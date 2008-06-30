Клуб Фоток Яндекс Фотки на английском

Нет ли в планах администрации создания английской версии сервиса? А то некоторым моим англоговорящим друзьям, которые живут в Москве, Фотки нравятся намного больше всяких популярных за рубежом фликров и они хотели бы размещать свои фото здесь, чтобы и их друзья в других странах спокойно могли их смотреть икомментировать. Но тут возникает языковой барьер. Не хотите выйти на международный уровень? ;-)