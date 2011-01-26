Друзья!



Прежде всего хочу выразить благодарность за создание этого чудесного сервиса, без преувеличения — лучшего фотохостинга во всем интернете, причем не только технически, но и организационно, ни один сервис так меня не мотивировал и не способствовал такому увлечению фотографией. Яндекс.Фотки — это уже целое творческое движение, а не простой сервис для хранения фоток. Спасибо команде разработчиков и всем активным участником, и дальнейших вам успехов!



Ну а теперь пара вопросов:

Главная страница, лента последних добавлений «Все фотки» — безусловно является «лицом» автора, как и главная страница любого сайта, сейчас на ней отображается абсолютно все добавленное в порядке загрузки, вот хотелось бы как-то это контролировать, не показывать некоторые фотки в этой ленте. Например у меня есть отдельная папка «трэш» куда я кидаю все то, что не получилось, не имеет ценности художественной но имеет документальную, то что я бы не всем показывал, или если я загружу картинку для вставки в дневник, она опять же окажется в ленте среди фоток, хотя место ей только в посте. Хотелось бы какую-нибудь галку «Не отображать в ленте последних загрузок» для фоток или/и для альбомов. Или может такая уже есть и я плохо искал?

И второе, хотелось бы иметь возможность помещать одно фото в несколько альбомов, пока что с этим не столкнулся, но серьезно подумав об организации и полному освоению сервиса пришел к выводу, что это было бы очень кстати. Простой пример — папка «Лучшее», допустим привез из путешествия фоток, создал альбом с названием и датой, показать интересно все, но одну две особо понравившиеся хорошо бы кинуть еще и в «Лучшее». Понимаю, что и сейчас это можно организовать с помощью тегов, но альбомом было бы наверное удобней.

Вот пожалуй пока все, что хотелось бы увидеть или если я совсем невнимательный узнать, что такое уже есть :)



Спасибо за внимание.