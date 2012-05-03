Хорошо если появится возможность загружать фотки с яндек.диска
май 2012
3 мая 2012, 12:40
11 мая 2012, 19:52
Поэтому мы изменяем принцип комментирования Фото дня. Ограничение в 10 комментариев в день от одного пользователя больше не действует.
Теперь, если автор Фото дня ответил на ваш комментарий к снимку, вы сможете беседовать с ним столько, сколько захотите. Если же вы не получили ответа от автора, то написать еще один комментарий вы не сможете.
Побеседовать с другими пользователями вы можете в комментариях к их снимкам, или воспользоваться другими средствами (тематическими клубами, Яндекс.Почтой или программой Я.Онлайн).
Желаем вам приятного общения!
22 мая 2012, 15:03
Очень хочется Яндекс.Фотки на этот телефон.