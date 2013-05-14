У меня есть некоторая ситуация в которой я теряюсь.

Всё дело вот в чём, когда я хочу посмотреть на чьё то произведение у меня рождается желание оставить свой комментарий, по всей строгости, и тут возникает проблема.

А характер нюанса таков, все комментарии всегда хвалят фото того или иного творца, но почти никогда не говорят об ошибках фотографа, но мне не хочется обижать людей, говоря что у них не так.

Ошибки касающиеся правил фотографии, то есть канонов.

И неуклонно возникает вопрос, какие комментарии вы хотите услышать?

