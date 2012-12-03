Все, наверное, уже давно заметили, что появилась на яндексе категория пользователей, метко названная кем-то "колометатели". Это те, кто по каким-то только им известным причинам ставят единицы в оценках фото. Иногда из мести за нелестный комментарий, иногда просто из пакости, иногда чтобы понизить оценку конкурсному фото, чтобы за него поменьше голосовали те, кто живет чужим выбором. В общем какие бы причины ни были, а колометатели - это сегодняшняя объективная реальность.

Ну ладно бы фото плохое было. Ставь 1, если ты так считаешь, напиши в коментах - что именно плохо, по твоему разумению. Конструктивная критика только на пользу. Так нет же, все они - анонимы (я бы даже сказал онанимы). Боятся же что ответят .

Так вот я предлагаю сделать невозможным ставить оценку ниже 3 без комментария. Поставил 2 или 1 - тут же всплывает окно комментария с готовым началом: "я поставил Вам 1 за это фото, потому что я считаю:....".

По моему так будет справедливо.