Яндекс Фотки на английском

Нет ли в планах администрации создания английской версии сервиса? А то некоторым моим англоговорящим друзьям, которые живут в Москве, Фотки нравятся намного больше всяких популярных за рубежом фликров и они хотели бы размещать свои фото здесь, чтобы и их друзья в других странах спокойно могли их смотреть икомментировать. Но тут возникает языковой барьер. Не хотите выйти на международный уровень? ;-)
Если все-же заниматься этим то прежде всего переводить действительно на английский - и посмотреть на результаты. Я думаю что большая часть украинских пользователей справится и с русским интерфейсом, те кто не справятся вполне могут использовать английский ;)
Я имею ввиду, если сервис/прога написана на англ, то почему бы не использовать именно оригинальный язык, ведь при переводе обязательно имеют место неточности, страдает скорость обновления фич (в англ варианте добавили фичу, а в локализации еще не успели).
Вот и я имею в виду тоже самое.
Лично я бы с радостью смотрел все советские фильмы на английском, т. к. считаю, что все фильмы нужно смотреть на английском, все остальное — это уже понты...
Я имею ввиду, если фильм снят на англ, то почему бы не смотреть его именно на оригинальном языке, ведь при переводе обязательно имеют место неточности...
Даешь Чапаева на языке оригинала — на английском, как Яндекс.
Забавно, а я думал, что они пишутся на Java, C++, Perl, а не на русском =)
В ообще, поскольку Я. — рос. компания, то писать диалоги по умолчанию на русском — вполне естественно. А что будет в будущем — увидем.
П.С. Каспер раньше тоже писал свой КАВ/КИС на русском, а потом переводил на остальные языки, теперь же КАВ/КИС 2009 был написано на английском...
я соглашусь! мне приходится использовать Пикассу, для того чтобы мои англоязычные друзья не заблудились тут. Яндекс Фотки мне нравится лучше чем все остальные английские сервисы за исключением невозможности менять фото местами в альбоме произвольно.
Лично мне эта идея нравится. Но я честно признаюсь, что в планах ее не было. И не только мне нравится.
Будем думать - абсолютно точно. Реализовывать - честно говоря, пока не могу сказать. Но нравится.. :))
Я, конечно, очень извентиляюсь, но неужели вы действительно думаете, что Яндекс-фотки в том виде, в котором они существуют сейчас, нужны иностранным пользователям?
Во-первых, Яндексу нужно разобраться с плагиатом и авторскими правами на фото, поскольку на всех уважаемых иностранных сервисах это есть. Во-вторых постоянные баги, которые устраняются не очень быстро, тоже не будут привлекать пользователей. Это у нас с вами, в России, альтернативы нет (для тех, кто не знает иностранных языков), а там пользователь просто развернется и выберет другой, более удобный и защищающий его права, сервис. В-третьих, уж извините, но конкурсы, в том виде, в котором они есть сейчас, вообще больше похожи на свалку мусора всея интренета.
Странно, ей-Богу, видеть такие восторженные сообщения от пользователей и модераторов. Кажется, что вы все живете в сказочной стране эльфов, уж извините за сравнение.
Зря вы думаете, что там все идеально. Я пыталась пользоваться зарубежными сервисами (flickr, photobucket) и восторга от них не испытала: маленькие превью фото, без ограничений на том же фликре можно работать только за деньги. Моих иностранных друзей это тоже не устраивает и, узнав от меня про ЯФ, они с удовольствием им пользуются.
У нас достаточно альтернатив - это раз. Просто Яндекс.Фотки реально лучше.
А про нарушение прав - это к youtube: прекрасный пример, что "на Западе" тоже люди.
Яндекс.Фотки просты в использовании, бесплатны, размер архива тут неограничен, - и все эти преимущества не уничтожаются использованием флеш-баннеров на каждой странице. Так что при снятии языкового барьера люди потянутся.
я перепробовала практически все иностранные ( англоязычные)службы про фото.
Единственное что более менее пригодно к пользованию так это Гуглевская Пикасса, но и там свои заморочки... мало места, мне ни разу например не пришло сообщение о том что мне под фото были оставлены комментарии и так далее. Если не установить саму Пикасу то фото грузиться туда сутками... Здесь все нормально!
Ну а конкурсы..... в многих иностранных службах их вообще НЕТ!!! Плагиат... он есть и в других службах.
Кстати, один из моих американских знакомых пару дней назад как раз перешел на гугл, так как с английским ему все-таки проще, хоть он и неплохо говорит по-русски.... Вот так вот сервис и теряет зарубежных пользователей...
говорить по русски это одно, а вот читать по русски это совсем другое. Хотя мой американец прекрасно пользуется почтой в Яндексе. Привык! Но там ведь практически ничего не меняется... а тут опа утром кнопки были в одно месте завтра в другом. Конечно по английски проще... Вон Гугл старается... и по русски лапочет только так!
Мой тоже :-) Но, опять же, почта - это одно, а фотосервис другое. На почте достаточно даже просто по значкам ориентироваться, можно вобще язык не знать. А вот на фотосервисе, который предлагает много функцилнала и возможностей уже сложнее.