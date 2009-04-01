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Оригинал:« да,у тебя спина... вся белая....» на Яндекс.Фотках
Когда фото участвует в каком нибудь конкурсе, обычный рейтинг (красные звезды) сменяют конкурсные "золотые" звездочки для голосования. У фото вновь 0 голосов.
Не волнуйтесь - голоса, набранные фотографией за время ее существования на сервисе на период конкурса просто скрываются, чтобы обеспечить объективность голосования. После его окончания, красные звездочки и все голоса, набранные в обычном рейтинге, вернутся на свои места в целости и сохранности.
Ну а где же конкурсный результат?
Когда итоги подведены - конкурсные звезды, число голосов и место, которое заняла в конкурсе фотография отображаются справа внизу , под ссылками для публикации.
Если фото участвовало в нескольких конкурсах, первым будет показываться конкурс, где фото получило лучший результат. Когда фото предлагается к участию в следующем конкурсе - результаты предыдущего на время голосования скрываются.
Почему для просмотра фото нет никаких размеров между "800 по длинной стороне" и "полный размер"?
В наши дни продается огромное количество дешевых мониторов с разрешением 1900*1280, про 1600*1200 я вообще молчу. Чтобы посмотреть фотографии на большом мониторе пользователь вынужден кликать на каждой "посмотреть в полный размер", что мягко говоря неудобно.
Может пора добавить к примеру 1200 по длинной и 1600 по длинной?
Я откадррировала фото на МЯФе, сохранила, но мне не понравилось. Как вернуться к оригиналу. Подскажите, возможно ли это?
Если баян - не бейте сильно.
Если я у другого автора решил посмотреть фотографию, то я автоматом попадаю в альбом, где эта фотография находится.
Если я открываю ее по тегу, то все равно дальше листаю уже альбом.
Но ведь по идее мне в первом случае интересно листать фотки в порядке их поступления на ЯФ, а во втором - в рамках определенного тега.
Когда что-то подобное будет реализовано?
Мне кажется, что в мобильной версии ЯФа очень востребованной была бы страничка http://m.fotki.yandex.ru/users/имярек/comments И что-то мне подсказывает, что сделать это не представляется серьезной технической проблемой. Может, конечно, я ошибаюсь...
Совершенно случайно наткнулся на дубль картинки и возникла идея, что можно такое как-то контролировать.
Первую картинку я лично сканировал с газеты и залил на яфотки. Специально отмечу - я не имею никаких претензий по этому факту. Но ведь кто-то будет претендовать на авторство в подобных случаях, и хорошо, если ещё заметит.
Поэтому предлагаю фичреквест - в случае загрузки фотки/картинки, идентичной той, что уже была кем-то загружена, автоматически приписывать "оригинал фотографии находится здесь", а к оригинальной добавлять коммент "ваша фотка была опубликована тут". В таких безобидных случаях, как этот - будет просто полезная информация. В случае же воровства картинки - серьёзным аргументом против ;)
16 апреля 2007 года, ровно 2 года назад, открылся наш замечательный сервис.
К двухлетию проекта мы приготовили небольшой подарок нашим авторам и зрителям.
Попробуйте посмотреть фотографию "в другом размере" и нажать на ◘
Вы увидите фото совершенно в другом свете
Чтобы вернуться к просмотру фотографий, кликните на изображение.
У меня появилось такое предложение.
Пользователя можно внести в черный список только после того, как он оставит свой комментарий. Но до этого он спокойно может портить оценки и т.д.
Предлагаю ввести на Я.ф то же, что и на Я.ру, то есть систему бана. Чтобы пользователей можно было заносить в черный список даже если они не писали еще комментов к фотке.
Спасибо.
Привет ! Я написал плагин для Adobe Lightroom 2, экспортирует фотографии на Яндекс.Фотки :)
Домашняя страница плагина здесь http://aldeg.com/lightroom-plugins/
Пользуйтесь на здоровье !
Теперь стало проще ограничить публикацию Ваших снимков на Яру, в блогах и на форумах.
Это можно сделать, выбрав пункт "запретить публикацию" в меню групповые операции в альбоме, или в редактировании одной фотографии.
При ограничении публикации, у фото не отображается код для вставки в блог, возможность разместить на Яру и отправить как открытку.
Еще одна приятная возможность: перейти из блока с EXIF на страничку со снимками, сделанными той же моделью фотокамеры, например
ссылка на снимки сделанные Canon EOS 400D
Ну и последнее - у скринсейвера Яндекс.Фоток появилась красивая промостраница и блок на главной сервиса.
У Яндекс.Фоток появилось собственное API.
С помощью API разработчики приложений и сервисов могут создать программу для загрузки фотографий на Яндекс.Фотки, создания и редактирования альбомов и многого другого. (Кстати, клиент для IPhone и Мобильные Яндекс.Фотки сделаны с применением именно этого API).
Мы приглашаем разработчиков фотоклиентов и программ для работы с изображениями использовать API Яндекс.Фоток.
Страница API Яндекс.Фоток находится здесь: http://api.yandex.ru/fotki, там же находится вся документация. Комментарии, вопросы и предложения можно писать либо в ответ на эту запись, либо в клубе сервиса Яндекс.Фоток
Удачи!
Как Вы, возможно, уже заметили, в комментариях к фотографиям на главной странице ЯФоток периодически появляются комментарии непристойного содержания.
Это реклама порносайтов, которая распространяется роботами, то есть аккаунтами, созданными компьютерной программой. Такие комментарии появляются очень быстро, и мы пока не можем предотвратить их появление. Мы делаем все что в наших силах, но хотя наши модераторы стараются удалять этот спам сразу же, но они люди, а не роботы ;) и им требуется время, хотя бы пара минут.
Поэтому Вы, к сожалению, можете увидеть рекламу порносайтов в комментариях к ТОПовым снимкам, но мы ее обязательно удалим и постараемся в ближайшее время создать защиту от таких спам-роботов.
Мы приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание и терпение.
Коллектив Яндекс.Фоток