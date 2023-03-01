Добавляем индикатор времени ожидания запроса от сервера 

Рядом с индикатором включения SDK (цветная точка внизу экрана) будет отображаться эмодзи ракеты. Индикатор поможет проверить работу игры, если запросы из неё не доходят до SDK. Это упростит тестирование.

🚀 Ракета означает, что ограничения по ожиданию ответа не меняются и всё работает как раньше. Если кликнуть на эмодзи ракеты, то она изменится на изображение черепахи.

🐢 Черепаха означает, что время ожидания ответов от сервера уменьшается. Если кликнуть на черепаху снова, то она обратно изменится на ракету.

При этом эмодзи, как и точка, отображаются только в черновике и не будут видны в опубликованной игре.