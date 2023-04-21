GameReady API для улучшения скорости загрузки игр

Удержать пользователя и вернуть его снова в игру. На это, по нашим исследованиям, влияет скорость загрузки. Чем быстрее загружается игра, тем меньше пользователь ждет, и тем больше он будет играть. Чтобы работать над улучшением скорости загрузки игр, добавили GameReady API.

GameReady API позволит нам собирать статистику для улучшения скорости загрузки и доступности игр. А ещё адаптировать продукт к разным каналам связи так, чтобы можно было быстро загружать и играть в ваши игры по всему миру. Это особенно актуально для игр на мобильных устройствах. По нашим данным, пользователи часто уходят из игры, не дождавшись начала, если она запускается медленно.

Подключать GameReady API необязательно. Однако, если у вас есть желание, то важно использовать метод правильно. Потому что в противном случае собранные данные будут некорректными, а итоговая статистика — неточной.

Как использовать GameReady API правильно

1. Вызывайте метод .ready () ровно в тот момент, когда игра уже полностью загрузилась и игрок может в любой момент приступить к ней.

2. Мы рекомендуем такой порядок действий:

3. Инициализировать SDK с помощью метода init.

4. Включить загрузку игры.

5. В момент, когда игра загрузилась, вызвать метод ysdk.features.LoadingAPI.ready.

Подробнее про GameReady API читайте в Справке. Если возникли вопросы, связывайтесь с нашей Службой поддержки или пишите свой вопрос в комментариях чата сообщества разработчиков в Telegram!