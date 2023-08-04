Дайджест от команды монетизации

Ответы на главные вопросы по работе с консолью разработчика и подключению рекламы в играх. Подробная информация по каждому пункту — в курсе «Как зарабатывать с помощью Яндекс Игр».



🪙 Как создать аккаунт разработчика в Яндекс Играх?

Чтобы создать аккаунт разработчика, авторизуйтесь с Яндекс ID, откройте консоль Яндекс Игр и введите имя разработчика. Пошаговая инструкция есть в видеоуроке.



🪙 Какие способы монетизации есть в Яндекс Играх?

Монетизировать игры можно с помощью баннерной рекламы, внутриигровых покупок и реферальной программы. О моделях монетизации и рекламных форматах рассказали тут.



🪙 Как загрузить черновик игры?

Необходимо подготовить игру, загрузить её в консоль разработчика, выбрать языки локализации и заполнить все поля черновика. Пошаговая инструкция по загрузке и заполнению черновика есть в видео.



🪙 Как подключить рекламу с помощью РСЯ?

После создания черновика игры, нужно заполнить анкету как физическое лицо, указать платёжные реквизиты, создать и заключить договор. Подробную инструкцию показали в уроке.



🪙 Какие рекламные блоки есть в Яндекс Играх?

На Яндекс Играх доступны три вида рекламных форматов: sticky-баннеры, полноэкранные блоки и rewarded-видео. В каких местах игры показывать каждый формат можно узнать в видеоуроке.