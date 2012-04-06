Спешим поделиться хорошей новостью для владельцев iPhone и iPod Touch! Сегодня вышла новая версия мобильных Фоток для iOS.

Во время разработки мобильной версии мы постарались максимально учесть ваши предложения. В первую очередь, приложение теперь поддерживает одновременную загрузку сразу нескольких снимков.

Вы можете задать настройки, которые будут применяться по умолчанию (альбом, уровень доступа, метки и т.п.), а также изменить их для каждой загружаемой группы снимков.

Снимки в новой версии содержат EXIF информацию и автоматически привязываются к карте, если в вашем iPhone включен сервис геолокации.

Для тех, кто живет активной социальной жизнью в сети, появилась возможность поделиться снимками на Facebook, в Twitter или Мой Мир. Пусть ваши снимки лайкают и ретвитят!

Скачать или обновить Яндекс.Фотки можно в App Store или с помощью QR-кода: