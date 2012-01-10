Проведя на яндекс фотках уже несколько лет, заметила одну вещь, которая многих раздражает. А именно, когда в коллекции фотографий некоего юзера хранится очень много чужих фотографий.
Думаю корни этого в том, что многие используют Яндекс.Фотки как статичное хранилище красивых картинок
Поэтому назрел вопрос, а что если ввести спец. флаг, которым можно будет помечать, является ли загружающий автором фотографии. Не стоит флаг, и взятки гладки - соответсвенно фотка не должна попадать ни в популярные, ни в новые фото, ни участвовать в конкурсах.
Соответсвенно, при наличии флага, у фотографии будут права на участие.
Кто-то может сказать:"Да, все ж будут ставить этот флаг..."
А вот тут и может пригодиться, функция "пожаловаться модератору", в которой можно будет указать ссылку например на ресурс, откуда была взята фотография.
Ну и собственно сам вопрос, готовы ли мы пользователи таким образом бороться с плагиатом?