Спешим напомнить, что за Фото дня и Популярными фотографиями вы можете наблюдать с главной страницы Яндекса.

Настройте ее по своему вкусу, добавив интересующие вас информационные блоки – «виджеты»



Официальные виджеты Яндекс.Фоток:

1. Фото дня

Показывает текущее Фото дня, а также фотографии, претендующие стать Фото дня на следующий день.

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2. Слайд-шоу популярных фотографий

Демонстрирует Популярные фотографии и Фото дня.

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3. Фото дня и 15 самых популярных фотографий

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4. Виджет клуба сервиса Яндекс.Фотки

5. Виджет клуба «Конкурсы на Яндекс.Фотках»





Все виджеты Яндекс.Фоток вы можете найти в каталоге виджетов Яндекса.

Выберите понравившийся виджет и установите его на главную страницу Яндекса, нажав на кнопку «Добавить» на виджете. После этого виджет будет добавлен.

Украшайте главную страницу Яндекса Популярными фото и Фото дня, любуйтесь красивыми и интересными фото каждый день!