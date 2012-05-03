Клуб Фоток

май 2012
Интеграция с яндек.диском
3 мая 2012, 12:40

Хорошо если появится возможность загружать фотки с яндек.диска

18 комментариев
фичреквест,интеграция
Комментарии к Фото дня
11 мая 2012, 19:52
Нам поступало много жалоб на невежливое общение в комментариях к Фото дня, не имеющее отношения ни к фотографии, ни к автору. Мы считаем, что комментарии на Яндекс.Фотках нужны, чтобы обсудить с автором его работу, высказать свое мнение или узнать, как она была сделана.

Поэтому мы изменяем принцип комментирования Фото дня. Ограничение в 10 комментариев в день от одного пользователя больше не действует.
Теперь, если автор Фото дня ответил на ваш комментарий к снимку, вы сможете беседовать с ним столько, сколько захотите. Если же вы не получили ответа от автора, то написать еще один комментарий вы не сможете.

Побеседовать с другими пользователями вы можете в комментариях к их снимкам, или воспользоваться другими средствами (тематическими клубами, Яндекс.Почтой или программой Я.Онлайн).

Желаем вам приятного общения!
605 комментариев
Яндекс.Фотки на Samsung GT-S5230
22 мая 2012, 15:03

Очень хочется Яндекс.Фотки на этот телефон.

14 комментариев
мобильные яндекс.фотки