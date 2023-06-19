Дайджест от команды поддержки

Какими преимуществами обладает локализация, как ранжируются игры в разделе «Новые» и что такое внешняя монетизация? Узнали ответы на эти и другие интересующие вас вопросы у команды поддержки!

✨ Что влияет на позицию игры в разделе «Новые»?

Игры в разделе «Новые» сортируются на основе различных метрик, таких как: показатель фичеметра, количество кликов на игру, продолжительность сессий. Лучшие игры по показателям заинтересованности игроков и доходу попадают на верх «Новых».

✨ Если игра уже выпущена, то модерация обновлений будет проходить быстрее?

Обновления проходят модерацию в среднем 3-5 дней. Если изменения в черновике незначительные и исходник не поменялся, то проверка может пройти быстрее. А если вы расскажете обо всех изменениях, внесённых в черновик, в поле «Комментарий разработчика», это тоже может помочь сократить сроки проверки.

✨ Какие преимущества даёт локализация игры? На что влияет наличие галочки «Игра переведена на…»?

Если игра переведена на несколько языков, она отображается в каталоге на соответствующих доменах. Так, проект на русском языке попадёт на домен.ru, на английском языке — на.com. Если игра переведена полностью, тогда в поле «Игра переведена на…» появится галочка.

✨ Нужно ли делать локализацию рекламных видео?

Да, игру нужно полностью адаптировать для соответствующего языка. Все материалы при этом должны быть переведены.

✨ Может ли совпадать русское и английское название игры?

Название игры должно быть переведено на язык локализации, при этом оставаться одинаковым по содержанию.

✨ Необходимо ли ставить на паузу музыку и другие звуки игры при воспроизведении рекламы?

Да, при показах полноэкранной рекламы и Rewarded Video звук в игре должен ставиться на паузу.

✨ Можно ли встраивать плеер Яндекс Музыки в свои игры?

В игру можно добавить виджет Яндекс Музыки. Но интегрировать его нужно способами, которые не позволяют перейти на внешние ресурсы через интерфейс аудиоплеера.

✨ Что такое сторонняя монетизация?

Внешняя или сторонняя монетизация — это дополнительный вид рекламы. При его подключении в 10% случаев отобразятся баннеры от других рекламных сетей. Подключается такой вид монетизации в интерфейсе РСЯ по нажатию на баннер «Подключите внешние рекламные сети».

✨ Как определить, сколько места занимает Sticky-баннер? Нужно ли оставлять под него пространство в самой игре?

Sticky-баннер располагается вне границ игрового поля и подстраивается под игру автоматически. Оставлять под него дополнительное пространство в игре не нужно.

✨ Можно ли создать более одного аккаунта разработчика?

Разработчик может создать один аккаунт в консоли Яндекс Игр и один аккаунт в партнёрском интерфейсе РСЯ. Рекомендуем прочитать Лицензионное соглашение с разработчиками и Оферту РСЯ.