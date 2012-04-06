Клуб Фоток

апрель 2012
Яндекс.Фотки 2.0 для iOS
6 апреля 2012, 12:22

Спешим поделиться хорошей новостью для владельцев iPhone и iPod Touch! Сегодня вышла новая версия мобильных Фоток для iOS.

Во время разработки мобильной версии мы постарались максимально учесть ваши предложения. В первую очередь, приложение теперь поддерживает одновременную загрузку сразу нескольких снимков.


                   

Вы можете задать настройки, которые будут применяться по умолчанию (альбом, уровень доступа, метки и т.п.), а также изменить их для каждой загружаемой группы снимков.

Снимки в новой версии содержат EXIF информацию и автоматически привязываются к карте, если в вашем iPhone включен сервис геолокации.

Для тех, кто живет активной социальной жизнью в сети, появилась возможность поделиться снимками на Facebook, в Twitter или Мой Мир. Пусть ваши снимки лайкают и ретвитят!

Скачать или обновить Яндекс.Фотки можно в App Store или с помощью QR-кода:


28 комментариев
мобильные яндекс.фотки
Исключение из результатов поиска фотографий по пользователю
9 апреля 2012, 15:37

Здравствуйте! Очень не хватает возможности исключать фото из результатов поиска по его автору (пользователю, загрузившему фото). Пожалуйста, подумайте над возможностью создания подобной функции.
Это даст возможность пользователям исключить из результатов поиска 
- фото тех, кто, по их мнению, загружает плагиат, разного рода "фото-мусор", картинки и т.п.;
- фото авторов, которые, например, вызывают личную неприязнь или не интересны.
Сервис же получит возможность формировать списки "нелюбимых" пользователей. А если просить пользователей указывать причину добавления в подобный "блэк-лист", можно сформировать, например, списки злостных плагиаторов, самых нелюбимых авторов, нарушителей "пользовательского соглашения" и т.п. со всеми отсюда вытекающими.

26 комментариев
поиск,фичреквест
Новые Яндекс.Фотки для Android
10 апреля 2012, 12:15

Мы обновили приложение Яндекс.Фотки для Android.

Что изменилось? Во-первых, и это лучше увидеть своими глазами, изменился дизайн. Во-вторых, появилась возможность просматривать фотографии в своих альбомах на Яндекс.Фотках. В-третьих, новое приложение поддерживает загрузку сразу нескольких снимков.


                   

Кроме того, фотографии теперь содержат EXIF информацию и автоматически привязываются к карте, если на вашем телефоне включен сервис геолокации.

А еще снимком можно сразу же поделиться в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter и на Я.Ру.

Мы благодарим всех, кто присылал нам свои предложения по мобильной версии – многие из них мы учли. Ждем ваших отзывов и о второй версии мобильных Фоток.

Скачать или обновить Яндекс.Фотки можно в Google Play или с помощью QR-кода:


45 комментариев
Android,мобильные яндекс.фотки
Яндекс.Фоткам – 5 лет
16 апреля 2012, 16:12
А еще к нашему юбилею мы приготовили для вас сюрприз.
Сегодня Яндекс.Фотки и fotoshkola.net начинают совместный проект «ФотоАзбука». Мы приглашаем вас в клуб, в котором преподаватели fotoshkola.net расскажут об основных понятиях и правилах фотографии, поделятся опытом, разберут вместе с вами примеры и ответят на ваши вопросы.

Яндекс.Фоткам – 5 лет

16 апреля 2007 года, ровно 5 лет назад, Яндекс.Фотки начали свою работу. Поздравляем вас с юбилеем, друзья!

Мы благодарим всех вас за то, что вы остаетесь с нами на протяжении всего этого пути. Именно вы помогаете нам становиться лучше и вдохновляете на новые свершения.

За 5 лет вы выбрали 1825 Фото дня, которые украшали главную страницу Яндекса. Приняли участие в 123 фотоконкурсах, соревнуясь за признание и необычные призы. Мы гордимся тем, что ежедневно нас посещает более миллиона человек, и с каждым днем эта цифра увеличивается.

Завтра, сразу после окончания фотоконкурса «Сделано из бумаги», мы начнем конкурс «Лучшие фото за пять лет». На него будут номинированы все фотографии, которые стали Фото дня, а также лидеры фотоконкурсов. 55 победителей конкурса «Лучшие фото за пять лет» получат памятные дипломы и сувениры от Яндекс.Фоток.

Мы желаем, чтобы у вас было как можно больше новых впечатлений и интересных событий, а значит, и поводов для красочных фотографий. Удачных ракурсов и новых горизонтов!



Команда Яндекс.Фоток

14 комментариев
Фотогалерея на wp
26 апреля 2012, 13:31

У меня в фотогалерее на основе яндекс.фоток все фотографии выстраиваются по вертикали...Вот...использую плагин для WP, называется YFGallery... В страницу вставляю такой вот код

 

[yfgallery iduser="kristinarat" show="album" showtitle="0" idalbum="219047" psize="XS" asize="L" sort="published"]

 

Можно ли сделать так, чтоб фотки выстраивались по горизонтали и вертикали, с заданным кол-вот рядов и столбцов?

 

Вообще б было хорошо, если б при клике на превьюшке открывалась фотка большая на сайте, а не перход на яндекс....Возможно ли это?

 

Спасибо!

6 комментариев
фичреквест,программы и плагины
Управление с клавиатуры, отметки при групповом просмотре и др.
27 апреля 2012, 11:57

Добрый день!

Не нашел темы, где обсуждались бы следующие вопросы:

1. Пролистывание фоток с клавиатуры без перерисовки всего экрана (покажу пальцем на гугл, но это действительно удобно)

2. Часто я просматриваю фотки не поштучно, а весь альбом целиком. Чтобы прокомментировать фото, мне надо зайти отдельно в фотку, увидеть все комменты и дописать свой. Это очень долго и, порой, не нужно. Почему бы не сделать возможность "быстрого" комментария при групповом просмотре фото?

Аналогично и отметки для фото.

7 комментариев
комментарии,фичреквест,просмотр фотографий
Интеграция с соцсетями
28 апреля 2012, 08:22

Многие фотохостинги к прмиеру Flickr или Google имееют возможность автоматически загружать в альбом фотографии, присланыне на определенный секретный имейл. и даже больше, к прмиеру автоматический перепост фотографии в фейсбук, твиттер или вконтакте. 

 

Очень не хватает этой возможности - фотопоток увеличился бы в разы.

26 комментариев
фичреквест,интеграция