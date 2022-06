Новые правила доступа к хостам и Content Security Policy

Всем привет! Мы вводим Content Security Policy. Этот функционал используется в целях безопасности и призван исключить нежелательный контент. Поэтому мы хотели бы рассказать про новые правила доступа к хостам: что поменялось и как будет работать подключение. Кроме того, здесь вы можете узнать, как подключить внешний хост, если это необходимо для вашей игры. Что нужно учесть, чтобы игра прошла модерацию и работала как задумано, а пользователи продолжали играть без проблем? Читайте в тексте!

Про новые правила

Теперь для дополнительной безопасности в игры, размещённые на сервисе, в index.html будет добавляться элемент meta. Например, так:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="child-src 'self' *.yandex.com *.yandex.ru; connect-src 'self' *.unity3d.com *.yandex.com *.yandex.ru; ...">

После того, как правила доступа обновятся, рекомендуем проверить выпущенные игры. Если что-то работает некорректно — обратитесь в поддержку.

В вашей игре могут быть не активированы csp-правила, если вы за последний месяц её не обновляли. Тогда в консоли, в начале, будут появляться ошибки с [Report Only], которые не должны никак влиять на работоспособность игр.

Пример такой ошибки:

[Report Only] Refused to frame 'https://imasdk.googleapis.com/' because it violates the following Content Security Policy directive: "frame-src 'self' localhost yastatic.net".

Для обновлённых и загруженных игр будут указаны директивы по умолчанию, разрешающие загрузку ресурсов с сервиса Яндекс Игр и некоторых других популярных и доверенных источников. Кроме того, эти правила сразу применяются для всех новых игр.

Если нужны разрешения для внешних ресурсов…

Все разрешенные хосты указаны в списке ниже, остальные по умолчанию запрещены, при попытке подключения они работать не будут. Однако, если для вашей игры требуется определенный хост, вы можете отправить запрос в службу поддержки с обоснованием необходимости.

Список разрешенных хостов:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="child-src 'self' blob: yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz playhop.com *.playhop.com; connect-src 'self' blob: data: *.yandex.net yastatic.net yandexmetrica.com www.google-analytics.com www.googletagmanager.com *.unity3d.com *.eponesh.com yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz playhop.com *.playhop.com; default-src 'self'; font-src 'self' yastatic.net yastat.net fonts.gstatic.com yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz playhop.com *.playhop.com; frame-src 'self' localhost yastatic.net; img-src 'self' blob: data: yastatic.net *.yandex.net *.eponesh.com yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz playhop.com *.playhop.com; media-src 'self' blob: data: *.yandex.net yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz playhop.com *.playhop.com; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' blob: data: yastatic.net www.google-analytics.com www.googletagmanager.com *.eponesh.com yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz playhop.com *.playhop.com; style-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' blob: data: fonts.googleapis.com yandex.ru">

