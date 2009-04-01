Когда фото участвует в каком нибудь конкурсе, обычный рейтинг (красные звезды) сменяют конкурсные "золотые" звездочки для голосования. У фото вновь 0 голосов.

Не волнуйтесь - голоса, набранные фотографией за время ее существования на сервисе на период конкурса просто скрываются, чтобы обеспечить объективность голосования. После его окончания, красные звездочки и все голоса, набранные в обычном рейтинге, вернутся на свои места в целости и сохранности.

Ну а где же конкурсный результат?

Когда итоги подведены - конкурсные звезды, число голосов и место, которое заняла в конкурсе фотография отображаются справа внизу , под ссылками для публикации.



Если фото участвовало в нескольких конкурсах, первым будет показываться конкурс, где фото получило лучший результат. Когда фото предлагается к участию в следующем конкурсе - результаты предыдущего на время голосования скрываются.