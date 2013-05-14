май 2013
14 мая 2013, 16:56
Всё дело вот в чём, когда я хочу посмотреть на чьё то произведение у меня рождается желание оставить свой комментарий, по всей строгости, и тут возникает проблема.
А характер нюанса таков, все комментарии всегда хвалят фото того или иного творца, но почти никогда не говорят об ошибках фотографа, но мне не хочется обижать людей, говоря что у них не так.
Ошибки касающиеся правил фотографии, то есть канонов.
И неуклонно возникает вопрос, какие комментарии вы хотите услышать?