Клуб Фоток

январь 2012
О поиске
10 января 2012, 12:16

Добрый день!

Есть просьба добавить в поиск фотографий новые категории - "Снимки с exif", "Без эротики", "Формат JPG". Названия даны примерные, для понятия сути предложения.

То есть, иногда хочется видеть результаты поиска из авторских работ, без навязчивого эро - порно, с отсутствием в большинстве случаев ненужных гифок.

Спасибо.

8 комментариев
интерфейс,поиск
Фотки узнают людей в лицо
24 января 2012, 13:46
Фотки узнают людей в лицо

Сегодня на Яндекс.Фотках заработала технология Face.com для определения лиц на снимках. Теперь сервис не только позволяет указать знакомых на снимках, но и умеет находить на фотографии лица и узнавать людей.

 

Поиск лиц начинается после нажатия кнопки «Указать людей на фото». Если на снимке есть человек, которого вы уже подписывали раньше, вы увидите подсказку с его именем. Также сервис подскажет имена ваших друзей и любимых авторов на Яндекс.Фотках, уже отмеченных кем-то из пользователей.

 

 

 

 

Отметки появятся на снимках только после того, как вы подтвердите имена ваших друзей.  Случайно или автоматически Яндекс.Фотки никого не отмечают. А если вы не хотите, чтобы вас указывали на фото, вы можете запретить это в настройках сервиса. Также у вас всегда есть возможность снять отметку с вашим логином с любой фотографии.

 

Отметки на снимках помогут вам найти фотографии  с вашими близкими и друзьями.  Теперь при поиске пользователя мы показываем ссылку не только на его профиль, но и на фото, на которых он  отмечен.

 

 

 

И, конечно, из самого профиля ссылка «Фото, где есть автор» никуда не делась.

 


 

Отмечайте и отмечайтесь!

 

Яндекс.Фотки, не прячем лица

2 комментария
Флажок для собственных работ.
31 января 2012, 13:06
Проведя на яндекс фотках уже несколько лет, заметила одну вещь, которая многих раздражает. А именно, когда в коллекции фотографий некоего юзера хранится очень много чужих фотографий.
Думаю корни этого в том, что многие используют Яндекс.Фотки как статичное хранилище красивых картинок
Поэтому назрел вопрос, а что если ввести спец. флаг, которым можно будет помечать, является ли загружающий автором фотографии. Не стоит флаг, и взятки гладки - соответсвенно фотка не должна попадать ни в популярные, ни в новые фото, ни участвовать в конкурсах.
Соответсвенно, при наличии флага, у фотографии будут права на участие.

Кто-то может сказать:"Да, все ж будут ставить этот флаг..."
А вот тут и может пригодиться, функция "пожаловаться модератору", в которой можно будет указать ссылку например на ресурс, откуда была взята фотография.

Ну и собственно сам вопрос, готовы ли мы пользователи таким образом бороться с плагиатом?
73 комментария
популярные,новые интересные,настройки,загрузка