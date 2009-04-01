Клуб Фоток

апрель 2009
ASCII ART - \(^__^)/
1 апреля 2009, 02:36
Полученное путем генератора можно вставить в блог или еще куда?..
13 комментариев
ASCII арт или как бы выглядели Фотки 1 апреля 1960 года
1 апреля 2009, 14:14

  \(^__^)/

ASCII арт

 

 

да,у тебя спина... вся белая....
Оригинал:« да,у тебя спина... вся белая....» на Яндекс.Фотках

 
22 комментария
Куда исчезают голоса или что происходит со звездочками при участии в конкурсе.
2 апреля 2009, 20:26

Когда фото участвует в каком нибудь конкурсе, обычный рейтинг (красные звезды) сменяют конкурсные "золотые" звездочки для голосования. У фото вновь 0 голосов.

Не волнуйтесь - голоса, набранные фотографией за время ее существования на сервисе на период конкурса просто скрываются, чтобы обеспечить объективность голосования. После его окончания, красные звездочки и все голоса, набранные в обычном рейтинге, вернутся на свои места в целости и сохранности.

Ну а где  же конкурсный результат?

Когда итоги подведены - конкурсные звезды, число голосов и место, которое заняла в конкурсе фотография отображаются справа внизу , под ссылками для публикации.

 (см. скриншот). 


 


Если фото участвовало в нескольких конкурсах, первым будет показываться конкурс, где фото получило лучший результат. Когда фото предлагается к участию в следующем конкурсе - результаты предыдущего на время голосования скрываются.

12 комментариев
голосование звездами
размер фото для просмотра
3 апреля 2009, 01:01

Почему для просмотра фото нет никаких размеров между "800 по длинной стороне" и "полный размер"?

В наши дни продается огромное количество дешевых мониторов с разрешением 1900*1280, про 1600*1200 я вообще молчу. Чтобы посмотреть фотографии на большом мониторе пользователь вынужден кликать на каждой "посмотреть в полный размер", что мягко говоря неудобно.

Может пора добавить к примеру 1200 по длинной и 1600 по длинной?

32 комментария
Нужна помощь
8 апреля 2009, 13:52

Я откадррировала фото на МЯФе, сохранила, но мне не понравилось. Как вернуться к оригиналу. Подскажите, возможно ли это?

16 комментариев
фичреквест,редактирование
Последовательность просмотра фоток.
8 апреля 2009, 17:08

Если баян - не бейте сильно.


Если я у другого автора решил посмотреть фотографию, то я автоматом попадаю в альбом, где эта фотография находится.

Если я открываю ее по тегу, то все равно дальше листаю уже альбом.

Но ведь по идее мне в первом случае интересно листать фотки в порядке их поступления на ЯФ, а во втором - в рамках определенного тега.

Когда что-то подобное будет реализовано?

13 комментариев
интерфейс,просмотры,фичреквест
Мобильные Яндекс.Фотки - предложение по улучшению )
16 апреля 2009, 14:24

Мне кажется, что в мобильной версии ЯФа очень востребованной была бы страничка http://m.fotki.yandex.ru/users/имярек/comments И что-то мне подсказывает, что сделать это не представляется серьезной технической проблемой. Может, конечно, я ошибаюсь...

мобильные яндекс.фотки
Дубли
16 апреля 2009, 14:24

Совершенно случайно наткнулся на дубль картинки и возникла идея, что можно такое как-то контролировать.

 Картинка 1

 Картинка 2

Первую картинку я лично сканировал с газеты и залил на яфотки. Специально отмечу - я не имею никаких претензий по этому факту. Но ведь кто-то будет претендовать на авторство в подобных случаях, и хорошо, если ещё заметит.

Поэтому предлагаю фичреквест - в случае загрузки фотки/картинки, идентичной той, что уже была кем-то загружена, автоматически приписывать "оригинал фотографии находится здесь", а к оригинальной добавлять коммент "ваша фотка была опубликована тут". В таких безобидных случаях, как этот - будет просто полезная информация. В случае же воровства картинки - серьёзным аргументом против ;)

22 комментария
фичреквест
Позвольте Вас отхеппибёздить!
16 апреля 2009, 14:43
Кажется, это было только вчера... Сегодня «Яндекс» объявил об открытии двух новых сервисов — фотохостинге «Фотки» и проекте «Я.ру». «Фотки» представляют собой аналог Flickr с несколько ограниченной функциональностью (например, нет RSS-лент). В остальном «Фотки» — очень «вебдванольный» проект. Пользователь может использовать теги для упорядочивания хранения фотографий, есть возможности для ограничения доступа (например, только друзьям). ... Что касается второго сервиса «Я.ру», то о нем пока рассказать многого мы не можем. http://internetno.net/2007/04/16/yandex-fotki-yaru Зато сколько мы теперь можем рассказать! Спасибо за всё - плюсов, несомненно, больше, чем минусов.
4 комментария
2 года
Маленький сюрприз на 2-х летие Яндекс.Фоток.
16 апреля 2009, 16:33

16 апреля 2007 года, ровно 2 года назад, открылся наш замечательный сервис.

К двухлетию проекта мы приготовили небольшой подарок нашим авторам и зрителям.

Попробуйте посмотреть фотографию "в другом размере" и нажать на

Вы увидите фото совершенно в другом свете

Чтобы вернуться к просмотру фотографий, кликните на изображение.

67 комментариев
интерфейс,2 года
Фото дня
17 апреля 2009, 18:08
В связи с тем что на фото дня очень много "Левых аккаунтов" с которых прёт один негатив. Предлагаю поставить "Барьер" пусть фото дня смогут коментировать только те у кого больше 5 ку!!! Сразу станет спокойнее, хотя бы избавимся от простых трусов.
97 комментариев
Предложение по черному списку
21 апреля 2009, 15:50

У меня появилось такое предложение.

Пользователя можно внести в черный список только после того, как он оставит свой комментарий. Но до этого он спокойно может портить оценки и т.д.

Предлагаю ввести на Я.ф то же, что и на Я.ру, то есть систему бана. Чтобы пользователей можно было заносить в черный список даже если они не писали еще комментов к фотке.

Спасибо.

63 комментария
"Ограничить публикацию"
25 апреля 2009, 18:30
Недавно при "редактировании" фотки обнаружила справа новую запись "ограничить публикацию" (а раньше на этом месте было "запретить публиковать фото на других сайтах"). Мне кажется, что прежние условия были понятнее — если я не хочу, чтобы моя фотка появилась под чужим именем, например, на конкурсе, то этого и не случиться. А теперь как ? На усмотрение кого?
14 комментариев
права и доступ
Размещение фото в клубах.
26 апреля 2009, 14:17
Предлагаю сделать такую функцию возле фотографий, как просмотр в какие клубы была размещена данная работа (у себя в альбоме). Иногда возникает такая потребность, когда забываешь где и куда ты ее разместил. Что бы не дублировать ее повторным размещением и не искать в многочисленных фотографиях чужих работ, было бы очень удобно, если бы была возможность увидеть у себя такую информацию.
13 комментариев
просмотры
Плагин для загрузки на Яндекс.Фотки из Adobe Lightroom 2
27 апреля 2009, 18:40

Привет ! Я написал плагин для Adobe Lightroom 2, экспортирует фотографии на Яндекс.Фотки :)

Домашняя страница плагина здесь http://aldeg.com/lightroom-plugins/

Пользуйтесь на здоровье !

11 комментариев
программы и плагины
Новое на Яндекс.Фотках: запрет публикации в блогах и снимки, сделанные фотоаппаратом, в EXIFe
28 апреля 2009, 19:25

Теперь стало проще ограничить публикацию Ваших снимков на Яру, в блогах и на форумах.

Это можно сделать,  выбрав пункт "запретить публикацию" в меню групповые операции в альбоме, или в редактировании одной фотографии.

 

для клуба, релиз 27 апреля   для клуба, релиз 27 апреля

При ограничении публикации, у фото не отображается код для вставки в блог, возможность разместить на Яру и отправить как открытку.

 для клуба, релиз 27 апреля


Еще одна приятная возможность: перейти из блока с EXIF на страничку со снимками, сделанными той же моделью фотокамеры, например

для клуба, релиз 27 апреля

ссылка на снимки сделанные Canon EOS 400D  

Ну и последнее - у скринсейвера Яндекс.Фоток появилась красивая промостраница и блок на главной сервиса.

30 комментариев
exif,права и доступ
У Яндекс.Фоток появилось API
28 апреля 2009, 20:50

У Яндекс.Фоток появилось собственное API.

С помощью API разработчики приложений и сервисов могут создать программу для загрузки фотографий на Яндекс.Фотки, создания и редактирования альбомов и многого другого. (Кстати, клиент для IPhone и Мобильные Яндекс.Фотки сделаны с применением именно этого API).

Мы приглашаем разработчиков фотоклиентов и программ для работы с изображениями использовать API Яндекс.Фоток. 

Страница API Яндекс.Фоток находится здесь: http://api.yandex.ru/fotki, там же находится вся документация. Комментарии, вопросы и предложения можно писать либо в ответ на эту запись, либо в клубе сервиса Яндекс.Фоток

Удачи!

29 комментариев
API
Спам в комментариях к популярным фотографиям и фото дня.
30 апреля 2009, 19:40

Как Вы, возможно, уже заметили, в комментариях к фотографиям на главной странице ЯФоток периодически появляются комментарии непристойного содержания.

Это реклама порносайтов, которая распространяется роботами, то есть аккаунтами, созданными компьютерной программой. Такие комментарии появляются очень быстро, и мы пока не можем предотвратить их появление. Мы делаем все что в наших силах, но хотя наши модераторы стараются удалять этот спам сразу же, но они люди, а не роботы ;) и им требуется время, хотя бы пара минут.

Поэтому  Вы, к сожалению, можете увидеть рекламу порносайтов в комментариях к ТОПовым снимкам, но мы ее обязательно удалим и постараемся в ближайшее время создать защиту от таких спам-роботов.

Мы приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание и терпение.

Коллектив Яндекс.Фоток

59 комментариев