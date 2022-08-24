Этапы фичеринга в Яндекс Играх, или почему так важно качество игры

В последнее время все чаще возникают вопросы о том, как попасть в раздел «популярные» и какие вообще этапы фичеринга существуют на платформе.

Постараемся ответить на эти вопросы в нашем посте.

Этап 0. Подготовка к фичерингу.

Ранее мы уже рассказывали о фичеметре. Этот инструмент позволяет понять, насколько эффективно ваша игра сможет задействовать инструменты по привлечению трафика, которые есть на платформе. Инструмент не проверяет качество игры напрямую, но следит, чтобы для неё были отданы все необходимые материалы: картинки и видео для промо и рекламы, тексты и т. д. Если индикатор фичеметра показывает, что вы достигли зеленого уровня — поздравляем, ваша игра сможет использовать все основные возможности платформы для привлечения пользователей. Если он все еще красный или жёлтый — то у вас есть хорошая потенциальная зона роста. Мы рекомендуем не запускать игру, если ее шкала фичеметра не достигла зеленого уровня.

Писать в нашу поддержку о том, что у вашей Игры достигнут зелёный уровень в фичеметре и что её срочно нужно ставить на продвижение — не нужно :) Как мы сказали ранее, зеленый индикатор фичеметра — это нормальное состояние всех хороших игр на нашей платформе. Он служит лишь подсказкой для вас — не забыли ли вы что-то из того, что необходимо для продвижения игры.

Этап 1. Ранжирование в категориях и категория Новое

Основное ранжирование на площадке работает на основе ML. Игры постоянно ранжируются таким образом, чтобы на верх категорий поднимались лучшие по времени играния, возвращаемости пользователей, доходу, и посетители в первую очередь видели их. ML оценивает игры на постоянной основе, и если в игре были значимые улучшения, которые повлияли на её основные показатели — это также будет учтено в ранжировании.

Категория «новое» нужна для обучения ML: чтобы алгоритмы обучились, для какой категории людей игру лучше всего рекомендовать. Для хорошей игры она является первой ступенькой к получению большого объема трафика, для других — тестом на успех. Если игра перестала получать трафик после того, как перестала отображаться в новинках, то стоит задуматься о её существенной доработке.

Этап 2. «Популярные»

«Популярные» — это категория, которая также основана на ML. В неё автоматически попадают лучшие игры всей платформы. Однако у данной категории есть и свои дополнительные метрики. Так, игра находится в ней до тех пор, пока привлекает пользователей. Если ML понимает, что игра начала «приедаться» пользователям, он заменит её на другую.

Этап 3. Дополнительное продвижение

Лучшие игры также попадают в дополнительные промо: например, начинают получать дополнительный трафик с рекламы или иных партнерских проектов Яндекс Игр. Логика здесь такая же, как и в разделе «популярное», просто количество игр, которые попадают в подобные промо, сильно больше.

Надеемся, теперь вам стало понятнее, как работают инструменты фичеринга на нашей платформе. Но если у вас остались вопросы — задавайте их в комментариях или в нашу поддержку, будем рады на них ответить!

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