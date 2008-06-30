Клуб Фоток

Клуб Фоток

Яндекс Фотки на английском

Нет ли в планах администрации создания английской версии сервиса? А то некоторым моим англоговорящим друзьям, которые живут в Москве, Фотки нравятся намного больше всяких популярных за рубежом фликров и они хотели бы размещать свои фото здесь, чтобы и их друзья в других странах спокойно могли их смотреть икомментировать. Но тут возникает языковой барьер. Не хотите выйти на международный уровень? ;-)
48 комментариев
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abrakadabrus
28 января 2016, 02:24
+ иврит
int1311212
28 января 2016, 02:24
Вы это серьезно? Английский все-таки международный язык, на кортором общаются по всему миру...
abrakadabrus
28 января 2016, 02:24
Серьёзно. Почему бы не привлечь ивритоговорящих пользователей? Их достаточно много в сети, чтобы не пренебрегать таким количеством посещений.
Комментарий удалён
abrakadabrus
28 января 2016, 02:24
Нутром чую, что нужно. Доказать не могу.
Комментарий удалён
belkasfotikom
28 января 2016, 02:24
А чем украинский лучше иврита??? Если на украинский, тогда и на иврит давайте, и на молдавский тогда тоже. Чем иврит и молдавский хуже украинского???
gray7400
28 января 2016, 02:24
Количеством пользователей.
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 02:24
Хотя бы потому, что у Яндекса есть украинское и американское подразделение. Да и Директ с Почтой уже переведены на украинский, а Вай-Фай на английский.
belkasfotikom
28 января 2016, 02:24
А что, украинцы разве не понимают русский язык?
int1311212
28 января 2016, 02:24
Вообще-то сайт посещают не только русские или украинцы, поэтому я и предлагаю сделать версию сайта на языке международного общения - английском. А иврит и украинский явно к таким языкам не относятся.
belkasfotikom
28 января 2016, 02:24
Полностью поддерживаю, поэтому и не понимаю, при чём тут иврит или украинский. А английский - международный язык, и его учат в самых разноязычных странах.
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 02:24
Английский врядли сделают, т.к. тогда будет резкий скачок абонентской базы и сервера могу не выдержать, если хотя бы каждый сотый из Фликра, Пикасы и панорамио пересядет на Я.Фотки...
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Скачкового перехода все равно не будет..
ozonizer2008
28 января 2016, 02:24
Они уже задрали своим непониманием!
isanych
28 января 2016, 02:24
Если все-же заниматься этим то прежде всего переводить действительно на английский - и посмотреть на результаты. Я думаю что большая часть украинских пользователей справится и с русским интерфейсом, те кто не справятся вполне могут использовать английский ;)
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 02:24
Лично я бы с радостью пользовался всеми сервисами Яндекса на английском, т. к. считаю, что весь софт на компе должен быть на английском, все остальное — это уже понты...
vagapov
28 января 2016, 02:24
Сервисы Яндекса это не софт...
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 02:24
В плане ГУя разницы никакой.
Егор Филиппов
28 января 2016, 02:24
И кино надо на английском смотреть, ага. Ни у кого нет "Чапаева"?
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 02:24
Я имею ввиду, если сервис/прога написана на англ, то почему бы не использовать именно оригинальный язык, ведь при переводе обязательно имеют место неточности, страдает скорость обновления фич (в англ варианте добавили фичу, а в локализации еще не успели).
Егор Филиппов
28 января 2016, 02:24
Вот и я имею в виду тоже самое. Лично я бы с радостью смотрел все советские фильмы на английском, т. к. считаю, что все фильмы нужно смотреть на английском, все остальное — это уже понты... Я имею ввиду, если фильм снят на англ, то почему бы не смотреть его именно на оригинальном языке, ведь при переводе обязательно имеют место неточности... Даешь Чапаева на языке оригинала — на английском, как Яндекс.
vagapov
28 января 2016, 02:24
А кто вам сказал что сервисы Яндекса написаны на английском? Они как раз пишутся с русскими интерфейсами и проблема актуализации будет как раз с поддержанием английской версии, а не наоборот.
Budnyatsky Michel
28 января 2016, 02:24
Забавно, а я думал, что они пишутся на Java, C++, Perl, а не на русском =) В ообще, поскольку Я. — рос. компания, то писать диалоги по умолчанию на русском — вполне естественно. А что будет в будущем — увидем. П.С. Каспер раньше тоже писал свой КАВ/КИС на русском, а потом переводил на остальные языки, теперь же КАВ/КИС 2009 был написано на английском...
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Ну вот у нас софт как раз написан на русском )
theotheoria
28 января 2016, 02:24
Поддерживаю идею. Сам ловил себя на таких мыслях.
Бублик
28 января 2016, 02:24
я соглашусь! мне приходится использовать Пикассу, для того чтобы мои англоязычные друзья не заблудились тут. Яндекс Фотки мне нравится лучше чем все остальные английские сервисы за исключением невозможности менять фото местами в альбоме произвольно.
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Сортировка будет )
int1311212
28 января 2016, 02:24
А английская версия?
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Лично мне эта идея нравится. Но я честно признаюсь, что в планах ее не было. И не только мне нравится. Будем думать - абсолютно точно. Реализовывать - честно говоря, пока не могу сказать. Но нравится.. :))
int1311212
28 января 2016, 02:24
Я даже, возможно, смогу помочь с переводом :-)
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Спасибо за предложение, конечно, но если мы решимся на такой шаг, то это будет отдано на откуп англоязычным нейтивным техписам. Там же целое искусство - написание техдокументации и текстов!
int1311212
28 января 2016, 02:24
Да я так, для подержания боевого духа :-)
pancakyes
28 января 2016, 02:24
За поддержку спасибо )
Бублик
28 января 2016, 02:24
ЖДЕМ НЕДОЖДЕМСЯ СОРТИРОВКИ!!!!! ура!!!! а какая будет сортировка??? уж очень надеемся что произвольно-выборочная-от нас самих зависящая!!!!
pancakyes
28 января 2016, 02:24
После всех просьб от вас всех, другую было бы делать просто жестоко :)) Сроки: не прямо сейчас, но в достаточно обозримом будущем.
Бублик
28 января 2016, 02:24
завтра???? завтра??? завтра???? =) ждемс!!!
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Ой, боюсь, что все же далеко не так быстро ((
Бублик
28 января 2016, 02:24
что? послезавтра??? хорошо!!! =) хи-хи
pancakyes
28 января 2016, 02:24
Увы, даже не на следующей неделе. Но тем не менее - будет!
uncleham
28 января 2016, 02:24
Я, конечно, очень извентиляюсь, но неужели вы действительно думаете, что Яндекс-фотки в том виде, в котором они существуют сейчас, нужны иностранным пользователям? Во-первых, Яндексу нужно разобраться с плагиатом и авторскими правами на фото, поскольку на всех уважаемых иностранных сервисах это есть. Во-вторых постоянные баги, которые устраняются не очень быстро, тоже не будут привлекать пользователей. Это у нас с вами, в России, альтернативы нет (для тех, кто не знает иностранных языков), а там пользователь просто развернется и выберет другой, более удобный и защищающий его права, сервис. В-третьих, уж извините, но конкурсы, в том виде, в котором они есть сейчас, вообще больше похожи на свалку мусора всея интренета. Странно, ей-Богу, видеть такие восторженные сообщения от пользователей и модераторов. Кажется, что вы все живете в сказочной стране эльфов, уж извините за сравнение.
int1311212
28 января 2016, 02:24
Зря вы думаете, что там все идеально. Я пыталась пользоваться зарубежными сервисами (flickr, photobucket) и восторга от них не испытала: маленькие превью фото, без ограничений на том же фликре можно работать только за деньги. Моих иностранных друзей это тоже не устраивает и, узнав от меня про ЯФ, они с удовольствием им пользуются.
pancakyes
28 января 2016, 02:24
"..постоянные баги, которые устраняются не очень быстро" Я могу попросить вас привести примеры?
theotheoria
28 января 2016, 02:24
У нас достаточно альтернатив - это раз. Просто Яндекс.Фотки реально лучше. А про нарушение прав - это к youtube: прекрасный пример, что "на Западе" тоже люди. Яндекс.Фотки просты в использовании, бесплатны, размер архива тут неограничен, - и все эти преимущества не уничтожаются использованием флеш-баннеров на каждой странице. Так что при снятии языкового барьера люди потянутся.
Бублик
28 января 2016, 02:24
я перепробовала практически все иностранные ( англоязычные)службы про фото. Единственное что более менее пригодно к пользованию так это Гуглевская Пикасса, но и там свои заморочки... мало места, мне ни разу например не пришло сообщение о том что мне под фото были оставлены комментарии и так далее. Если не установить саму Пикасу то фото грузиться туда сутками... Здесь все нормально! Ну а конкурсы..... в многих иностранных службах их вообще НЕТ!!! Плагиат... он есть и в других службах.
int1311212
28 января 2016, 02:24
Кстати, один из моих американских знакомых пару дней назад как раз перешел на гугл, так как с английским ему все-таки проще, хоть он и неплохо говорит по-русски.... Вот так вот сервис и теряет зарубежных пользователей...
Бублик
28 января 2016, 02:24
говорить по русски это одно, а вот читать по русски это совсем другое. Хотя мой американец прекрасно пользуется почтой в Яндексе. Привык! Но там ведь практически ничего не меняется... а тут опа утром кнопки были в одно месте завтра в другом. Конечно по английски проще... Вон Гугл старается... и по русски лапочет только так!
int1311212
28 января 2016, 02:24
Мой тоже :-) Но, опять же, почта - это одно, а фотосервис другое. На почте достаточно даже просто по значкам ориентироваться, можно вобще язык не знать. А вот на фотосервисе, который предлагает много функцилнала и возможностей уже сложнее.
Бублик
28 января 2016, 02:24
остается только ждать и надеется .....
reklamarama
24 марта, 12:42
Рикламарама