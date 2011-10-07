Сегодня мы в тестовом режиме запустили поиск и распознавание лиц. Попробовать новую технологию можно, воспользовавшись кнопкой "Указать людей на фото", которая расположена слева под фотографией. Искать и узнавать лица мы будем только на той фотографии, на которой вы хотите указать людей.

Первое время мы будем не всегда находить и распознавать лица, но чем больше вы отметите людей, тем лучше мы научимся это делать. Узнавать мы будем тех людей, которых вы ранее отмечали на фотографиях.

Как и прежде, отметить человека, животное или какой-нибудь неодушевленный объект на фото можно и вручную. Чтобы отметить человека с логином на Яндекс.Фотках, обведите область вокруг него, введите логин или имя пользователя в появившееся окно, выберите нужный вариант из предложенных и сохраните область. Если вы хотите отметить на фото человека без логина на Яндекс.Фотках, животное или неодушевленный объект, введите текст и просто сохраните область.

И пусть никто не останется неотмеченным!