хочется оттуда уйти! Надеюсь это не было вашей целью при создании конструкции? Нужно отметить, что прежний интерфейс был очень замечательным, доброжелательным и можно сказать домашним. Там хотелось общаться, смотреть фото друзей, обсуждать. Там было пространство для души! Это был один из немногих благоприятных ресурсов в интернете. Что вы натворили?! Вы обокрали множество людей, итак не избалованных теплотой общения в нашем холодном лживом мире!!!

Канарские острова
27 января 2016, 22:56

Очень точно!

grenoble
27 января 2016, 22:56

почему-то такие комментарии яндекс активно игнорирует, зато рассыпается в благодарностях тем нескольким людям, кому эти изменения понравились

Тэя
27 января 2016, 22:56
Да!!!! Полностью согласна! Угробили уникальный сайт!
olglavrova
27 января 2016, 22:56

Проблема в том, что они как глухари - слышат только себя или мнение, совпадающее с их мнением!

На всех остальных пользователей им плевать - и мы не можем никак повлиять на ситуацию, у нас нет никаких рычагов для обратной связи...

Пора привыкнуть, что это не НАШ ресурс, а ИХ, и потому они могут поганить его как заблагорассудится... УВЫ!

Aina-the-unicorn
27 января 2016, 22:56

+ много

kashkaha
27 января 2016, 22:56

А за каким маразмом теперь в поле ВВ кода присутсвует надпись "Фотография в альбоме" и выдается ссылка на альбом?

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Вы не ответили на главное - как убрать панель комментариев? Она вот прям реально мешается.
Что фотки масштабируются по размеру окна - это единственный плюс, но эта ненужная панель сводит его на нет.
Рара74
27 января 2016, 22:56

Действительно, что бы убить полностью ЯФ-надо убрать комменты!

 

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Я сразу отключаю при загрузке фоток комментирование, оценки и ставлю "ограничить публикацию". И вские говноконкурсы мне тут тоже не интересны. Поэтому наличие в окне просмотра всех этих фич, особенно мешающих собственно просмотру - ужасно раздражает.
Пусть комменты, кому надо, останутся - но не справа от фотки, а под ней! Как раньше.
Рара74
27 января 2016, 22:56

Об этом, как раз, 3000 комментариев уже написано

http://clubs.ya.ru/fotki/replies.xml?item_no=69745

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Ща всё брошу и буду читать 3000 комментов. Я почти уверен, что согласных со мной там много. Просто я ещё +1 к ним.
Рара74
27 января 2016, 22:56

Там пара человек и тут один модератор одобрили все что произошло на ЯФе.

Но не слышат нас...

1. Как переключиться на старый интерфейс?
Данная возможность не предусмотрена.

А дальше со своими вопросами... смотрите пп1

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Да, по сути, не надо возвращаться к старому. Надо просто убрать панель справа от фотки и перенести её вниз.
Чтобы фотка масштабировалась от правой до левой границы окна броузера. Горизонтальная, конечно. Вертикальная - от верхней (минус меню) до нижней границы окна.
olglavrova
27 января 2016, 22:56

И то - масштабировалась по желанию пользователя, то есть размер загружаемой фотографии можно было бы задавать. У меня, например, заметно увеличилось время загрузки фото - секунды по 3 - 4 грузится! Раздражает реально... Да, у меня безлимитка, но не очень широкий канал - а зачем мне платить в 2 - 3 раза больше, если до сего момента мне его ширины вполне хватало? До того, как какому-то. ..... приспичило сделать разиер фото во весь монитор.

А если у меня монитор 26 - 28 дюймов? что, тоже масштабировать во весь экран будут?

 

karag-lina
27 января 2016, 22:56

О том и речь в 3000 комментах-чтобы комменты были внизу, а не сбоку.

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Панель можно убрать нажав в правом нижнем углу под фото кнопку "Увеличить область просмотра". На кнопке изображены два прямоугольника (черный и белый).

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Чтобы по дефолту так было, не нажимая.
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Такого мы не планируем делать. 

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Нет, немного не так.
По дефолту не то, что по нажатию этой кнопки, а чтобы не было панели справа от фотки. Остальное пусть будет.
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Мы хотим оставить созможность оставлять комментарии под фотографией.

Mishka-D2008
27 января 2016, 22:56

Пусть они (комментарии ) будут как раньше, без клеток, прямоугольных рамок. Напрягает очень это глаза.

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Вам о том и говорят - просят, умоляют, требуют!!! - дайте возможность оставлять комментарии ПОД фотографией! Для не понимающих русский язык - НИЖЕ ФОТО! НЕ СБОКУ!!!

И все будут довольны!

И еще - верните древовидную структуру комментариев.

MRoma
27 января 2016, 22:56
+1
Nadir
27 января 2016, 22:56

(+1)

veronika
27 января 2016, 22:56

(+1)

KoKosov
27 января 2016, 22:56
Под! Под фотографией! Не справа! :(
 Татьянка(Bast)
27 января 2016, 22:56

(+1)

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Тогда будет на черном фоне. Для глаз тяжело. Справа уж лучше тогда ленту с рекламой вместо комментов. А комменты вниз.

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Почему на черном? А на непрозрачном белом - никак? Или у горе-дизайнеров белый цвет в палитре отсутствует?

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Видимо, у того, кому это взбрело в голову, такие вкусы. А со вкусами большинства людей теперь не принято считаться. Опрос какой-нибудь провели бы, тестирование сначала, потом и запускали бы новые проекты с пожеланиями пользователей. Раньше все фотки в просмотровом окошке были одного размера, по глазам не били. Сейчас при перелистывании размер меняется. Глаза устают от этого. Колонка с комментами узкая,а буквы крупные, тоже давит на психику.

olglavrova
27 января 2016, 22:56

Тогда убирается ВСЯ панель комментариев!

А речь идет о том, чтобы она была ПОД фото во всю ширину - тогда те, кто хочет комментировать и общаться, спокойно могут это делать, а те, кто хочет смотреть фото - не будут прокручивать страницу вниз, и не будут видеть комментарии!

Не понимаю - ну как можно не понимать простых вещей, объясняемых русским языком? 

lyudmila.pimanowa
27 января 2016, 22:56

Или хотя бы скрывать их под кнопку.

dms1959
27 января 2016, 22:56

Планируете ли вы вернуть функцию просмотра фото в разных размерах с возможностью сразу выбрать нужный ВВ код ?

Будут ли приходить на почту ответы на комментарии ?

Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

BB код вернется в ближайшее время. С комментариями тоже вопрос решим.

vikniksor2
27 января 2016, 22:56
Я вообще не могу зайти к себе на фото,да и другие фотографии в ленте ЯРу не открываются...караул....что за фигня????Помогите......Все делятся впечатлениями,а я не могу увидеть изменений....
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

Напишите, пожалуйста письмо на support@fotki.yandex.ru с указанием проблемы (не забудьте приложить скриншот), и мы поможем вам решить ее.

vikniksor2
27 января 2016, 22:56
Спасибо....попробую....
vikniksor2
27 января 2016, 22:56
Написала уже два письма...безрезультатно!!!!!!!!!!!!!! Что делать....помогите ,пожалуйста......
Блог Яндекс.Фоток
27 января 2016, 22:56

В поддержку идет большое количество обращений. Ответ обязательно будет, дождитесь.

Ответы поддержки более квалифицированны, но можем попробовать ответить здесь. Опишите, пожалуйста, свою ситуацию. Какими устройствами вы пользуетесь, какими браузерами (не забудьте назвать версию). Приложите в ответ скриншот. Возможно, мы сможем вам помочь здесь.

larrma
27 января 2016, 22:56

Теперь нет EXIFа? Для тех, кто занимается фотографией это неприемлимо! Уйдут люди.

Верните все назад!!!!! Признать свою ошибку - это не позор. Позор НЕ признать.

Блог Яндекс.Фоток