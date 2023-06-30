Дайджест от команды поддержки

Как продвигать свои игры, с каким интервалом идёт реклама и почему фичеметр не показывает 100%? Ответы ищите в новой подборке от команды поддержки!



✨ Существует ли платное продвижение на главной странице Игр?

Да, промо игры можно запустить на главной странице каталога. Для этого перейдите во вкладку «Реклама», зарегистрируйтесь в Директе, пополните бюджет и нажмите «Запустить продвижение».



✨ Как подключить внешнюю монетизацию?

Чтобы подключить рекламу от внешних монетизаторов, просто нажмите на кнопку «Подключите внешние рекламные сети». Блоки от сторонних сетей начнут показываться автоматически.



✨ Что значат показатели «Всего» и «Новые игроки» в метриках?

«Всего» — это общее число уникальных игроков за выбранный день. «Новые игроки» — это все игроки, которые впервые посетили каталог Яндекс Игр.



✨ Можно ли использовать свой хост для сохранений?

Загрузка данных с внешних хостов блокируется по умолчанию. Но вы можете добавить нужное хранилище в исключения. А ещё можно использовать внешние хосты, которые разрешены на платформе.



✨ Как часто показывается полноэкранная реклама?

Показывать полноэкранную рекламу можно не чаще одного раза в одну минуту.

✨ Обязательно ли делать кнопку отключения звуков в игре?

Добавлять возможность отключения звука необязательно. Однако эта возможность повысит пользовательский опыт ваших игроков.



✨ Можно ли использовать модальное окно для показа лидерборда?

Да, отображать таблицу рекордов внутри проекта в виде модального окна можно.



✨ Почему фичеметр показывает менее 100%, если все поля заполнены?

Такое бывает, когда у игры одна локализация. Для получения 100% рекомендуем добавить несколько языков: русский, английский и турецкий.