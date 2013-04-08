Спешим напомнить, что за Фото дня и Популярными фотографиями вы можете наблюдать с главной страницы Яндекса.
Настройте ее по своему вкусу, добавив интересующие вас информационные блоки – «виджеты»
Официальные виджеты Яндекс.Фоток:
1. Фото дня
Показывает текущее Фото дня, а также фотографии, претендующие стать Фото дня на следующий день.
2. Слайд-шоу популярных фотографий
Демонстрирует Популярные фотографии и Фото дня.
3. Фото дня и 15 самых популярных фотографий
4. Виджет клуба сервиса Яндекс.Фотки
5. Виджет клуба «Конкурсы на Яндекс.Фотках»
Все виджеты Яндекс.Фоток вы можете найти в каталоге виджетов Яндекса.
Выберите понравившийся виджет и установите его на главную страницу Яндекса, нажав на кнопку «Добавить» на виджете. После этого виджет будет добавлен.
Украшайте главную страницу Яндекса Популярными фото и Фото дня, любуйтесь красивыми и интересными фото каждый день!