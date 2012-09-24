Тема последовательности просмотра фоток уже возникала в клубе, к примеру,

у

Хочется странного... (с)

в пункте 1, процитирую:

"Захожу на страничку с автором, все фотографии которого меня интересуют. Открываю первое фото, бурно восторгаюсь и хочу перейти к следующему. Для этого, чтобы не лезть обратно на главную, кликаю по фото... и получаю большой фигвам, т.к. фото на самом деле считается не первым, а последним. Неудобно, однако. Хочется, чтоб стало удобно. Например, чтобы последовательность фоток при такой навигации совпадала с их последовательностью на экране."

Но я бы хотел остановиться как раз вот на этой особенности:

перехода при кликаньи фото на главной странице автора на Яндекс.Фотках (Все фото) на страничку ее просмотра в альбоме, в котором она находится.

Т.е. проще говоря, кликая фотку на основной странице, мы попадаем в просмотр фоток альбома и действия "Вперед", "Назад" осуществляются уже над фотками соответственно этого альбома.

Так вот, а хотелось бы иметь и альтернативную возможность просмотра фоток автора без привязки к альбому, а с привязкой к последовательности выкладывания фоток автором на ресурс.

Тем более, что такая последовательность на ресурсе сохраняется.

В чем удобство такого режима?

В том, что, таким образом, гораздо проще просмотреть все новые фото интересующего вас автора после последнего вашего визита к оному.

Конечно, если добавить такого автора к себе в "Любимые авторы", то у себя в соответствующем разделе мы можем видеть появление у него (у них) новых фото. Но опять же для просмотра только новых фото приходится кликать каждую либо с возвращением обратно, либо с открытием в новой вкладке (окне). А если любимых авторов у вас много и они "плодотворны", а ваши возможности часто посещать ресурс ограничены, то там накапливается весьма объемное количество нового и отобрать только фото интересующего в данный момент вас автора становится весьма затруднительно.

Спасибо за внимание!

