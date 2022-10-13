Бесплатный курс по созданию игр на Unity: от разработки до монетизации

Мы подготовили бесплатный курс по созданию игр на Unity. Во время обучения вы с нуля создадите браузерную игру на Unity и узнаете, как получать дополнительный доход от разработки.

В пяти модулях расскажем всё необходимое: от основ браузерных игр и скриптов на C# до разработки полноценной версии, работы с SDK и публикации на платформе. Будет насыщенно и интересно!

Разработчики, которые уже работают на Unity, узнают, как загрузить игру в Яндекс Игры и подключить монетизацию. А новички с минимальным опытом получат базовые знания, которые помогут создать первые проекты.

Подробнее о курсе читайте на нашем сайте.

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