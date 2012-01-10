Сегодня на Яндекс.Фотках заработала технология Face.com для определения лиц на снимках. Теперь сервис не только позволяет указать знакомых на снимках, но и умеет находить на фотографии лица и узнавать людей.

Поиск лиц начинается после нажатия кнопки «Указать людей на фото». Если на снимке есть человек, которого вы уже подписывали раньше, вы увидите подсказку с его именем. Также сервис подскажет имена ваших друзей и любимых авторов на Яндекс.Фотках, уже отмеченных кем-то из пользователей.

Отметки появятся на снимках только после того, как вы подтвердите имена ваших друзей. Случайно или автоматически Яндекс.Фотки никого не отмечают. А если вы не хотите, чтобы вас указывали на фото, вы можете запретить это в настройках сервиса. Также у вас всегда есть возможность снять отметку с вашим логином с любой фотографии.

Отметки на снимках помогут вам найти фотографии с вашими близкими и друзьями. Теперь при поиске пользователя мы показываем ссылку не только на его профиль, но и на фото, на которых он отмечен.

И, конечно, из самого профиля ссылка «Фото, где есть автор» никуда не делась.





Отмечайте и отмечайтесь!

Яндекс.Фотки, не прячем лица