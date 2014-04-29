Спешим порадовать всех наших пользователей — сегодня случилось долгожданное обновление Фоток! Мы рады представить вам новую страницу просмотра фотографии.

Вместе с обновлением дизайна мы постарались сделать так, чтобы вам было максимально комфортно смотреть фотографии и обсуждать их. Для этого мы

разгрузили интерфейс, сделали страницу чище;

добавили поддержку просмотра на весь экран на темном фоне;

разместили блок комментариев справа (теперь вы можете одновременно видеть фото и комментарии);

сделали так, чтобы свежие комментарии всегда были на виду, как и поле ввода комментария;

переделали все элементы страницы (теперь они динамические, при кликах на них страница не перезагружается);

добавили поддержку клавиатуры (фотографии можно листать стрелочками, полный набор клавиатурных сокращений можно увидеть на странице просмотра нажав shift + ?).

На текущий момент вам доступен весь прежний функционал за исключением сохранения фото на Диск, отмечания людей на фото, обрезки и цветокоррекции, добавления фото в заказ фотопечати. Все эти функции вернутся в ближайшее время.

Из нововведений отдельно хочется отметить следующие моменты:

оценки трансформировались в лайки;

появилась возможность запуска слайдшоу прямо из окна просмотра фотографии;

отображение фото на карте и геопривязка теперь доступна прямо из окна просмотра фото.

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