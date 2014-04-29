Клуб Фоток

апрель 2014
Встречайте новую страницу просмотра фотографии в Фотках
29 апреля 2014, 12:08

Спешим порадовать всех наших пользователей — сегодня случилось долгожданное обновление Фоток! Мы рады представить вам новую страницу просмотра фотографии. 

 

 

Вместе с обновлением дизайна мы постарались сделать так, чтобы вам было максимально комфортно смотреть фотографии и обсуждать их. Для этого мы 

  • разгрузили интерфейс, сделали страницу чище;
  • добавили поддержку просмотра на весь экран на темном фоне; 
  • разместили блок комментариев справа (теперь вы можете одновременно видеть фото и комментарии);
  • сделали так, чтобы свежие комментарии всегда были на виду, как и поле ввода комментария;
  • переделали все элементы страницы (теперь они динамические, при кликах на них страница не перезагружается); 
  • добавили поддержку клавиатуры (фотографии можно листать стрелочками, полный набор клавиатурных сокращений можно увидеть на странице просмотра нажав shift + ?). 

 

На текущий момент вам доступен весь прежний функционал за исключением сохранения фото на Диск, отмечания людей на фото, обрезки и цветокоррекции, добавления фото в заказ фотопечати. Все эти функции вернутся в ближайшее время. 

 

Из нововведений отдельно хочется отметить следующие моменты:

  • оценки трансформировались в лайки;
  • появилась возможность запуска слайдшоу прямо из окна просмотра фотографии;
  • отображение фото на карте и геопривязка теперь доступна прямо из окна просмотра фото.
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Команда Яндекс.Фоток
3975 комментариев
Ответы на часто задаваемые вопросы
30 апреля 2014, 14:57

Спасибо всем, кто оставил свои отзывы к предыдущей записи в нашем клубе. Мы постараемся ответить на все конструктивные вопросы в ближайшие дни. Тем временем предлагаем вам посмотреть на список часто задаваемых вопросов с ответами на них. Надеемся, это поможет вам освоиться в новой странице просмотра фотографии.


1. Как переключиться на старый интерфейс?
Данная возможность не предусмотрена.

2. Как размещать фото на Я.ру и в клубах?
Функция размещения фото в клубах ("Опубликовать на Я.ру") доступна в разделе “Поделиться”.

 


3. Как оставить комментарий под фото? 
Введите комментарий в поле “Оставьте комментарий” и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

4. Как ответить на комментарий другого пользователя?
В поле комментария другого пользователя нажмите на многоточие в правом верхнем углу. Далее выберите “Ответить”. Курсор переместиться в поле ввода комментария. Введите текст вашего ответа и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.


5. В комментариях теперь отображается мой логин. Как его скрыть?
Вы можете скрыть свой логин выбрав в настройках Паспорта пункт "Изменить имя на Яндексе”. Ссылка на страницу - https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport


6. Как получить BB код для фотографии?
Данная функция пока доступна со страницы альбома. Нажмите "Получить код”, выберите нужное фото и в поле “Код для вставки в форум (BBCode)” будет сгенерирован нужный код для фото. 

7. Когда появится возможность получить BBCode для фото с новой страницы просмотра фотографии?
Возможность получения BBCode со страницы просмотра фото появится в ближайшем релизе.

8. Как выбрать размер просмотра фотографии?
Размер фото теперь меняется автоматически в зависимости от размера вашего экрана. 

9. Почему, в окне "TOP-10 источников просмотров” ссылки не активны и нет возможно перейти по ссылке?
Ссылки на TOP-10 источников просмотров станут активными в ближайшее время.

10. Как понять, что мое фото участвует в конкурсе?
То что фото участвует в конкурсе обозначено блоком под метками. В блоке есть название конкурса, которое является ссылкой на страницу конкурса.


11. Как снять фото с конкурса?
Снять фото с конкурса можно по клику на кубок под фото "На конкурсе". В выпадающем меню нужно выбрать пункт "Не участвовать".


12. Как сделать фото приватным?
Вы можете сделать фото приватным кликнув по фразе "Доступно всем" в правой колонке. Фраза изменится на “Приватное фото”. Аналогично можно сделать фото публичным.

13. Как теперь отредактировать фото?
Функция редактирования вернется в ближайшее время.

14. Как переместить фото в другой альбом?
Переместить фото из одного альбома в другой можно на странице редактирования альбома.

 

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Команда Яндекс.Фоток

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